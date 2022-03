Sentido común, buenas políticas, retenciones cero

Sentido común

Hace algunos años el término “grieta” se impuso para denominar o caracterizar la profunda división ideológica imperante en nuestro país. Hoy esa grieta entre dos sectores aparentemente se ha hecho extensiva y se expande en los distintos sectores del oficialismo y quizás también en la oposición, en forma incipiente pero manifiesta. En nuestra Argentina hubo épocas –muy tristes– en las que tendenciosamente las divisiones y manifestaciones extremas profundizaron grietas ya sufridas, pero no superadas, perdiéndose la noción, el espíritu y el entusiasmo de un destino común como república. Países hermanos han sabido olvidarlas y sanar sus heridas, y hoy nos pueden servir como ejemplo. Deberíamos como argentinos recuperar el sentido del bien común, de la solidaridad, de la sanación de las heridas del pasado, para que estas nuevas grietas endémicas se conviertan en una unión pandémica que nos encuentre en un país vigoroso y triunfante ante tanto mal que debemos presenciar en este mundo beligerante y no muy lejano. El dolor de la guerra actual en Ucrania nos tendría que ayudar a recapacitar y discernir nuestro futuro, para lograr una república de hermanos.

Antonio Roberto Lagioia

tonylagioia@gmail.com

Buenas políticas

Tengo una total divergencia con los conceptos del señor Feletti. Puede ser que haya un “ataque especulativo” de parte de algunos productores o comerciantes, pero lo que es necesario, de parte del gobierno nacional, son buenas políticas para sacarnos, aunque sea gradualmente, de este miserable país en que nos encontramos.

Horacio Martín Doval

DNI 4.078.553

Retenciones cero

Se aprobó en el directorio del FMI el acuerdo con la Argentina. Por otro lado, estamos viendo tractorazos como en 2008, en oposición a las retenciones del sector agropecuario. Finalmente, a nadie se le escapa que por la guerra en Ucrania va a haber un faltante de granos a nivel mundial, cuyas consecuencias pueden llegar a ser catastróficas. ¿En qué planeta vive el ministro Guzmán? ¿No se le ocurre plantear una quita o prórroga de 5 años al pago de intereses a cambio de ponerle retenciones cero a la exportación de granos, ya? No hay tiempo para seguir castigando la siembra de trigo si queremos ser partícipes de lo que pasa en el mundo, en lugar de seguir mirándonos el ombligo.

¡Usted puede, ministro! Ahora demuéstrelo.

Douglas Jarvis

douglas.jarvis@gmail.com

Desembolso del FMI

Pido a los señores Máximo Kirchner y Axel Kicillof que lean por lo menos las noticias de la primera página de la nacion del sábado pasado, que informan que el acuerdo con el FMI implicó un desembolso inmediato de US$9656 millones para fortalecer las reservas del BCRA. Sin estas reservas, la moneda argentina perdería su apoyo, desencadenando una suba incontrolable del dólar, con su efecto inflacionario devastador, llevando al país a la hiperinflación. ¿Adónde nos llevarían el default y la hiperinflación? A más pobreza, cuyas principales víctimas serían los 5 millones de hijos de la población argentina de menores ingresos. Estos chicos no tienen voto, pero si lo tuvieran, apoyarían el acuerdo con el FMI.

Adam Eleod

Economista de la Universidad de Cambridge

DNI 9.2312.045

Vacuna Sputnik

A fines de 2020, y casi sorpresivamente, apareció aquí la vacuna rusa Sputnik. Las insistentes propagandas del Gobierno, sumadas a la recomendación de científicos realizada por los medios de comunicación, fueron tan exitosas que todos pretendieron al menos una dosis del elixir de la vida que les permitiría volver a la normalidad. En el siglo XVIII el jesuita Machoni dijo que “no es lo mismo la insistencia que la elocuencia”, pero en aquel presente y sin argumentos sólidos fuimos convencidos. Incluso algunos cayeron en la bajeza del vacunatorio vip, cuyo destape aceleró la salida del hasta entonces prestigioso sanitarista ministro de Salud. A González García lo sucedió la doctora Vizzotti, conocida por leer diariamente los datos del Covid- 19 y por viajar de manera cinematográfica a buscar las vacunas. La sobrevaloración de la Sputnik también contribuyó a que a la mayoría de nuestros médicos, héroes de esta situación inédita, se los inoculara con la rusa. Hoy lo principal para este asunto sería saber cuál de las visiones antagónicas que califican a esta vacuna es la real, para algunos países la Sputnik no sirve y hasta el momento nadie ha dado una explicación. Estamos frente a un relato que, lejos de afincarse en un debate científico, se diluye en versiones discordantes y hasta incompatibles.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Moral

Excepcional nota la del sábado pasado de Héctor Guyot en la nacion. Conmueve pensar cómo el inolvidable doctor Alfonsín planteaba, no ya jurídicamente sino moralmente, si convenía juzgar a los militares haciendo un corte en la cadena de mandos. Hoy no veo posible a ningún político discutiendo moralmente sobre nada. Me imagino, por ejemplo, una reunión ad hoc sobre el 50% de pobreza en el país y sobre si es moral o no convivir con miles de personas a diario revolviendo los contenedores de basura sin que a ninguno de ellos se les mueva un pelo.

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

Honorio Pueyrredón

La avenida Honorio Pueyrredón, desde el monumento al Cid Campeador hasta la calle Neuquén, no es lo que era. El tránsito fue aumentando sensiblemente en los 40 años que vivo sobre esta avenida. Con ello vino aparejado un fuerte aumento de ruido y polución. Tal vez haya obras más urgentes en la ciudad, eso lo deben determinar las autoridades y legisladores que votamos democráticamente. Presumo que quienes se manifiestan en contra de la obra de transformación de la avenida, que ahora está suspendida, habitan en las calles aledañas que se verían afectadas por el aumento de tránsito en ellas, y no porque mejorar la calidad de vida con un nuevo corredor verde en la zona sea reprochable. Seamos sinceros. Basta de hipocresía y llamemos a las cosas por su nombre, decir la verdad nos va a permitir crecer como sociedad, como ciudad, como país.

Diana Daich

diaeidel@hotmail.com

