Un voto cotidiano, dádivas, polifacéticos

Las desafortunadas afirmaciones del intendente Ishii, festejadas por nuestro presidente y funcionarios que lo acompañaban, en el sentido de que el pueblo se rebelará contra los medios por darle malas noticias, son tonterías que nadie debería pronunciar, menos aún un funcionario público, cuya misión también es orientar a la ciudadanía.

Debe saber el señor Ishii que la gente no produce esas épicas rebeliones a menos que alguien interesado las azuce. La gente pone su “voto” a diario en cada medio, escuchando una radio, viendo un canal de TV o leyendo un diario o revista de su preferencia. Cuando no la escucha, no lo ve o no los lee, aporta su voto negativo y civilizadamente retira su apoyo.

En momentos delicados como los que vivimos son particularmente inoportunas estas encendidas frases, que no contribuyen en nada a la paz social, que es a lo menos a lo que aspiramos.

Si no tiene nada importante que decir, será mejor que guarde un piadoso silencio, la gente se lo agradecerá.

Miguel Ángel Padilla

miguel.a.padilla@gmail.com

Dádivas

Pensando en las elecciones del 14 de noviembre, y al saber de la ofensiva oficial para poner plata en el bolsillo de la gente, no termino de sorprenderme. ¿Es esta la recuperación de la democracia de la que tanto nos ufanamos? ¿Por la que tanto luchamos un porcentaje muy alto de nuestra sociedad? ¿Qué piensan los responsables de estas dádivas? ¿Tienen valor para mirar a la cara a sus compatriotas ? ¿Y, más aún, de mirarse frente a un espejo ellos mismos? Lamentablemente, la declinación ética y moral de una parte importante de nuestra dirigencia, de persistir, nos va a terminar de hundir no ya solamente como república, sino que hará pedazos, y casi sin posibilidad de recuperación, a buena parte de nuestros conciudadanos.

Ojalá nuestra sociedad tome debida nota de lo que está sucediendo y el 14 de noviembre aplaste con sus votos estos gérmenes que están pudriendo a una parte importante de nuestra población.

José María Becker

DNI 4.702.245

Polifacéticos

Con motivo del cambio de gabinete, hemos comprobado que el Gobierno tiene varios políticos que pueden ejercer cualquier función, como lo demuestran varios ejemplos. Manzur, de intendente, ministro de Salud y gobernador de Tucumán a jefe de Gabinete. Cafiero, de jefe de Gabinete a ministro de Relaciones Exteriores, y Aníbal Fernández, con 21 puestos políticos, desde intendente de Quilmes hasta interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Como decía mi abuela: tanto sirven para un cosido como para un fregado.

Luis García Morales

DNI 9.3421.262

Inspiración

No hay como una derrota electoral para inspirar genialidad presupuestaria.

Isidro Braun

braunisidro@gmail.com

Sputnik V

La negociación de la vacuna Sputnik V con el gobierno ruso estuvo teñida de ideología política y de una tendenciosa manipulación de nuestras libertades individuales. Y tanto es así que actualmente los 10.000.000 de argentinos que fuimos inoculados con esa vacuna hemos perdido la libertad. Estamos presos en nuestro país, sin posibilidades de viajar a donde se nos ocurra, dependiendo de que Rusia decida presentar los requerimientos necesarios para obtener la aprobación de la OMS y de los organismos sanitarios de la CEE. El gobierno argentino es responsable de esta situación que, a sabiendas de las consecuencias que derivarían en este encierro obligado de los ciudadanos, no tuvo ningún empacho en hacer las gestiones para la obtención de esas vacunas en detrimento de las otras marcas aprobadas por la mayoría de los países. No quiero dejar de solidarizarme con las familias de los miles de fallecidos en esta pandemia, pues nada es comparable con ese dolo. Los inoculados con la Sputnik (mal y tarde según los tiempos estipulados por el fabricante) también hemos tenido una pérdida, la de la libertad. Y esto es algo imperdonable en una democracia donde además sus gobernantes hacen una permanente exaltación de los derechos humanos.

Por favor, ¡devuélvanme mi libertad!

María Cristina Steinhardt

DNI 5.142.969

¿Y los baños?

Todos los fines de semana miles de personas (y no exagero) salen a disfrutar de los espacios públicos de la ciudad. Uno de los lugares preferidos es, sin duda, la Costanera Sur, que tiene una gran variedad de propuestas: parques, juegos infantiles, puestos de comida, ferias, música en vivo y, fundamentalmente, la Reserva Ecológica. Sería un paseo recomendable de no ser por un “pequeño” detalle: la falta de baños. Solo hay, para esos miles de visitantes, un par de cabinas públicas al costado de la feria, y los sanitarios dentro de la Reserva, que cierran a las 17.30 o ante la menor amenaza de lluvia. Paradójicamente, existen tres edificios públicos muy bien instalados (uno de ellos frente al monumento de Lola Mora), que están fuera de servicio desde antes del comienzo de la pandemia.

Me gustaría recibir alguna explicación de los funcionarios competentes.

Juan Carlos Ortega

jc.ortega@outlook.com

Grúas

Los trastornos de todo tipo (también psicológicos) que provoca el acarreo de un vehículo mal estacionado fueron ya relatados magistralmente en una película nacional, protagonizada por Ricardo Darín. Este sistema obsoleto, costoso para la comuna, podría ser fácilmente reemplazado por un simple agente de tránsito que hiciera las boletas correspondientes en caso de infracción. Seguir con el uso de las grúas provoca, además de las molestias mencionadas y el costo que significa la contratación de la empresa, perturbaciones en el tránsito vehicular durante sus operaciones.

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

