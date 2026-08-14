Cartas de lectores: Incendios, Messi, licitaciones

Incendios

Desde Portugal a Grecia, Europa se quema por incendios que dejan decenas de miles de hectáreas arrasadas. Eso ocurre en el hemisferio Norte, mientras que en el Sur son muy pocos los países que toman precauciones para el próximo verano austral. La Argentina está entre aquellos que no hacen algo para enfrentar una situación como la de estos días en Europa. Quizás el enorme costo de los aviones, casi obsoletos, que se compraron para incrementar el poder de nuestras fuerzas armadas, podría haber sido postergado por un tiempo, y esos recursos ser asignados a elementos útiles (aviones hidrantes, helicópteros, etc.) para prevenir y combatir esos posibles fuegos de un futuro cercano. El cambio ambiental existe, negarlo o ignorarlo puede ser de resultados irreparables.

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Messi

Lionel, con su carta de despedida a su padre, hizo el gol más importante de su vida: venció nuestro corazón, al contarnos su sentimiento de orfandad.

Indy Failembogen

indyfail@yahoo.com.ar

Licitaciones

Felicito a LA NACION por el editorial del miércoles pasado. Es la realidad que se nos presenta todos los días en que se anuncian los resultados de las licitaciones. Por el simple dicho de que “robó para la corona”, no puede permitirse que hoy, muchos años después, sea un empresario tan poderoso económicamente.

Emilio Carlos Sojo

emiliosojo@gmail.com

Opción, no elección

It is very difficult. Podemos parafrasear al Apache Tévez o subir la apuesta y citar a Giuliano Da Empoli, que definió la política actual como odio más algoritmo. En nuestro contexto de grieta, parece ilusorio pretender planes y programas sustentables. Very difficult, cuando los opositores militan en los propios espacios de cada facción o en el MTC (Movimiento Todos por un Cargo) Conscientes de la situación, los incipientes presidenciables recurren a un discurso pasteurizado y ambiguo, para lograr adhesiones extrapartidarias o alianzas transversales, con riesgo de perder su identidad. El tiempo revelará el acierto o el error estratégico. Los ciudadanos una vez más no tendremos una elección, sino una opción. Como reincidentes, para algunos la política, como el matrimonio, será el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Otros resignados, seguirán tocando el violín en el Titanic.

Alfredo Belasio

alfredobelasio@yahoo.com.ar

Inclusión educativa

La verdadera inclusión no se anuncia, se demuestra cuando aparecen las dificultades. Cuando un niño necesita apoyos diferentes. Cuando una familia atraviesa una situación económica complicada. Cuando hay que adaptar estrategias, tiempos o recursos. Es justamente allí donde muchas instituciones dejan de hablar de inclusión y comienzan a hablar de costos, dificultades, conveniencias o burocracia. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué lugar ocupa realmente ese niño dentro de la institución? Porque cuando una familia siente que su hijo es visto como un problema, como un gasto o simplemente como un número dentro de una matrícula, la palabra “inclusión” pierde todo su significado. También resulta doloroso comprobar que muchas veces se habla de empatía y de compromiso con las familias, pero cuando esas mismas familias necesitan respuestas concretas, se encuentran con puertas cerradas, reuniones que no solucionan nada y respuestas administrativas que parecen priorizar los intereses económicos de la institución por encima del bienestar del niño.

No se trata de pedir privilegios. Se trata de exigir derechos.

Merecen que su derecho a la educación no tenga precio.

Mariana Conca

marconca@hotmail.com

Prioridades

He seguido con atención el reclamo por el estado de las rutas, por la cual yo también he reclamado y es evidente que el clamor que surge por esa situación es imposible de soslayar. Lo que también es imposible de comprender es que se hayan desviado los fondos para el mantenimiento y construcción de obras viales hacia intereses fiscales. ¿Dónde está puesta la prioridad del gobierno, en tener fondos para objetivos sólo económicos, o en sanear las rutas que cada vez se cobran más vidas humanas? Evidentemente en lo primero. Corrija su rumbo, señor Presidente, con las vidas no se especula.

Beatriz Moreno

bea.moreno.castro@gmail.com

Encuestadoras

Mirando los resultados de algunas encuestas me tomé el trabajo de buscar los antecedentes de varias encuestadoras para conocer su historial de resultados. En los casos en que las pude encontrar (muchas no las tienen publicadas) me di cuenta que estaban lejísimos de aproximarse al resultado definitivo. Para una mayor credibilidad al presentar los datos de una encuesta, ¿no deberían los encuestadores referir a los resultados de sus últimos trabajos para conocer así su nivel de acierto?

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Falta de respeto

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, haciendo gala de creatividad, decide licitar una bóveda (deshabitada, a Dios gracias) para poner un quiosco. Tal vez le resulte útil saber que hay diferencia entre un museo y un lugar sagrado: camposanto.

Falta de respeto y mal gusto sorprendentes.

María Andrea Evers Alsina

eversalsina@gmail.com

En la Red Facebook

La oposición a Kicillof propone suspender o hacer optativas las PASO en la provincia de Buenos Aires

“Las elecciones deberían ser obligatrroias para todos los afiliados a partidos políticos. Para el resto de nosotros, absolutamente optativas” -Dario Santini"

“Que elija la gente” - Christian van Loo

“Excelente” - Susana Crapa

“Hay que hacer las PASO” -Miranda Mari

“Suspendan las PASO, son un gasto innecesario. Si quieren elegir sus candidatos que lo haga cada partido y lo pague el partido” -Graciela Pereyra Esquivel