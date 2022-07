Procurador Sosa, ataque a la república, Grabois

Procurador Sosa

En su ficcionado video, la vicepresidenta pontifica sobre el respeto a las decisiones de la Corte Suprema. ¿Se le habrá “encriptado” de la memoria que su marido, en ejercicio de la gobernación de Santa Cruz, se negó a reponer en su cargo al procurador Eduardo Sosa, desobedeciendo lo ordenado e intimado por la Corte Suprema?

Ataque a la república

La Argentina, conforme lo normado en su Constitución, adoptó para su gobierno una democracia republicana, que implica una estricta división de poderes. Esto determina que, en situaciones como las que atravesamos, el Poder Ejecutivo o el Legislativo no pueden entrometerse en los actos del Poder Judicial, y menos cuando la vicepresidenta del país se encuentra involucrada en 13 procesos por los cuales se le imputan graves delitos. Por tal motivo, ni Alberto Fernández, en su calidad de presidente, ni Cristina Fernández, como vicepresidenta, pueden afirmar públicamente que Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti son jueces en virtud de un acto político institucional que dio cuenta de la decisión del gobierno macrista de manipular la Justicia. Ambos magistrados fueron propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Senado de la Nación, y además es también absolutamente legítimo que el presidente de la CSJN ocupe el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura.

Cristina Fernández, con el aval del presidente Fernández, intenta imponer una Corte Suprema de 26 miembros afines con la señora vicepresidenta y así conseguir la impunidad en las graves causas, plenas de prueba, que se tramitan en los tribunales de Comodoro Py. Sin duda es una idea descabellada que pretende ejercer presión contra los jueces y fiscales que intervienen en los diversos casos, y que dejará de ser con el alegato fiscal del 1º de agosto en la causa por corrupción en la obra pública.

Grabois

Parece ser que apareció un donante de sangre un poco desubicado, porque quiere dejarla en la calle. Según se informó, el manager de los piqueteros, Juan Grabois, dijo en tono de bravuconada amenazante que están dispuestos a dejar su sangre en las calles. La historia argentina ha demostrado que el camino de la sangre en las calles, o donde fuera, salvo en los lugares en donde se la puede donar para salvar vidas, no ha servido para nada. Grabois debería reflexionar, si se equivoca y fomenta el camino de los glóbulos rojos en el pavimento será responsable de muchas personas que puedan llegar a seguirlo cual ovejas de Panurgo.

Portavoz irritante

Resulta irritante la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, quien se desempeñaba como periodista en los medios, con su nuevo y bien remunerado empleo henchida de soberbia y altanería, tratando con desdén –no exenta a veces de grosería– a sus excolegas y a la ciudadanía en general, como si se trataran de súbditos de un reino imaginario. Sus ya esperables desplantes me recuerdan unos versos de María Elena Walsh que pueden ayudarla a ubicarse en un plano y futuro real para después de las próximas elecciones y que dice así: “Le dije al veleidoso/que por cambiar se desvive/sapo que cambia de aljibe/siempre es sapo de otro pozo”.

Reconstrucción

Por primera vez en la vida asisto a la destrucción de mi país, con un gobierno elegido democráticamente cuyo único objetivo ha sido enriquecerse, saqueando todo lo que ha podido encontrar. Valiéndose del engaño y la mentira, medio utilizado para convencer a sus seguidores, los seduce con puestos en el Estado y regalando un dinero carente de valor, que fabrica sin parar. El Presidente y la vice se comportan como si fueran los “invitados” a una fiesta a la que fingen desconocer, y no se hacen responsables de las consecuencias de lo que ellos mismos generan. La estrategia que aplican es dividir a la sociedad y fomentar el resentimiento, adjudicando la culpa del fracaso al sector privado, el que produce, mientras el Gobierno no se hace cargo del desmanejo del Estado. Simulan no tener rumbo en la conducción, pero siempre tuvieron muy claro a dónde nos querían llevar, y lo lograron. Hoy es caótica la situación en que estamos. El cambio logrado es integral y abarca lo económico, ético, moral, social y cultural. No son improvisados. Aplican un plan preestablecido con el apoyo de países donde el “modelo” ya fue implementado. De a poco han ido coartando la libertad e instalando el temor que inmoviliza. Y, como dice el refrán, el que calla otorga. No debemos bajar los brazos y dejarnos someter. Con una oposición desorganizada será muy difícil enfrentar la situación tan grave en la que estamos inmersos. Es responsabilidad de cada uno asumir el compromiso de ser parte activa para tratar, siempre en el marco de la ley y la democracia, de impedir ese avance y comenzar a reconstruir los pedazos de la patria antes de que, además de rota, esté desintegrada.

Poliamor registral

Una nota publicada en la nacion da cuenta de que una jueza nacional en lo civil ha ordenado la inscripción de una criatura dentro de un nuevo tipo de familia que denomina “poliamor registral”, compuesta por una pareja de homosexuales que fungen como padres y una mujer anotada como madre del niño que gestó y fue producido en un laboratorio. Evidentemente parece no haber límites ni morales ni de ninguna especie en estos experimentos que agreden groseramente a la naturaleza, en los que la primera víctima es el chiquito y desde luego la institución de la familia, cuya demolición se persigue con prisa y sin pausa en el marco de esta brutal revolución cultural que padecemos.

