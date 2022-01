Ponerse las pilas, disenso,Milei

Ponerse las pilas

Los que votamos a la oposición todavía tenemos la esperanza de que en el Congreso se traten y se voten las leyes que los candidatos prometieron en la campaña electoral. Con votaciones muy ajustadas es imprescindible que diputados y senadores actúen coordinada y disciplinadamente para estar presentes en el momento necesario y que los jefes de bloque no permitan viajar a Disney cuando deben estar presentes para evitar nocivos aumentos de impuestos. También esperamos que rechacen proyectos de ley absurdos, como el del Día Nacional del Gol, del Kimchi o de la Pantera Rosa, presentados por el oficialismo el año pasado. Señores legisladores nacionales de la oposición: todos los que queremos un país mejor esperamos que se pongan las pilas y que se traten prioritariamente en el Congreso las leyes de boleta única, de ficha limpia, de extinción de dominio y la derogación de la absurda ley de alquileres, de las jubilaciones de privilegio y muy especialmente la anulación de los fueros parlamentarios por delitos económicos.

Ricardo E. Frías

Disenso

He leído, con la atención que siempre dispenso a las mejores plumas del mundo, lo manifestado por Mario Vargas Llosa acerca del triunfo del comunismo en las recientes elecciones chilenas. Dijo el premio Nobel de Literatura 2010: “Los pueblos tienen derecho a equivocarse. En una democracia, estos errores pueden ser rectificados y enmendados”.

Aunque me cueste, disiento con el prestigioso escritor peruano. La democracia deja de serlo cuando asume el comunismo, su enemigo y asesino. Las democracias deberían pensar jurídicamente cómo resolver en la letra de sus respectivas constituciones la imposibilidad de que el comunismo llegue al poder por la vía democrática. Y ello atento a la historia de la democracia moderna, que testimonia que cuando por la vía del voto popular llega al poder el comunismo, lo hace para asesinar a la democracia y a la república. ¿Qué diríamos si el sistema de salud pública de un país autorizara a los médicos a “curar” enfermedades suministrándoles a los enfermos cantidades letales de veneno? Pues bien, lo mismo ocurre en una democracia con el comunismo. Finalmente este asesinará a aquella. Democracia y comunismo son absolutamente incompatibles. Entiendo que ha llegado la hora de liberar de una candidez excesiva al régimen democrático. No hacerlo aparejará el riesgo, volviendo al ejemplo de la medicina, de una muy cruenta operación y si ella no tuviera éxito, de la muerte definitiva del paciente: la democracia.

Bernardo M. Clément

Milei

Lamento lo de Milei. El sorteo de su dieta no es un hecho serio. Lo sería una donación, pero no una rifa. Su capacidad es innegable y más que nunca necesaria volcada a la función pública. La extravagancia de su conducta neutraliza virtudes que innegablemente tiene.

Eduardo R. Malvar

Policía en Pinamar

Desde la ciudad de Buenos Aires hasta Pinamar (350 km) traspasé no menos de 23 controles policiales, aunque en realidad son “puestos de guardia” al costado de la ruta, con conitos naranjas en el centro de los carriles de la autovías, que solo demoran y agregan peligro al libre tránsito por las rutas. Al arribar a la rotonda de ingreso a Pinamar el show fue espectacular, un patrullero en cada punto cardinal del círculo, más patrulleros en los alrededores, camiones policiales grúa y otros vehículos afines en las proximidades, todos ellos con sus luces azules titilando y rodeados de numerosas y variadas banderas con iconografía de la institución, que me hicieron recordar a los antiguos circos de barrio. En todo el trayecto alcancé a contar no menos de 40 móviles policiales, casi un centenar de policías y cientos de conitos color naranja, sin contar el móvil infaltable “saca multas” de la ruta 56.

Esto no debería preocuparme, salvo por el alto índice de pobreza que hay en el país y que todo esto es pagado con los impuestos de los argentinos: sueldos, móviles, combustible, luces, banderas y conitos.

Y que en Pinamar los robos continúan como si nada.

Jorge Arosa

Acceso a Areco

Alberto Fernández estuvo en San Antonio de Areco e inauguró la circunvalación de 13 kilómetros. Habló de salvar vidas. Fue un acto más político que vial. Y más desagradable que para celebrar. Habilitó distribuidores de acceso a nuestra ciudad inadmisibles. Accesos altamente peligrosos. Con conexiones mortales que aseguran accidentes inminentes. No lo diseñaría ni un alumno del nivel secundario. Deben revertir lo apresurado e irresponsablemente habilitado. Deben construir dos distribuidores completos con trébol y diamante en cruces AU8 y RP41, y en AU8 y RP31. Y por sobre todo construir un puente de cien metros tan solo y de una mano en el kilómetro 107 de acceso desde CABA a Areco. Hoy nos obliga Fernández a ingresar a contramano, violando la doble raya amarilla, con curvas verticales descendentes, y a oscuras durante la noche. El intendente de Areco lo anticipó. Los firmantes de esta carta somos los Vecinos Autoconvocados por la Autopista 8 (VAA8). Ofrecemos nuestra experiencia para corregir de inmediato este papelón vial presidencial. Estamos aún a tiempo. La actual DNV y la ANSV junto al señor Presidente deberán responder ante la Justicia por las consecuencias abiertas: más pérdidas de vidas, y por los trastornos diarios al usuario vial. Quienes firmamos representamos a todas las ciudades del corredor AU8 Pilar-Pergamino.

¡Basta de muertes en la Ruta 8, autopista ya!

Guillermo Guevara (DNI 20.506.725), Rubén Santagada, Alejandra Olivera, Patricia Isola , Inés de la Carcova, Julio Graña, Marta Gerstner, Andrea Allo, María Andrea Soraiz , Jimena Berardinelli, Mario Zaccaria, María Teresa De Mayo, Stella Arzuaga, Emiliano Muñoz, Stella Avila

