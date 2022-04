Modelos de país, subsidio a Moyano y renta inesperada

¡Arriba el campo!

Una de las grandes diferencias que tiene el tractorazo con cualquier otra manifestación de los últimos tiempos es que se banca solo. No es el dinero del pueblo en micros y demás gastos de organización.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Modelos de país

La marcha de los tractores mostró una vez más que la grieta está entre dos modelos de país. De paso, le contesto a la legisladora Ofelia Fernández su inquietud sobre las marchas “buenas” y “malas”. Hay un modelo de país que quiere riqueza sobre la base de la producción, y son esquilmados y castigados constantemente; y otro modelo, del cual ella es partícipe, de gente que quiere vivir de arriba, casualmente pobre, producto de las políticas que la legisladora aplaude. Si no lo entiende, es porque todavía no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Simple.

Gustavo Gil

gustavogil68@hotmail.com

Subsidio a Moyano

Después de varias reuniones personales con el presidente Fernández y de influir en el Ministerio de Transporte, Hugo Moyano logró destrabar un subsidio que ideó con Néstor Kirchner para el transporte de carga por camión, que le reportará al sector unos 500 millones de pesos mensuales con destino poco claro, que antes eran destinados al ferrocarril. La ayuda se financiará a partir de un impuesto atado al consumo de combustible del transporte automotor. El 94% del transporte de carga terrestre se hace por camión y el 6% restante es ferroviario, que es un 50% más económico. La mayoría de las rutas están en mal estado, mal marcadas, son angostas, no se controla el exceso de peso, cada vez hay más autos y camiones, por ende, son más peligrosas y originan más accidentes. En poco tiempo estarán tan deterioradas como muchas vías ferroviarias que por falta de mantenimiento fueron abandonadas, pero el transporte de carga por camión, el de pasajeros de larga distancia, de automóviles, además de ser mayor la cantidad de vehículos que van a circular, lo harán por las rutas existentes, ya que no habrá otra alternativa para trasladarse por tierra con las consecuencias conocidas, salvo que se inicie un plan urgente de reparación y mejoramiento de la red vial. Como dijo Einstein: “tendremos el destino que nos hayamos merecido”.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Renta inesperada

Le pregunto al ministro Guzmán si para él no constituye la “desigualdad más violenta” que mientras grava una supuesta “renta inesperada”, comparando resultados empresarios en un país con el 50% de inflación anual, el gobierno del que él forma parte, en pleno, y su espacio político, consideran como un hecho natural que hoteles vacíos produzcan cuantiosos beneficios reconocidos por sus dueños, o que una religiosa abra la puerta del convento a las dos de la mañana y se encuentre con 9 millones de dólares… Ministro, creo que ya esto es un insulto a nuestra inteligencia.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Cambiar la moneda

Seguimos creyendo en soluciones mágicas y superficiales al creer que si cambiamos la moneda se va a lograr combatir y vencer a la inflación. Tener una moneda fuerte es el resultado del respeto por las instituciones. Es producto de “creer”. Creer en el emisor de esa moneda, o sea, en el gobierno. En su capacidad de gestionar responsablemente. De respetar las leyes y las reglas de juego. De mantener un balance fiscal, respetando un presupuesto. Creer es crédito, es confianza. Y eso lleva muchos años construirlo y ganárselo. Perder la confianza es un proceso muy rápido. Ganarla, es muy lento. Desde la salida de la convertibilidad hemos ido en sentido contrario a lo que hay que hacer para tener una moneda estable. Mientras sigamos buscando atajos y soluciones o gobiernos mágicos, seguiremos alimentando nuestra frustración. Tenemos un país maravilloso. Falta respetar las instituciones. La moneda se hace fuerte a partir de ahí. No es tan difícil. Ni tan fácil. Pero es largo el camino.

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Mujer policía

El ataque a una mujer policía por una persona supuestamente desequilibrada con frondosos antecedentes revela una situación aterradora. La violencia crece a buen ritmo no solo en episodios de delincuencia, sino también entre la gente común que dirime sus diferencias a los golpes o a los tiros. Es tarea esencial de las autoridades prevenir, detener y castigar hechos como este. La falta de respeto a la ley y al otro nos condiciona. No tiremos más vidas humanas a la basura.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Doble paternidad

Soy médico obstetra y presencio habitualmente situaciones como la de la jueza Ana María Carriquiry, del Juzgado de Familia Nº 2 de Salta, donde el padre biológico no es el mismo que el padre de crianza. Presenté varios proyectos para identificar en el parto a la madre y al padre, porque el certificado de nacimiento sale solo a nombre de la madre y luego cualquiera que esté de acuerdo con la madre va al registro civil y lo anota como su hijo. No le piden nada. Sería importante blanquear estas situaciones porque, además de lo social y afectivo, hay un tema de salud en el que a veces es importante conocer la filiación por posibles enfermedades hereditarias. Es muy sencillo hacer un ADN en el momento del nacimiento, identificar al padre, que el certificado salga a nombre de los dos y, si no es el padre biológico, blanquearlo en ese momento.

Saúl Kon

litok@ciudad.com.ar

Trámites engorrosos

Para realizar ciertos trámites, hay que recorrer el camino sinuoso de pedir turno, a través de la vía informática, a la que no todos tienen acceso. En la práctica diaria de las oficinas públicas se atiende a muy pocas persona. Al eslogan “Argentina potencia”, hay que sumarle el concepto de argentinos impotentes, como símbolo de deterioro y regresión. El resultado no puede ser más desalentador.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

En la Red

Facebook

Un grupo de productores limpiaron la Plaza de Mayo

“Una maravilla la educación y el respeto; ni un papel tirado en el piso” - Laura Vergara

“Las pequeñas grandes diferencias que hay entre los que sostienen el país y los zánganos que viven de nuestros impuestos” - José Rambo

“Que sirva de ejemplo a los que critican al campo; saben respetar el lugar y dejan una enseñanza” - Andrea Manzan