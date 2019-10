De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019

Rosenkrantz

Es destacable la actitud del juez Rosenkrantz en defender la independencia e integridad del Poder Judicial. Ante rumores y comentarios por parte de algunos políticos -y exjueces de la Corte- sobre la conveniencia de reformar la Constitución, de intervenir en las decisiones del Poder Judicial, es imperativo mantener la separación de poderes, como necesaria salvaguarda de las libertades del pueblo argentino. Otro punto destacable del juez Rosenkrantz ha sido la condena a considerar los actos de terrorismo como dignos de enaltecimiento. Es increíble que el exdirector de la Biblioteca Nacional haya pedido una valoración positiva de los actos violentos por parte de la guerrilla; de las atrocidades que en nombre de un sueño revolucionario se cometieron. Toda forma de violencia debe ser repudiada. El presidente de la Corte ha demostrado, una vez más, integridad y valentía al hacerlo.

Es impensable pacificar un país sobre la base de la violencia. Es imposible crecer en libertad, consolidarnos como democracia, si el poder político se inmiscuye en las decisiones judiciales. Estas deben ser el resultado de la aplicación de la ley vigente; no de interpretaciones partidarias, preferencias políticas o gustos e inclinaciones.

El juez Rosenkrantz, con sus fallos y con sus dichos, que reflejan el apego a la ley y el respeto por la Constitución, honra el cargo que ocupa.

Contra Armenia

El 25 de septiembre se presentó en el auditorio del Círculo de Legisladores la Cátedra Abierta Región del Cáucaso y Asia Central, con participación de los embajadores de Azerbaiján, Georgia y Turquía, y de exembajadores argentinos en Azerbaiján y Turquía. Sorprenden la exclusión de Armenia y la ausencia de Rusia (ambos países del Cáucaso), la inclusión de Turquía (que no pertenece al Cáucaso ni al Asia Central) y la ausencia de Kazajistán. Es desagradable que instituciones argentinas avalen que el embajador de Azerbaiján acuse a Armenia de agresión militar, y que el de Turquía lamente que Armenia "sufra" por autoexcluirse de la integración regional. Ambos países ejercen desde hace más de 25 años un bloqueo sobre Armenia, que sin salida al mar padece las consecuencias, mientras el presidente de Azerbaiján ha declarado enemigos a los armenios de todo el mundo, incluyendo a los argentinos de origen armenio. El embajador de Turquía señaló que aquí "se encuentra la cuarta diáspora armenia del mundo", obviando que fue fundada por sobrevivientes del genocidio cometido por su país en 1915 y aún no reconocido, con 1.500.000 víctimas, que el Congreso Argentino reconoció con la ley 26.199. El mismo embajador formuló votos por que los conflictos se resuelvan respetando la integridad territorial de Georgia y Azerbaiján, olvidando que este país tiene aún una parte importante de sus fronteras sin delimitar.

La orientación antiarmenia del evento fue evidente, con responsabilidad compartida por los organizadores. Demasiada superficialidad para una cátedra con cinco embajadores. ¿O acaso fueron sorprendidos en su buena fe? La "cátedra abierta" no se condice con el "cierre hermético" del bloqueo a Armenia por dos de los países participantes. Genocidios no reconocidos y violencias no castigadas no armonizan con aspiraciones de un mundo mejor para la humanidad.

Corazón y bolsillo

Casi como un ruego sonaron las palabras del candidato Alberto Fernández cuando durante una conferencia de prensa en San Juan, dirigiéndose al gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas, les pidió "con el corazón" que suspendieran el paro de 48 horas fijado para el próximo fin de semana. Lamentablemente para él y ante la rotunda negativa del líder sindical, correría por el momento la misma suerte que tuvo, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, cuando amargamente reconocía: "Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo".

¡Fuerza, Leandro!

Alegato final de Leandro Rodríguez Lastra: "Señor juez, yo soy un médico. Y mi trabajo consiste en curar, a veces; aliviar, a menudo; acompañar, siempre. Pero matar, nunca". Médicos como vos honran la vida y la profesión. ¡Fuerza, Leandro! ¡Somos miles de argentinos los que estamos con vos! Que Dios te recompense con creces todo el bien que has hecho y seguís haciendo a favor de la vida.

Discapacidad

Tengo 86 años y luego de pasar con éxito todos los exámenes psicofísicos, de educación vial y de conducción, todavía mi salud me permite conservar la habilitación para conducir autos. No obstante la columna vertebral me pasa algunas facturas y, si bien me conservo erguido, mi motricidad está reducida. Es por ello que inicié los trámites para obtener autorización, como discapacitado, para estacionar el vehículo en los lugares reservados a ese fin. Es para mí muy importante ya que sigo ejerciendo, con el entusiasmo que me queda, mi profesión de abogado, luego de 63 años de matriculación. En los organismos de la CABA logré, no sin alguna penuria, una certificación de incapacidad en unos tres meses. Pero para poder tener la insignia de "discapacitado" en el auto me debo dirigir a la Agencia Nacional de Automotores de los Discapacitados en un trámite que se hace por página web, o sea, no hay con quién hablar. Este organismo me dio turno para dentro de ocho meses, o sea, solo unos días antes de que cumpla los 87. Debo celebrar este augurio de longevidad del organismo aunque, parafraseando a Mark Twain, me parece que el anticipado festejo es un poco exagerado. Esta dilatación de turnos para discapacitados, que, obviamente, sea cual fuere su edad, tienen urgencia, es inexplicable.

