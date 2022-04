Piquetes, culpa, cambio de nombre

Piquetes

Después de más de dos décadas alentando, tolerando o siendo comprensiva con el corte de vías de comunicación como forma de protesta, la fuerza política dominante cambia su posición y quiere eliminarlos. Pero es difícil desmontar un Frankenstein. Pasamos de un Estado bastante pesado que costaba 24% del PBI a uno infinanciable que cuesta casi el doble. Con ese costo, es difícil que alguien quiera invertir en el país. Como no hay inversiones, la gente no tiene trabajo. Como no hay trabajo, se posterga la hecatombe social con planes y subsidios. Como los planes y subsidios conllevan un enorme costo adicional al Estado, aumentan los impuestos. Como con el aumento de impuestos no alcanza, no queda otra que endeudarse y emitir. Como no queda otra que endeudarse y emitir, siempre habrá inflación. Como hay inflación, no tenemos moneda. Debido a la sumatoria de todo lo demás, tampoco tenemos reservas, ni crédito, ni inversión para infraestructura productiva indispensable. Y así.

¿Se podrá revertir esto, o ya habremos pasado el punto sin retorno?

Culpa

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, les pidió a los dirigentes sociales –a raíz de su reclamo por el aumento de los planes– que dejen de apretar a los argentinos después del caos que produjo el acampe piquetero. También les pidió que busquen otra forma de protestar, porque los que circulan por la 9 de Julio también tienen derechos.

Sorprende la preocupación del ministro, porque los piquetes de los movimientos sociales fueron y son sostenidos estos últimos años con los planes por los operadores políticos del peronismo, al cual pertenece. Esto demuestra que, como afirma en el dicho popular, la culpa no es del chancho, sino del que le dio de comer.

Capitán Gómez Roca

Con enorme emoción he escuchado en los medios de comunicación referencias a los hechos de las Malvinas. Relatos heroicos evocados por sus protagonistas, muchos de ellos conocidos: Giachino, primer muerto en esa operación; Bonzo, compañero mío, último en abandonar el Crucero ARA General Belgrano, por ejemplo. Pero me ha extrañado mucho escuchar pocas menciones del capitán de fragata (post mortem) Sergio Raúl Gómez Roca, primer comandante argentino muerto en su puesto de comando en acción de guerra frente al enemigo, mientras buscaba en el Aviso ARA Alférez Sobral a tripulantes de un Canberra de la Fuerza Aérea derribado al norte de Puerto Argentino. Fue atacado por un helicóptero inglés y junto a él murieron el timonel y el señalero. Los restos del puente ametrallado se conservan en el Museo Naval del Tigre. La Armada, en 1983, recordando este acto heroico, colocó la quilla de una corbeta Meko que lleva su nombre y que fue incorporada en 2005 a la Flota de Mar. No he escuchado que algún vocero de la Armada de 2022 recordara el hecho.

Cambio de nombre

Me enteré en un programa radial de que existe un proyecto en la ciudad de Buenos Aires para cambiar el nombre de la avenida Rivadavia por el de Malvinas Argentinas. Ya existe una calle con el nombre de Malvinas Argentinas, que nace en la avenida Rivadavia hacia el sur, a la altura del 6000 y pico aproximadamente. Pienso que el o los autores del proyecto no han pensado en el costo para la ciudad de cambiar los carteles de alrededor de diez kilómetros, la cantidad de chapas y mano de obra en momentos en que se está peleando judicialmente la severa e inconsulta poda de recursos que ha sufrido de parte del gobierno nacional de modo artero. Si no se les cae una idea por lo menos consulten a sus asesores, conocidos o amigos para idear proyectos y puedan justificar sus haberes mensuales, que imagino deben ser tan generosos como inmerecidos.

Calle Godoy Cruz

En el artículo de Victoria Aranda sobre la transformación de la calle Godoy Cruz/Palermo Green, publicado en el suplemento Propiedades del 2 del actual, se destaca la transformación del barrio a partir de una sucesión de dos hechos positivos: la recuperación de las Bodegas Giol, donde se instaló el Polo Científico Tecnológico, y la puesta en marcha de un plan urbano en la antigua playa ferroviaria de Palermo, con un parque público en el 70% del lote y el 30% destinado a parcelas privadas. El proyecto urbano de Palermo está basado en el 1er Premio del Concurso Nacional de Ideas Urbanísticas de 2013, realizado por quienes firman esta carta. El proyecto obtuvo en 2014 la Distinción Excelencia Académica de UBA y en 2016 mereció el 1er premio de Urbanismo SCA-CPAU.

Cuando se hace referencia a un libro, cuadro, descubrimiento científico o composición musical es usual mencionar a sus autores, por lo cual pedimos lo mismo al referirse a obras de arquitectura y urbanismo ganadas en concursos públicos y transparentes.

Obras en la ciudad

Con respecto a la carta del señor José González Eiras, a la que adhiero totalmente, agrego que también hay que decir ¡basta! al cambio de veredas y la construcción de ciclovías que no son imprescindibles en este momento. No gastemos más de lo que nos ingresa y ubiquémonos en el momento que estamos viviendo.

Basta de derroches en obras innecesarias ahora. Nos acordaremos en 2023.

