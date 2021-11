Pasajes en cuotas, ley de alquileres, controles de precios

Pasajes en cuotas

De repente y sin que nadie lo viera venir se prohíbe que los privados puedan acordar plazos y formas de pago entre ellos. Inmediatamente corren ríos de tinta de analistas económicos, el éter se enturbia con las voces de economistas, periodistas y afectados: que no hay dólares, que no se debe subsidiar no sé qué cosa... Todos, a mi juicio, erran, y por mucho. Es simple. Solo es la venganza de un gobierno tornándose medidas de gobierno para castigar a esa clase media que necesita del financiamiento para disfrutar de sus ansiados viajes, y solo porque esa clase media le dio la espalda en las urnas.

Ley de alquileres

Informan los medios que existen posibilidades de que se reemplace la fracasada ley de alquileres. Me pregunto: ¿qué necesidad hay de dictar una ley de alquileres? La gente no es estúpida y dejar librados los alquileres a la libre voluntad de las partes abriría un mercado hoy cerrado por las imposiciones legales. Nuestros legisladores están convencidos de su superioridad intelectual sobre los ciudadanos. Escuché a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada electa por la ciudad de Buenos Aires reconocer que la ley, que JxC propuso, era un fracaso, pues se votó “creyendo que con ella se protegía de los inquilinos (sic)”. ¿De qué había que proteger a los inquilinos? ¿De la maldad de los propietarios? Creer que el Estado debe “proteger” en un contrato a una de las partes solo conduce a la retracción de la oferta y distorsión de precios. Tales circunstancias afectan a las dos partes del contrato.

Deroguemos la ley de alquileres y veremos cómo en muy poco tiempo aumentará la oferta de inmuebles en alquiler y con ello se verá la baja de los precios de sus locaciones.

Controles de precios

El secretario de Comercio, Roberto Feletti, se reúne con los representantes de los supermercados mayoristas y minoristas, para evitar que suban los precios y generen inflación. Aunque sabemos que la inflación se debe a la emisión descontrolada.

Lamentablemente los ciudadanos no podemos reunirnos con el gobierno para bajar los impuestos del combustible, de los alimentos, de los pasajes de avión, etc. Al disminuir esa carga sobre el contribuyente se podrán disminuir los precios. Acá el único actor responsable de la inflación descontrolada es el Estado, cuya función debería ser la de generar una moneda estable y fuerte, pero han logrado todo lo contrario. Tenemos un país sin moneda, y si no tenemos moneda no tenemos futuro. No reconociendo el origen del problema va a ser imposible solucionarlo. Y negándolo, mucho peor.

Platea en River

Sí, sí, señores, yo soy de River. Con mi hijo somos abonados a “Tu lugar en el Monumental”, que garantiza una platea durante el torneo local. Anteayer, día del partido con Racing, llegamos una hora antes del inicio. Encaramos Udaondo para pasar los usuales controles, cacheos y molinetes. Pero transcurrió más tiempo de lo normal y vino la seguidilla: sobreventa, reventa, colados, ingreso mal planeado, empujones, avalanchas, policía desbordada, palazos, gente nerviosa, asustada, manos en alto pidiendo no empujar. Sí, sí, señores, adentro empezó el partido. Afuera, más tensión. Peor. La policía empieza a decir que ya no había más lugar y que intentemos por Quinteros. No, no, señores, no a nuestro Lugar en el Monumental. A la tribuna Centenario. Un hombre le muestra el carnet a un agente y le grita que él había (como muchos) pagado el abono, incluso cuando no hubo fútbol, para no perder su Lugar en el Monumental. El policía lo toma como algo personal y lo provoca a pelear. No, no señores, no vale la pena. Hay que volver. La cosa se estaba poniendo fea. Nos cruzamos con varias motos de la policía que iban hacia donde estaba la gente. Mejor volver a casa. Sí, sí, señores, sin partido ni festejo. Nuestro Lugar en el Monumental se lo habían vendido a otro. Sí, sí, señores, muy buen negocio.

Hackeo

Esta semana hackearon todas las páginas de Facebook de Celtyv, la organización que viene luchando desde hace años en representación de las víctimas del terrorismo de los 70. Despojada de todo sesgo político y como hija de un inocente civil muerto por Montoneros en 1975, quiero afirmar, con toda contundencia, que las víctimas de la subversión de los 70 –somos miles esperando justicia– no negamos el terrorismo de Estado, ni defendemos genocidas, ni apoyamos a la dictadura. Solo esperamos no ser olvidadas y ser reconocidas y que se deje de honrar con cargos públicos a nuestros victimarios. Las víctimas nos damos por aludidas claramente cuando el Presidente habla de negacionistas del terrorismo de Estado y extiende de esa manera la mentira, el relato que el kirchnerismo viene imponiendo desde 2003, como que los guerrilleros asesinos eran jóvenes idealistas y hoy merecen ocupar cargos públicos, ellos o sus familiares, o el relato de los 30.000 desaparecidos. Como buenos mitómanos que son, se convencen de que su mentira no es tal. Y no pueden tolerar la idea de que las víctimas del terrorismo tengamos representación en el Congreso, y que su relato sea desbaratado.

Embajador en Chile

La manifestaciones del embajador Rafael Bielsa cuestionando al candidato presidencial chileno que resultó vencedor en la primera vuelta electoral carecen de respeto y sentido común y vulneran las reglas básicas de las relaciones diplomáticas internacionales. No solo es un acto vergonzoso, sino también una muestra más de la insensatez de un gobierno que por su incapacidad, y en pos de su ideología, no cesa de remar en contra de la corriente e insiste en su inexplicable tesitura de lograr el rechazo y el aborrecimiento de los países desarrollados del mundo, en vez de ejecutar acciones conducentes a su inserción entre ellos.

La Argentina, cada vez más abajo, casi cayéndose torpe y estúpidamente del mapa.

