De los lectores: cartas y mails

Coronavirus

Actos masivos

La resolución del Ministerio de Educación y el de Trabajo sobre la cuarentena que deben observar estudiantes y trabajadores que vuelven a su país de una zona de riesgo de coronavirus es una medida prudente para cuidar la salud propia y ajena. Lo que no tiene sentido es que el Gobierno declare que no va a suspender los actos masivos ni los espectáculos, que son posibles focos. Es llamativa la cantidad enorme de turistas que diariamente entran al país desde Europa y Asia a pasear o participar de los actos multitudinarios y a quienes no se les hace ningún chequeo al entrar. Se ve que estos últimos mueven divisas e intereses que sobrepasan el deseo de cuidar la salud de la población.

Cristina Gutiérrez Zaldívar

DNI 5.422.316

Ezeiza, sin control

Al llegar al país el domingo pasado desde Europa nos enfrontamos una vez más con un gobierno que toma decisiones espasmódicas, esta vez con relación al coronavirus, sin una política integral que prevenga eficientemente. Tras arribar a Ezeiza, de forma caótica nos solicitaron completar unos formularios, que luego nadie sabía a quién entregar, y el desconocimiento de todo el personal del aeropuerto era total. Llegamos en un avión proveniente de Alemania, repleto de europeos que pasaron por Migraciones sin que nadie les diera recomendaciones preventivas. Con mi familia pasamos por el sistema de Migraciones automático y tampoco nadie nos preguntó nuestro lugar de proveniencia ni verificó nuestro estado de salud. Afuera, el hall estaba colmado de gente esperando a quienes llegaban de varios de los países afectados. No existe absolutamente ningún control. Con mi familia tomamos la decisión de cumplir responsablemente con el aislamiento de 14 días sugerido en las resoluciones del viernes pasado.

¿Sirve que unos pocos cumplamos si no se toman medidas integrales para proteger a todos?

Ángeles Carné

DNI 22.799.221

A contramano

La semana pasada, y en muchas otras oportunidades, se han publicado cartas de lectores refiriéndose al atuendo que los estudiantes de Medicina y otros agentes sanitarios llevan por la calle y en el transporte público.

Esas prendas cumplen una función, son para usarse solamente dentro de los centros de atención hospitalaria. Deben estar esterilizadas, y si van desde sus domicilios ya vestidos con ellas, al llegar a sus trabajos ya están contaminadas. Esto solo ocurre aquí, en la Argentina. Los médicos y los medios de comunicación están aconsejando en estos días medidas de extremo cuidado para no contraer el coronavirus. ¿De qué sirve si los que trabajan en el cuidado de la salud no son los primeros en extremar esas medidas?

En el país de la anomia en el que vivimos, todo puede ocurrir a contramano del mundo.

Nora Inés Ferreyra

DNI 14.384.905

Recortes

Lo que la política no quiere hacer lo debemos lograr las fuerzas productivas (campo, energía, minería, industria, servicios, etc.), unidas en una suerte de mesa de enlace con el objeto de presionar al arco político para que elabore un acuerdo de mediano y largo plazo, con metas y plazos que cumplir. De este crónico desastre económico se sale intimando al gobierno nacional, a los provinciales y municipales, a los poderes legislativos y al Judicial para que dejen de hacer la plancha y mirarse el ombligo y planifiquen su drástica reducción estructural, en un plan consensuado y cumplible.

Así, entre todos, sector político y productivo, podríamos ver una luz de esperanza.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

Oligarquía

Escuché por televisión hablar a Guillermo Moreno sobre el conflicto con el campo. Me sorprendió que en su discurso repitió como diez veces la palabra "oligarca" refiriéndose a los propietarios de la tierra. La oligarquía, para la ciencia política, "es la forma de gobierno en la cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social". Entonces me pregunto: ¿no será la clase política la verdadera oligarquía, que desde que nos gobierna ha llevado al país de crisis en crisis, actuando siempre en defensa de sus propios intereses?

Damián Pablo Martínez

DNI 20.188.489

Responsable

El excelente artículo de Joaquín Morales Solá "Escandaloso regreso de lo que se había ido" solo confirma que el fracaso del Poder Judicial en procesar y condenar a los culpables por los enormes robos al Estado argentino es el principal responsable de lo que estamos sufriendo ahora los argentinos.

César Chelala

DNI 7.079.311

ARA Bouchard

Hace pocos días llegó al país el primer patrullero de una flota construida en Francia para la Armada Argentina. Es la mayor compra naval de nuestra historia (unos 400 millones de dólares). Se llevó a cabo a fines de 2018, de forma directa e ilegal, y se pagó un gran sobreprecio al astillero estatal francés, líder en la corrupción naval mundial, eludiendo además a los miles de argentinos capaces y necesitados de trabajo. El nuevo ministro de Defensa dio la bienvenida al ARA Bouchard expresando que es "una muy buena noticia para todos los argentinos". Con respeto y firmeza debo discrepar, pues creo que esta es solo una buena noticia para el puñado de funcionarios civiles y militares que, incumpliendo sus obligaciones, han forzado esta compra tan inconveniente. Una real buena noticia hubiese sido recibir estos barcos como fruto del trabajo e ingenio nacional, como indican la razón, la ley y las propuestas de construcción nacional competitiva presentadas. El ministro también menciona que con estos barcos la Armada podrá "fortalecer su autoestima". Nuevamente debo disentir: actos impropios en nada ayudan a la verdadera autoestima de un noble oficial naval. Acciones contra el interés nacional manchan los altos valores de la Armada.

Raúl E. Podetti

podettiraul@gmail.com

En la red

Facebook

Coronavirus: medidas preventivas

"Está muy bien... pero si hubieran cancelado las salidas y llegadas de países con el virus hubiera sido mucho mejor", Karolina Holgado

"Tienen que suspender por 15 días las clases en todos los ámbitos, juntar gente ahora es lo peor que se puede hacer ", Eli Radtz

