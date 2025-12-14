Cartas de lectores: La lucha por la libertad en Venezuela, pruebas que desaparecen, dos balcones

Carta de la semana

La lucha por la libertad en Venezuela

Después de un azaroso viaje desde su refugio clandestino pudo llegar a Oslo, con motivo del premio Nobel de la Paz, la ingeniera Maria Corina Machado líder opositora del régimen de Nicolás Maduro. Seguramente los socios y aliados del dictador venezolano, iraníes, rusos, narcotraficantes y nuestros autóctonos K, se deben haber sentido frustrados por tal motivo. Ahora María Corina en compañía de su familia respira el aire de la libertad que pretende para su pueblo. Y según creo está dispuesta con coraje a pagar el precio necesario para lograrlo. En la tumultuosa historia de la humanidad hemos visto cuánto se tarda a veces para derrotar a los tiranos que maniatan con violencia los derechos de un pueblo. Pero también como esos pueblos cuando toman conciencia del cruel destino que les legan a sus hijos se convierten en verdugos implacables de los opresores. Quizás este viaje de Corina sea un punto de partida para que los hermanos venezolanos movilicen a partir de ahora también con coraje su lucha por la libertad. Y con respeto a su identidad bolivariana les acerco las palabras de nuestro libertador el Gral. Don José de San Martín al iniciar su cruce de los Andes: ”Seamos libres y lo demás no importa nada”

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Pruebas que desaparecen

Después de diez años de idas y vueltas, el expediente de “Fútbol para Todos” terminó en absoluciones. No discuto el fallo: discuto el camino. Porque en el trayecto quedó la sensación de una Justicia incapaz de investigar con método, de preservar evidencia, de llegar a tiempo. Diez años para concluir en “nada” no es un mérito institucional: es una alarma. Hoy veo señales inquietantemente parecidas en la causa que involucra al presidente de la AFA, donde se sospecha enriquecimiento ilícito: pruebas que se diluyen, registros que se pierden, vehículos que “ya no están”. Lo que debería ser una investigación seria empieza a parecerse a una escena barrida con apuro. Entonces la pregunta es simple y amarga: ¿estamos frente a ineptitud, incapacidad o mala fe? Porque en cualquiera de los tres casos el resultado es el mismo: impunidad por desgaste, por desorden o por conveniencia.

Quisiera creer que esta vez, no.

Marco Antonio Otero

DNI 4.382.351

Dos balcones

Dos mujeres. Dos balcones. Dos mensajes. Las dos latinoamericanas. Una venezolana, libre, condecorada con el Nobel de la Paz, transmite esperanza; la otra, argentina, presa por corrupción, doblemente condenada, transmite odio.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Preocupación

El lector Eduardo Malvar propone como remedio para evitar en el futuro los dislates con que algunos de nuestros representantes en el Congreso acompañaron recientemente su juramento de incorporación, descontarles como penalidad, el 50% del monto de la primera dieta. Con todo respeto, quisiera hacer notar que el supuesto “remedio”, no será muy eficaz, habida cuenta de que a los transgresores, les esperan según el caso, 47 o 71 jugosas dietas que compensarán generosamente el faltante.

Asi creo que un tema que debería preocuparnos, es la calidad -y el riesgo de que prosperen- de las propuestas que puedan elaborar, personas que han incluido en su “formula de juramento” invocaciones a otros países, a políticos procesados o condenados y a situaciones sociales que les preocupan solo cuando son oposición…

Carlos Alberto Blanco

carlosalbertoblanco294@gmail.com

Propiedad privada en Neuquén

La justicia, tarde o temprano, debe llegar. Pero ¿qué sucede cuando la sentencia, clara y firme, se estrella contra la inacción del Estado? Esta es la dolorosa realidad que vive la familia Broers, legítima dueña de un campo en El Pedregoso, camino a Villa La Angostura, Provincia de Neuquén, cuya propiedad ha sido confirmada una y otra vez por los más altos tribunales de la provincia. Durante años, esta familia ha transitado el laberinto judicial, enfrentando recursos, apelaciones y dilaciones. En el proceso, la Justicia ha sido contundente: la orden de desalojo debe ejecutarse. El Tribunal Superior de Justicia ha declarado la inadmisibilidad del último recurso de los ocupantes, cerrando definitivamente el debate legal. El derecho de propiedad de la familia Broers es irrefutable. Sin embargo, el legítimo ejercicio de ese derecho se encuentra paralizado hoy por un obstáculo que trasciende a las partes: la inacción del propio gobierno provincial. El juez de la causa ha dictado los mandamientos, pero estos no se cumplen porque las fuerzas de seguridad dependientes del Ejecutivo provincial no brindan los medios ni el apoyo necesario para efectivizar la medida dispuesta por la Justicia. No se trata de una demora técnica, sino de una claudicación de la autoridad. La provincia se ha convertido, por omisión, en el último y más duro valladar entre los propietarios y su campo. Esto no solo atenta contra una familia, sino que socava las bases mismas de nuestro sistema republicano, donde el Poder Ejecutivo debe acatar y ejecutar las resoluciones del Poder Judicial. Si la Justicia ordena y el gobierno no cumple, el Estado de Derecho se desmorona. Para los propietarios, cada día que pasa sin poder disponer de lo propio es un día de vida perdido, de incertidumbre y de profunda injusticia. No es una cuestión burocrática; es ver cómo la vida pasa y el fruto de un esfuerzo de generaciones es usufructuado ilegalmente, mientras el garante del orden mira hacia otro lado.

