De los lectores: cartas & mails

Último primer día

Tanto los padres como el colegio, como institución, queremos que los chicos de entre 16 y 17 años disfruten y festejen su último primer día de secundaria, paso hacia la vida adulta que tarde o temprano llega. Sabemos que hoy en día, y de la mano de las redes sociales, todo va más rápido. Como medida preventiva, muchos colegios organizan reuniones entre padres y alumnos para acordar ese día: remera, humo de colores, espuma, etc., y si el chico llega alcoholizado, no ingresa al colegio. Todos quieren celebrar y disfrutar de esa "noche en vela". Todos, los chicos que consumen alcohol y los chicos que por decisión propia o por machaque de sus padres deciden no tomar, al menos hasta ser mayores, por cuestiones saludables, porque dicen no y porque no siguen a la mayoría. Pero ¿qué pasa cuando esa mayoría no escucha a la minoría de una sociedad al revés? ¿Qué pasa cuando se quieren imponer decisiones, pero no todos están de acuerdo? ¿Accedemos porque es uno de esos últimos eventos que van a compartir con la "camada", de lo contrario dejan de pertenecer? ¿O tratamos de cambiar un poco a esta sociedad? Camada, según la RAE: grupo de personas, generalmente de edad similar, que en un período dado participan de experiencias comunes. Yo agrego camarada: persona con la que se comparten ideas, actividades o experiencias. Traducido: unión, respeto por el otro, amor y compañerismo. Todos quieren divertirse, la diferencia está en el foco de la diversión: el alcohol como protagonista o disfrutar con la camada del principio del año más divertido y esperado por todos.

Roxana de Jonge

Médicos e higiene

Coronavirus. Alerta sanitaria mundial. Riesgo de pandemia. Medidas extremas de higiene. Controles sanitarios fronterizos. Cuarentenas masivas. El mundo se puso en marcha para evitar la propagación de este virus. Mientras tanto, acá, en Buenos Aires, los trabajadores de la salud suben y bajan de los colectivos y de los subtes y de los trenes con sus uniformes hospitalarios; con total impunidad van por el mundo con sus suecos de goma y con sus ambos, llevando y trayendo de los hospitales suciedad y gérmenes.

Hace unos días me senté a desayunar en una confitería en Entre Ríos y Belgrano, y a dos pasos de mi mesa había cuatro médicos de un famoso centro de salud y trasplante cardiovascular tomando café vestidos con sus chaquetas y pantalones hospitalarios. Me pregunto cuánto habremos aprendido de las pautas básicas de higiene implementadas por Luis Pasteur: el lavado de las manos y el uso de ropa limpia junto a los enfermos.

César Monicat

Normalidad

Y a mí me piden (exigen) que sea solidaria... mientras volvemos a tener un diputrucho, premiaron a mamarrachos con puestos claves, seguimos manteniendo parásitos, vivimos de la mentira del Estado, en un contexto de silencio que se convirtió en normal, como cada vez que gobiernan quienes hoy nos gobiernan.

Graciela Bruno

Carga impositiva

En su artículo del lunes pasado, el señor Nun expresó que la carga impositiva no es de las más altas del mundo. Si bien es cierto, también es cierto que es 12 puntos superior al promedio de América Latina y 7 puntos superior a la de los países miembros del BRICS. Y que en los países nórdicos, donde la carga es mayor, la educación, la salud y la seguridad son de una calidad tal que no es necesario contratar esos servicios en forma privada. Una familia de clase media con tres hijos tiene una carga en colegios, salud y seguridad adicional a la impositiva de más del 50% de sus ingresos. Por otro lado, el autor sostiene que es muy poco lo que se cobra por impuesto inmobiliario, por estar subvaluadas las propiedades, pero no menciona que el que paga este impuesto es el mismo que paga retenciones a la soja de 30% y 15% que no son cobrados en otros países, amén de Ingresos Brutos, sellos, débitos y créditos, derechos de construcción si se le ocurre poner un tinglado, y otros más. Por último, afirma que Martínez de Hoz derogó el impuesto a la herencia, lo cual es cierto, como también lo es que en la provincia de Buenos Aires se instauró el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Si no desahogamos impositivamente a los que pueden generar riqueza, son inviables la inversión y el desarrollo.

Nicolás Frers

Tiempo

¿El presidente de la Nación tiene tiempo para recibir a Nora Cortiñas, pero no para recibir a los dirigentes agropecuarios? ¿Tiene también tiempo para entregar DNI a los trans, pero no para asistir a la asunción del presidente de Uruguay ni para reunirse con el presidente de Brasil?

Cada día me resulta más evidente que estamos condenados...

Francisco Garro

Justicia social

Mi papá cumple 93 años el mes próximo. Durante el gobierno anterior comenzó a cobrar lo que legalmente le correspondía por sus aportes. Ahora resulta que para el actual gobierno mi padre es rico. Por cobrar la fenomenal suma de 28.000 pesos (después de 60 años de aportes) solo recibirá un aumento irrisorio y ha perdido todas las exenciones o rebajas de tasas, municipal y de rentas de la provincia de Buenos Aires. Resumiendo: aumento de jubilación indigno, 1200 pesos mensuales de tasa municipal por alumbrado, barrido y limpieza (de dudosa ejecución) y más de 1200 pesos bimensuales a ARBA por tener una propiedad (fruto de su trabajo, obviamente). Ni menciono los gastos que tienen las personas mayores (medicación, etc.), porque eso es algo personal y depende de lo que les deparó la vida. Pero lo otro, la jubilación y los impuestos que deben pagar, están atados a las políticas públicas.

El peronismo se ha jactado de levantar la bandera de la justicia social. Que alguien me explique: ¿dónde está la justicia social en estos casos?

Que el ajuste lo haga la política.

María Virginia Benavent

En la red

Facebook

Deuda educativa: solo el 41% de los chicos de 3 años están escolarizados

"¡Y responsabilidad de sus padres! Ellos no mandan a los chicos al colegio" - Marcela Alejandra Panchenko

"Culpemos al Estado y listo. Pasemos a otro tema" - Fede Simonsen

