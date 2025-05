Cartas de lectores: Diferencia, escándalo en el juicio, gesto de confianza

Diferencia

Señor presidente de la Nación: el último 25 de mayo, cuando usted fue parte de una ceremonia por el día patrio que los ciudadanos honramos íntimamente y concurrió al tedeum, debió dejar afuera, en las escalinatas, a Milei. Usted ingresa a la Catedral de Buenos Aires no como lo que es o intenta ser, sino como presidente de los argentinos. Si no entiende la diferencia, no entre los próximos años a la Catedral y quédese donde considere que es su lugar. Por su cargo está obligado a honrar a la nación a la que representa ante sus ciudadanos y el mundo, y no puede permitirse el espectáculo que dio en ese día patrio. Los argentinos se lo exigimos porque tenemos derecho a eso. Entiéndalo, reflexione para su bien y el nuestro. No nos insulte por cuestiones personales un 25 de Mayo. Usted no es la patria.

Héctor Álvarez Castillo

DNI 14.778.827

Escándalo en el juicio

Una buena parte del conjunto de la sociedad se muestra azorada e indignada ante lo sucedido con la magistrada que integraba el tribunal abocado al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La sumatoria de actos que tienen que ver con el ego más que con la administración de justicia suman descrédito al Poder Judicial. La decisión de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires de obligarla a una licencia inmediata es una respuesta ejemplar ante esa conducta disvaliosa. Es de esperar que la señora jueza no quede impune y deba afrontar las consecuencias sin que se le habilite una vía de escape con su renuncia al cargo. Dentro de todo este escándalo son destacables la eficiencia y prontitud con que los fiscales intervinientes actuaron para dilucidar los hechos, que abre una luz de esperanza de que no todo está perdido.

Esteban Quidiello

quidiello@gmail.com

Gesto de confianza

En el programa de la señora Mirtha Legrand, al cual fue invitado el señor Ricardo Darín, al ser consultado sobre las medidas económicas del Gobierno, expresó su opinión con mucho respeto y educación. No salgo de mi asombro por lo que esto generó en todas las redes. Fue muy claro lo que quiso decir cuando mencionó el costo de la empanadas y cuando ironizó sobre los “dólares del colchón”. Lo que me llama la atención es que el señor Caputo, siendo funcionario público, debería ser más respetuoso y cuidar sus palabras (lo de “Ricardito” fue innecesario). Hablar de dólares del colchón es despectivo, no es un capricho que el ciudadano común tenga sus ahorros en dólares, en una caja de seguridad o donde sea. Ya pasamos aquello de que “el que tiene dólares recibirá dólares”. Como el ministro declaró tener ahorros en dólares en el exterior, me pregunto: ¿no sería un buen momento para dar el ejemplo y traerlos a la Argentina? Seguramente logrará que otros lo imiten y empezar así a generar confianza en nuestro país. Lo único que deseo es

que a este gobierno le vaya muy bien.

Christine Muller

DNI 5.702.877

La escarapela

Ricardo Darín me lleva al cine, al punto de haber visto con entusiasmo los seis capítulos de El Eternauta a pesar de no atraerme la ciencia ficción ni la legendaria historieta escrita por Oesterheld. Su talento y trabajo han colocado a nuestro país en un plano internacional que nadie podría negar. Pero sobre la presencia del actor en el programa de Mirtha Legrand junto con el elenco destacado de El Eternauta quiero expresar mi desencanto. Su inesperado comentario acerca de las empanadas que muchos pasamos por alto a sabiendas de que era raro ganó luego un protagonismo exagerado y absurdo. En cambio, no tuvieron trascendencia sus grotescos dichos sobre dónde debería colocarse la escarapela, ya que honrar los emblemas patrios no tiene correlación con el tinte político de cada ciudadano, por el contrario, la insignia fue creada por Belgrano, nuestro prócer incuestionable, en aras de la unidad nacional. Estas líneas adquieren mayor sentido porque paradójicamente el principal representante del gobierno del que Darín pretende despegarse no lució una escarapela en el tedeum, demostrando también desprecio por la tradición. Si bien ninguno es educador, ambos son observados por gran parte de la ciudadanía, y las conductas de personalidades tan populares se convierten en modelos de mala educación civil.

Delia Cordone

DNI 11.987.140

Luna Park

Quiero agradecer a los arquitectos Magadán y Girelli por la excelente nota publicada el domingo pasado sobre la posible demolición del Luna Park. El edificio, monumento histórico, merece ser protegido en su totalidad, no solo la fachada. El valor arquitectónico innovador está plasmado en todo el diseño del edificio, como la estructura curva en las tribunas para que todos los espectadores tuvieran una buena visión del ring, aun en los vértices. Sacrificar el espíritu de la obra solo para ampliar la capacidad del estadio es de un mercantilismo obsceno, impropio de los salesianos o de Cáritas.

Pablo A. Kálnay

pablo.kalnay@gmail.com

Un señor

Tuve el gran placer de ser amigo y compañero del Champagnat con Guillermo Moreno Hueyo. También fuimos correligionarios en la juventud compartiendo los ideales y tradiciones de la UCR. El señorío de Guillermo, su bondad, su caballerosidad ya eran excepcionales en aquellos tiempos. Hoy son literalmente una rareza, sobre todo en la política. Ayudado por la pluma de Claudio Escribano quiero recordarlo como ejemplo del radicalismo que parece haberse marchado casi sin dejar rastros.

Guillermo, estoy seguro de que tu memoria, en la medida en que quienes te conocimos y valoramos la mantengamos viva, podrá tributar a la restauración de los valores sustantivos de la política, esto es el patriotismo, la honradez y la idoneidad.

Alberto Asseff

Diputado nacional m.c.

Presidente del partido UNIR Prov. Bs.As.

En la Red Facebook

El tribunal declaró nulo el juicio por la muerte de Maradona

“Desastre la Justicia argentina, y esa jueza ya debe ser retirada de por vida de ese cargo”- Gustavo Prado

“Este juicio nunca se debió iniciar”- Mario Reynaldo Candia

“A ver si lo entienden de una vez por todas: el único culpable de la muerte de Diego Armando fue él mismo”- Roberto Mamoud