Es hora de que el gobierno de Neuquén actúe con la responsabilidad que su cargo demanda. Exigimos el inmediato cumplimiento del mandamiento judicial y el cese de esta dolorosa indiferencia. La única solución al conflicto es el respeto irrestricto a la ley. La dignidad de los propietarios y la credibilidad de nuestras instituciones dependen de ello.

María Cristina Broers

DNI 12.782.075

Los conservadores de hoy

Los conservadores de hoy en nuestro país ya no son lo que eran. Ellos también han cambiado. Y a fondo. Quizás, a diferencia de muchas mutaciones indeseables – por caso, el desplome de los valores morales-, los conservadores en la Argentina, además de haber crecido exponencialmente en volumen, son los mejores amigos de las reformas estructurales, de la libertad y en suma del progreso. Un ejemplo que ofrece mucho hilo para enhebrar es la posición de la CGT ante la modernización del régimen legal del trabajo. El sistema actual que data de 1975 no resiste el paso del medio siglo transcurrido. Con sólo contemplar las transformaciones tecnológicas y las nuevas modalidades de las prestaciones laborales, incluidas las que trajo consigo el aislamiento obligatorio que sufrimos en la “epidemia eterna” de 2020-2021, cualquiera – máxime si representa a los trabajadores – se da cuenta que se imponen transformaciones ¡Pero no¡ La CGT, con la celeridad que no tiene para reflexionar la nueva realidad socio-político-económica, ya convocó a una movilización para oponerse. En contraste, la mayoría ‘conservadora’ del país respalda los cambios. Lo hace pensando, con esperanza, en el progreso que nos traerán. Más empleo registrado, más oportunidad para los jóvenes y su primer empleo, más Pymes creando trabajo y dinamizando la actividad económica.

Definitivamente, los conservadores se han des estigmatizado. Ya no cargan la pesada mochila reputacional de ser tachados como retardatarios. Hoy ser conservador en la Argentina es ser reformador. Los conservadores – en el sentido de la literalidad del vocablo – son los populistas y la variopinta izquierda política, aferrados al pasado.

Alberto Asseff

Diputado nacional (MC)

Helicópteros

El reciente accidente de helicóptero, que cayó sobre el ex circuito KDT de Palermo, fue una desgracia con suerte, ya que sólo hubo heridos, pero esto no siempre ocurre así. Entre tantos ejemplos tenemos lo ocurrido en abril pasado en Nueva York, cuando seis personas murieron al desplomarse un helicóptero sobe el río Hudson. Se imaginan lo que hubiera sucedido de haber ocurrido esto en el medio de la ciudad?

Vivo en un piso alto, veo a diario pasar helicópteros particulares y en ocasiones distingo la unidad presidencial, volando muy cerca de edificios altos. Atraviesan el centro, Palermo, Belgrano, etc., zonas donde no sería fácil encontrar un área para aterrizar de emergencia sin provocar una tragedia. Desconozco la legislación al respecto pero creo que debería haber un estricto control del tráfico de helicópteros y restringirlo a lo mínimo necesario para organismos del Estado, procurando en la medida que el tráfico aéreo del Aeroparque lo permita, la circulación bordeando el Río de la Plata.

Alguna lección a futuro debería haber dejado este último episodio.

Esteban Gimenez Zapiola

DNI 17.695.487

Ruta 151

Hace aproximadamente seis meses se publicó en LA NACION una carta mía sobre el estado de la ruta nacional 151, entre el Cruce del Desierto y el puente sobre el río Colorado, entre La Pampa y Neuquén, y un poco más allá. Acabo de volver a pasar por el lugar y hay cambios: está peor. Si alguna ruta tiene prioridad para ser reparada, es esta. No digo los 350 kilómetros entre Santa Isabel y la ciudad de Neuquén, sino los 8,5 km desde el cruce con la ruta 20 y el puente. Los buscadores de rutas indican 35 minutos para recorrer ese tramo. ¿Tiene sentido?

Carlos Alonso

DNI 12.671.925