Cartas: A los Reyes Magos, marchas en contra, ironía

Se dice por ahí que “no adornaron a quien debían adornar” y por eso saltó lo de la AFA. Ahora bien, si prendemos el ventilador o, mejor, si prendemos la luz para apreciar mejor nuestro chiquero, creo que debemos hacer un mea culpa y en esta Navidad pedir a los Reyes Magos un poco de incienso que nos libere del humo donde se tejen las triquiñuelas y un poco de mirra que desinflame los contubernios de coima. Finalmente, que su ejemplo inspire a los que se llevaron el oro y les ablande el corazón al ver a tantos niños recostados en el pesebre de la pobreza.

Gaspar I. Gazzola

ggazzola@gmail.com

Marchas en contra

Es siempre más fácil oponerse que proponer y realizar algo mejor. La prueba dolorosa y contundente la tenemos desde hace décadas en el campo económico y laboral. Los indicadores no hacen sino empeorar desde los años 60. Sin embargo, esos mismos actores se suben a las marchas como si hubieran bajado de un ovni ayer... Para completarla, ninguno de esos la pasa mal en su vida privada. Y, no obstante, lideran y los votan...

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Ironía

Dijo Marcos Galperin respecto al atentado de Australia, donde terroristas islámicos asesinaron a 19 personas en una fiesta judía: “Bienvenidos a la Australia multicultural y diversa”. Su ironía puede ser políticamente incorrecta, pero tiene el valor de señalar las consecuencias que puede provocar la adopción de la ideología woke. Ante la repetida dureza de la realidad, se puede profetizar, sin ser Nostradamus, un futuro arduo para esos países.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

El oro como árbitro

Cuando la credibilidad fiscal de las dos potencias que anclan el sistema –Estados Unidos, con déficits crónicos sostenidos por expectativas más que por ingresos; y China, con balances opacos y un perímetro de deuda implícita difícil de cuantificar– entra en zona de duda, el capital deja de debatir: vuelve a la aritmética. Y la aritmética señala un activo sin soberano. El oro sube porque no necesita promesas futuras para mantener su valor. La distorsión adicional proviene de la guerra iniciada en 2022, que reinstaló un riesgo geopolítico de alta intensidad sobre un orden ya exhausto. No redibujó el mapa: lo fragilizó. Tensionó precios energéticos, alteró rutas y, sobre todo, modificó expectativas. Ningún inversor descuenta hoy un horizonte estratégico estable. La falta de mecanismos reales de desescalada amplifica esa incertidumbre. En ese entorno, la función del oro se vuelve transparente. Si una potencia no puede imponer disciplina fiscal y la otra no puede exhibir crecimiento sin deuda encubierta, el sistema queda sin ancla creíble. El metal reaparece entonces como árbitro: un activo que no depende de la solvencia proyectada, ni de la narrativa de ningún soberano.

Cuando los balances se erosionan y la geopolítica añade un riesgo sin horizonte, el refugio deja de ser una preferencia. Se convierte en un mecanismo de supervivencia.

Carlos Leizerow

DNI 13.736.719

Policía exonerada

Una ahora expolicía de CABA fue exonerada por hacer poses eróticas con su uniforme, en violación al decoro y a la ética de la fuerza. Una medida excesiva para una joven que solamente cometió una torpeza. Si ese es el criterio, exigimos lo mismo respecto de todos los diputados y senadores que han jurado por delincuentes y con fórmulas rimbombantes, contrarias al significado de “patria”. Lo suyo no solo es violatorio del decoro y la ética, sino que, a diferencia de la expolicía, roza lo delictivo en la figura tipificada como apología del delito.

Gustavo Gil

gustavogil@outlook.com

Borges y Merlo

Se ha difundido en redes sociales la versión de que el escritor Jorge Luis Borges “tiene raíces en Merlo” y que “su historia familiar conecta directamente con Francisco de Merlo –fundador de la ciudad– y con el coronel Isidoro Suárez, héroe de la independencia argentina”. Conviene aclarar. Borges siempre destacó su descendencia de militares que lucharon tanto en las guerras civiles (su abuelo, el coronel Francisco Borges, murió en 1874 envuelto en la bandera mitrista) como en la guerra por la independencia sudamericana (su bisabuelo Isidoro Suárez tuvo una determinante actuación en la batalla de Junín). Esto es conocido. La novedad surge de una supuesta relación con el partido de Merlo, insinuando que, en este municipio, el escritor cultivó vínculos sociales y culturales. Nada más alejado de la realidad. Tener raíces en un lugar implica pertenencia probada y efectiva, y Borges nunca se relacionó con la vida de Merlo. Distinto es el caso de su relación con la localidad de Adrogué (partido de Almirante Brown), donde la casa en la que veraneaba con su familia hoy es patrimonio cultural. Incluso Borges escribió un poema titulado precisamente Adrogué. En cuanto a la supuesta conexión directa con Francisco de Merlo, es falso de falsedad absoluta. La genealogía muestra que María Leonor Merlo y Rubio (nieta del fundador) se casó con Nicolás Suárez. De este matrimonio nació Isidoro Ramón Suárez Merlo, padre de Leonor Suárez Martínez Haedo y Soler, quien se unió en matrimonio con Isidoro Acevedo Laprida. De esa unión nació Leonor Rita Acevedo Suárez, madre de Borges. Como se desprende del árbol genealógico, afirmar que Borges “conecta directamente con Francisco de Merlo” no solo es falso y engañoso, es un dislate. Lo correcto y documentado es señalar que descendía lejanamente de Francisco de Merlo por vía materna: era chozno (trastataranieto), un parentesco remoto sin incidencia en su vida ni en su obra. Cualquier otra afirmación solo genera ruido mediático sin anclaje probatorio y tergiversa la verdad histórica.

Horacio Enrique Poggi

DNI 14.626.531

