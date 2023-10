escuchar

Carta de la semana

Basta de frases hechas

Nuestra historia reciente muestra que, cada vez que hay elecciones, la gente repite las mismas frases, bastante remanidas. Por ejemplo: “que robe, pero que haga” (no, que no robe); “me gusta porque es pragmático” (no, la ética es más eficiente que el pragmatismo); “mi hijo me sentó y me explicó” (no, mi hijo no conoció la historia que hemos vivido); “tiene razón en lo que dice” (no, decir dice cualquiera, lo importante es lo que haría, cómo y con qué respaldo). Y acá estamos.

Tal vez sería más conducente, dado el contexto actual, interesarnos por la educación, preparación y trayectoria de los candidatos, por su apego a la democracia y a las garantías que ella ofrece, por el equipo que ha formado su espacio político, por la forma en la que propone restablecer la normalidad, por su apego y determinación a la institucionalidad y que ese sea su respaldo para enfrentar los duros momentos por venir. En definitiva, cuál es el candidato que realmente desea servir a su patria. Me vienen a la cabeza Churchill y Adenauer. No rompieron todo para empezar de nuevo. No nos distraigamos. Se nos va la patria celeste y blanca. Estemos a la altura.

Claudia Bagnardi

DNI 10.929.163

Responsabilidad de todos

A 40 años de un ciclo democrático ininterrumpido, observamos a la Argentina en plena crisis existencial, colmada de preocupaciones, con apatía cívica, falta de compromiso democrático en vastos sectores de nuestra sociedad… Es cierto, vivimos un largo proceso de promesas electorales incumplidas, fracasos varios. Y es cierto que el “oportunismo” político ha llegado a su máxima expresión, pero estos 40 años también permiten decantar espacios y actores políticos, empresariales, gremiales, culturales, etcétera, muchos de ellos muy rápidos en ocupar lugares que la ciudadanía hoy no ocupa, no protagoniza (somos nosotros quienes elegimos a “representantes oportunistas” del poder, que luego sufrimos). Tampoco exigimos cambios indispensables para mejorar la representación política, sin histriónico mesianismo o demagogos de “baja estofa”, aptos para mentes desprevenidas, distraídas, que hoy tanto abundan en nuestra sociedad. Debemos ejercer nuestros derechos democráticos votando, protagonizando una instancia, quizá histórica, con modificaciones responsables, de profundo y definitivo sentido humano y social, sin saltos al vacío, si queremos cambiar a la Argentina, su presente y su futuro, con libertad, desarrollo integral, justicia social, Justicia independiente, eficaz y eficiente, comprometida en el combate frontal de la corrupción y delincuencia general, contra la impunidad, hoy extendida en las distintas capas sociales. Esta es una responsabilidad de todos los argentinos, sin excepciones. Debemos asumir este reto democrático, para que la irresponsabilidad y el oportunismo político del momento no nos quiten la posibilidad de concretar un nuevo país, libre y democrático, desarrollado, integrado, además de socialmente justo. El cambio es ahora, definitivamente.

Carlos Chagalj

jcchagalj@gmail.com

Ausencia

La senadora Lucila Crexell se ausentó de sus tareas de legisladora aduciendo que estaba cumpliendo labores parlamentarias en Bonn. La legisladora participaba de un foro internacional sobre cambio climático. Me parece un tema interesante, pero ¿este foro está por encima de su labor parlamentaria en el Senado, por la cual es retribuida con dinero público? El jueves pasado se trataron temas importantes para la ciudadanía, y la senadora no estaba presente. ¿Es más importante el cambio climático que la ley de alquileres, de Ganancias, que el pliego de la jueza Figueroa?

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Números

“Quiero que hoy se graben un número, 27.725″, dijo un exultante Sergio Massa, festejando a las puertas del Congreso la ley que elimina el impuesto a las ganancias, en un acto convocado por las principales centrales sindicales. Ya que estamos hablando de números, yo le recordaría otros porcentajes que hablan a las claras del fracaso del gobierno del cual él forma parte: 40% de pobreza; 9,3% de indigencia; 18 millones de adultos pobres; 6 millones de niños pobres; 150% de inflación anual; apenas la mitad de los estudiantes secundarios que egresan en tiempo y forma. Sin olvidar la falta de insumos, de medicamentos y hasta de pañales para personas mayores. Datos, señor Massa, no relato. Hay que mirar la película entera, no solo una foto que los favorece, y que tiene una inconfundible intención oportunista y electoralista.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Recuperar la confianza

