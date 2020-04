De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de abril de 2020

Coronavirus

Banderas

En medio de tantas tribulaciones y desasosiegos por la pandemia, propongo que todos los argentinos enarbolemos nuestra bandera en los balcones, puertas y ventanas de nuestras casas y edificios públicos. Y que en una metáfora de barbijo celeste y blanco, nos unamos aún más en esta lucha común para derrotar al virus.

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

Prisiones en pandemia

Excelente el editorial de la nacion del lunes pasado. Mientras que la Procuración General de la provincia de Buenos Aires recomendó y estuvo de acuerdo en la detención domiciliaria de presos en riesgo por el Covid-19, la Procuración General de la Nación, y en especial la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, se siguen oponiendo con argumentos contrarios a las recomendaciones internacionales al derecho humanitario y al sentido común. ¿Qué esperan? ¿Que se desate el contagio en las cárceles federales para que se extienda la muerte? Un funcionario judicial corrupto elige a sabiendas entre el bien y el mal. Pero uno que antepone la ideología al derecho resulta peor aún: ya no distingue entre uno y otro.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Repatriaciones

Señor Presidente, soy uno de los miles de argentinos varados en el exterior que no pudo ser repatriado aún. Salimos el 6 de marzo, antes de que el Gobierno cerrara las fronteras, para visitar a nuestra hija y nietos, que residen en el sur de Francia. El vuelo de regreso era el 3 de abril y fue cancelado. Si bien mi señora y yo somos pacientes de riesgo y ello indicaría que tendríamos prioridad, todavía no tenemos ninguna información precisa al respecto. Entiendo que la pandemia obligó a tomar medidas extremas, pero no es lógico que no se nos brinde la posibilidad de regresar, una vez que la fuente de contagios al presente es más autóctona que importada. Y fuera de otros motivos personales que seguramente comparta con otros damnificados, mi máxima preocupación es no poder estar en la Argentina en tiempos sanitarios difíciles, colaborando con mis colegas y enfermeras, al ser médico pediatra y neonatólogo. En breve se sumarán los casos de bronquiolitis, gripe, neumonías, que estacionalmente colapsan nuestras unidades y me aqueja no poder estar en mi puesto de trabajo. Señor Presidente, tome las medidas para que podamos regresar a nuestro querido país, donde seguramente seremos más útiles que aquí.

Jorge Digregorio

DNI 11.154.559

No gobierne solo

Señor Presidente, seguramente jamás imaginó que a pocos meses de asumir debía enfrentar semejante crisis como la causada por el Covid-19. En principio, a mi criterio, lo ha hecho bastante bien. Quizá algo tarde y subestimando la gravedad, tomó las riendas para tratar de evitar el caos y desborde sanitario. Pero usted no puede gobernar solo y ejercer su mandato democrático en una república con actitudes monárquicas o dictatoriales. En el marco de la Constitución, usted puede dictar decretos de necesidad y urgencia, pero su legitimidad se encuentra subordinada a su ratificación o no del Congreso (ley 26.122). Un Congreso que se autoinmovilizó. ¿Cuál es la justificación de la parálisis total del Poder Legislativo? Más aún en las circunstancias actuales. Los presidentes de ambas cámaras, quienes tienen la facultad de convocar a sesiones ordinarias, ¿por qué no lo hacen? Me preocupa, como a millones de argentinos, que en el transcurrir de esta crisis usted avance de forma inaceptable sobre los derechos y las garantías constitucionales sin control ni legitimidad. Los argentinos estamos acostumbrados a la invocación de "emergencias" de otros gobiernos como excusa perfecta para obtener la suma del poder público. Acostumbrados sí, pero no resignados. Días atrás se pretendió avanzar sobre la salud privada y se sugirió la creación de nuevos impuestos distorsivos para quienes entraron en el blanqueo pasado. Cuando habla de solidaridad, ¿no comprende que debe ser de todos? Cuando pretende dar la imagen de padre protector para "cuidar a los adultos mayores" se contradice al permitir el descontrol producido por negligencia de sus funcionarios (¿responsables?). Estos errores no pueden quedar impunes. Usted avanza? y lejos de cerrar grietas las retroalimenta pretendiendo que el esfuerzo solo deben hacerlo algunos. La Argentina más que nunca necesita de un liderazgo noble, sensible y pacificador. Un líder en quien confiar. ¿Cree que los argentinos que vemos afectados nuestros derechos adquiridos podremos confiar en usted? Sin seguridad jurídica no hay crecimiento posible y sin legitimidad menos aún. El sector productivo necesita visión de crecimiento, nunca de agresión. No se olvide de que este es el único sector que mueve la economía, y que lamentablemente sigue soportando el insostenible sistema prebendario del pasado. Le ruego no se equivoque. No hay margen para el error.Ni el individualismo ni la soberbia nos pueden salvar. El único camino es ejercer acciones legitimadas, con el control de los tres poderes del Estado. Planifique, dialogue, sume a la sociedad civil, escuche a la oposición. El pueblo somos todos.

Patricia M. Vásquez

patmaria.vasquez@gmail.com

Gran oportunidad

Leo con sorpresa que Formosa, Chubut y Catamarca no tienen ningún caso de coronavirus. ¡Qué gran oportunidad! Un pueblo en Colorado, Estados Unidos, fue el único en el mundo que no tuvo ningún caso de gripe española, que tuvo alta mortalidad en Europa y EE.UU. en 1918. Gunnison, pueblo minero y de granjas de 1300 habitantes, cerró la entrada con barricadas y desplegó a la guardia civil para evitar el ingreso. Nada ni nadie entraba o salía de allí. Gobernadores de Formosa, Catamarca y Chubut, nada es más importante que la salud y la vida, tienen la oportunidad de proteger la salud y vida de sus habitantes. ¡Háganlo! ¡Pasen a la historia!

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

