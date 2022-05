Presidenta eterna, boleta única y Lula y Ucrania

Presidenta vitalicia

Todo un país pendiente de lo que Cristina Fernández de Kirchner diga durante su visita a Chaco. Tras dos meses de no intercambiar palabra con el presidente Fernández, su vice hará una aparición estelar en la Universidad Nacional del Chaco Austral, institución que le otorgará el título de doctorado honoris causa. Si bien se anuncia como un acto académico no proselitista, es más que obvio que la titular del Senado aprovechará la ocasión para echar más leña al fuego, ya iniciado –entre otros– por Andrés Larroque, y sus feroces críticas a la gestión del Presidente que (a no olvidarlo) ella misma designó. ¿Tanto poder tiene Cristina para lograr que todos, absolutamente todos, la clase política y los ciudadanos rasos, esperemos sus declaraciones con semejante ansiedad y preocupación? Las expresiones “golpe”, “autogolpe”, “golpe blando”, circulan desde hace días como moneda corriente. La grieta y la crisis en el seno mismo de la coalición gobernante son escandalosas y sumamente peligrosas para los destinos de la república. No resulta para nada casual que la ciudad en la que Cristina reaparecerá se llame Resistencia. Algunos sinónimos de resistencia son: aguante, fuerza, dureza, fortaleza, firmeza, solidez. Agregaría obstinación, tozudez, terquedad, porfía, en el caso de una persona como la vicepresidenta, que no se resigna a perder ni un ápice de poder y que tal vez fantasee, como vaticinó Hebe de Bonafini, en convertirse en presidenta vitalicia.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Boleta única

Finalmente, se conseguiría el quorum para tratar la boleta única, un proyecto importante pero no relevante para la ciudadanía. Lo curioso es que nuevamente la oposición cuenta con los votos justos, ya que el diputado Claudio Poggi, por San Luis, pidió licencia para realizar un viaje familiar. Lo mismo que pasó en diciembre pasado. No entiendo por qué tienen que viajar por temas personales estando el Congreso en plenas sesiones. ¿Acaso no les alcanzan los dos meses de verano para irse de vacaciones? ¿Cómo puede ser que no tengan sanción alguna? Con la plata que nos cobran por ser diputados, y digo “nos cobran” porque es el pueblo que trabaja y paga impuestos el que les paga los altísimos sueldos, tendrían que estar trabajando más tiempo. Propongo que se expulse de ahora en más a quien no cumple con su deber.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Lula y Ucrania

En el día de hoy he escuchado diversos comentarios televisivos y radiales respecto de las declaraciones del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, atribuyendo culpa concurrente tanto a Vladimir Putin como al presidente Zelensky por la invasión rusa de Ucrania. No deberían sorprender sus palabras, ya que es propio de los líderes populistas de izquierda, como en el caso, y de los populismos de ultraderecha anteponer sus “razones u objetivos nacionales” por sobre el respeto a la soberanía y la jurisdicción territorial de los Estados. Acostumbran restar, diluir o exculpar a quienes les son afines y son expertos en atribuir culpas a quienes resultan objeto de su agresión. Estos líderes tienen como común denominador la soberbia, la prepotencia y el desconocimiento de los compromisos asumidos en los instrumentos internacionales rectores de diplomacia multilateral y bilateral. En razón de ello no trepidan en poner en riesgo la paz y la seguridad regional e internacional.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Aeroparque

Al problema de la falta de taxis en el Aeroparque, se suma (o quizá sea la causa) la falta de lugar para estacionar que últimamente hay allí, y que hace que los pasajeros que viajan por pocos días y que antes dejaban su auto en el estacionamiento hoy tengan que ir y volver en taxi. Solucionar el problema de dónde estacionar seguramente ayudará a solucionar el problema de la falta de taxis.

Martín Aguirre

DNI 8.511.648

Licencia de conducir

Quisiera, por favor, que alguien me explique las razones por las que no se puede renovar la licencia de conducir. ¿Cuál es el motivo por el cual los CGP no lo hacen como el resto de los mortales? Si uno quiere alquilar un auto en una provincia argentina, no aceptan el registro vencido (aunque prorrogado por la CABA). Si queremos viajar al exterior, sucede lo mismo. La reimpresión que hice el año pasado me la otorgaron por menos de un año. ¿Cuándo volvemos a la normalidad?

Elena Gotelli

DNI 11.044.105

Chapas patentes

Hace menos de un año concurrí a hacer la VTV de mi automotor, que sufrió un rechazo parcial debido al estado de las chapas patentes, que se encontraban parcialmente despintadas y que, según el funcionario actuante, no se podían pintar. Esto me obligó a hacer el trámite de recambio ante el Registro del Automotor. Luego de un mes de demora, concurrí dos veces al registro a efectuar el trámite y pagar los aranceles correspondientes para que me entregaran las nuevas chapas patentes. A escaso un año de haber efectuado ese trámite las chapas provistas por el Estado nacional están nuevamente despintadas. ¿Quién es el responsable? Es increíble que la autoridad correspondiente no tome las medidas necesarias para que las chapas sean inalterables.

Enrique Félix Bellande

efbellande@gmail.com

Audífonos del PAMI

El PAMI me mandó a una casa de audífonos que no atiende a los beneficiarios del PAMI por problemas de irregularidades en los pagos. Una pérdida de tiempo y falta de respeto hacia la profesional y hacia quien suscribe. Es increíble que subestimen nuestro intelecto. Estoy solicitando aquello que me corresponde. Gracias al PAMI he pasado a ser discapacitada auditiva. Trabajé cuarenta y cinco años; concurrí a mi trabajo todos los días, en una importante empresa de telefonía. Jamás pedí asistencia social. Siento impotencia y vergüenza ajena.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

En la Red

Facebook

Aníbal Fernández: el kirchnerismo podría querer una salida anticipada del Presidente

“Frente de todos contra todos. Responsables todos de esta debacle que generaron” - Graciela De Luca

“Es más que posible. Obsesionada con los juicios en su contra quiere la suma del poder público” - Luis Mario Bertolino

“Si no están de acuerdo con el Presidente, ¿por qué no se van y listo?” - Juan Sintierra