Banco Central sin reservas. Argentinos con mas de 250.000 millones en el exterior o debajo del colchón. Una vez más se verifica que el mercado es más inteligente que los burócratas. Dólares hay de sobra. Lo que no hay es confianza. Si se generara confianza, muchos de esos dólares se inyectarían en la economía, dinamizándola. Pero ese acto debe ser voluntario. No coercitivo. Condiciones necesarias: equilibrio fiscal, seguridad jurídica, estabilidad política. La salida traumática de la convertibilidad dejó un manto de desconfianza difícil de olvidar. El retorno del kirchnerismo de 2019 también. El camino será largo. Lo bueno: depende de nosotros. ¡Ánimo!

Damian Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

Corrupción

Apelando a la popular frase, no hacemos otra cosa que confirmar lo que sabemos desde hace décadas. La exacción de fondos públicos en favor de los políticos enriquecidos es una práctica común que iguala, en general, a todos los partidos de nuestro país. Como dijo John Steinbeck: “El poder no corrompe, el miedo corrompe, el miedo a perder el poder”.

Eduardo Cánovas

info@canovasdesign.com

Del 1 a 1 al 1 a 1000

Estamos volviendo al “1 a 1″, pero con 3 ceros más (1 US$ = $1000) que deberían agregarse a los 13 ceros eliminados al peso desde 1969. No alcanza con la eventual “dolarización”. Tenemos que modificar nuestra antropología formateada desde mucho antes de esa fecha.

Carlos Schwartz

DNI 6.057.099

Las prioridades olvidadas

El 21 de septiembre se accidentó un camión militar del Ejército Argentino en la zona de San Martín de los Andes. Los efectivos regresaban a su regimiento luego de realizar ejercicios de alta montaña. Perdieron la vida cuatro soldados y hubo 18 heridos, algunos de ellos todavía graves. El camión no se encontraba en su mejor estado pues se produjo una falla en los frenos que ocasionó el accidente, circunstancia que está en estudio por los especialistas.

El hecho choca escandalosamente con las actitudes del gobierno nacional, que no determina seriamente el orden de prioridades a la hora de asignar los gastos del Estado. El traslado de efectivos militares en servicio se ve que no es algo que preocupe a las autoridades correspondientes. Mañana esas vidas pasarán al olvido y todo seguirá igual. Días pasados nos enteramos de que el candidato oficial a la presidencia y ministro utiliza una flota de autos de alta gama por la que se abonan más de 15 millones de pesos por mes para su uso exclusivo en la campaña proselitista. La presidenta de la empresa AySA dispuso alegremente la compra innecesaria de 620 camionetas a un costo de más de 25 millones de dólares y sin licitación. Quizás pretendan trasladar el agua por las calles de Buenos Aires. Vaya uno a saber. Los gastos del Senado y la Cámara de Diputados ya no sorprenden a nadie por los montos exorbitantes para funciones mínimas o inexistentes. Y las compras de alimentos de altísima calidad para la Casa Rosada y Olivos asombran por los abultados montos abonados. Sería un absurdo hacer un análisis pormenorizado de los gastos superfluos que realiza este gobierno en bulliciosa retirada. Lo ocurrido con el camión militar en el sur argentino es otra vergüenza más que se suma al listado interminable de dispendio de dinero por parte de los actuales funcionarios y autoridades.

En un humilde homenaje a la joven soldado Guadalupe Canuillan, víctima mortal de ese trágico accidente, citaré una frase suya, quien con una fuerte vocación dedicaba su vida al servicio militar: “No todas queremos ser princesas”.

Carlos González Fernández

DNI 8.586.133

Retiro, tierra de nadie

Además de que ya se robaron todos los bronces de los porteros eléctricos, entran durante todo el día pequeñas camionetas que estacionan sobre Arroyo. Con gente inescrupulosa. Bajan a mirar primero dónde quedan manijas, bordes de felpudos de bronce o todo lo que sea vendible del preciado metal. Para luego robarlo a cualquier hora. Ante la mirada pasiva de las pocas fuerzas policiales que aparecen esporádicamente en horarios irrelevantes. Peligro latente de enfrentamientos y muerte. Ya que el delito no se previene. En zona de hoteles cinco estrellas y de gran categoría para el turismo de Buenos Aires. En la villa 31 hay dos locales que compran “metales” como bicicletas “usadas”. En Constitución una cuadra entera de compra del preciado “metal”. La policía, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, bien gracias. Patético.

Enrique Gassiebayle

CI 5.004208

