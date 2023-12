escuchar

Ver a la señora vicepresidenta dando cátedra de economía, despojándose de su responsabilidad, seguida de una presidenta de la Cámara de Diputados que declaró en la pandemia que Pfizer quería apoderarse de nuestros recursos a cambio de las vacunas y de una senadora en cuya provincia se construyó un estadio monumental en lugar de crear un hospital pediátrico de alta complejidad me ha convencido de que la derrota del partido gobernante es una luz de esperanza para nuestro país.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Procurador Casal

No tengo el gusto de conocer al Dr. Casal personalmente, aunque sí he leído muchos de sus dictámenes que, junto a las valientes resoluciones de la Corte, muchas veces fueron convalidados, constituyendo esas opiniones técnico-jurídicas pilares invalorables para una Justicia que durante el último gobierno kirchnerista fue atacada y vilipendiada para ponerla de rodillas ante el Poder Ejecutivo y en muchas oportunidades, con la complicidad de la mayoría legislativa. Sin embargo, esos vergonzosos embates no tuvieron éxito. Y gracias a su sostenimiento, hoy podemos vislumbrar para la república un futuro distinto. No sé si el Dr. Casal tiene aún fuerzas y ganas suficientes para continuar en ese estratégico cargo, pero si así fuera, ninguna duda cabe de que debe seguir ocupándolo. Comparto absolutamente las opiniones vertidas en la carta del lector Alberto Robredo. Nadie podría igualar el coraje, la ecuanimidad ni la independencia de sus dictámenes. Muchas gracias por su magnífico desempeño.

Ricardo A. Titto

Exdefensor público oficial

DNI 572.194

Oportunidad única

Sabido es que las ciencias sociales y humanas son las más complejas de las ciencias, en parte porque sus resultados conllevan muchos años de análisis y además requieren de un gobierno dispuesto a llevar a cabo una transformación sustentable, con más de la mitad de su población que apoye las ideas de un cambio. Milagrosamente esa ventana de oportunidad se está dando en la Argentina. El presidente electo, Javier Milei, es curiosamente para la Argentina un economista y outsider de la política, que ha cautivado a más de 14 millones de personas (55,95% de los votos) en las ideas de un cambio liberal, en un país devastado por el populismo y la corrupción. Para ello Milei sostiene algo desafiante: que el necesario ajuste no recaerá sobre los contribuyentes, sino sobre la “casta política”, responsable por su despilfarro y corrupción, que ha llevado el gasto público consolidado a más del 40% en 2023, a 40% de pobres, 10% de indigentes y que 6 de cada diez niños pasan hambre, en un país que produce alimentos para más de 200 millones de personas, y con solo 47 millones de habitantes. Estamos ante el comienzo de un acontecimiento inédito e irrepetible, que debería interesar a muchos países del mundo. Esta sería la razón por la cual creemos que países, fundaciones y organismos de crédito internacionales, empresas, mecenas y benefactores a nivel mundial deberían considerar apoyar económicamente a nuestro país en esta encrucijada. No descartaría que incluso Santiago Maratea impulse una donación patriótica por parte de argentinos en todo el mundo. Esa colaboración internacional no solo beneficiará al país, sino también a otras naciones, contribuyendo a un mayor progreso y desarrollo común, y como antídoto para no caer nuevamente en las fauces del populismo.

Ricardo A. Ábalos

DNI 8.461.557

Autogestión

En 1983, cuando asumió Alfonsín, llevé a cabo una experiencia única en un hospital público de la provincia de Buenos Aires, el Hospital Mariano Castex. Esta experiencia se llamó “autogestión”. Yo la había visto en la Yugoslavia de Tito. El comunismo era un fracaso, pero las entidades autogestionadas florecían maravillosamente. La autogestión la dirigen sus funcionarios elegidos libremente por los empleados. Elegían a los más capaces, trabajadores y honrados. Convoqué, como presidente de la asociación de profesionales, a una asamblea general a todos los empleados del hospital de todas las categorías. Propuse la elección libre de las autoridades y la administración independiente del hospital. El 80% de los pacientes tenían cobertura social, los accidentados en el trabajo o en el tránsito estaban cubiertos por seguros de las empresas de transporte, producción o servicios. Contratamos a una empresa privada para que detectara coberturas, facturara y cobrara, y que abogados de esa empresa litigaran ante accidentes de tránsito o trabajo. La empresa cobraría el 10% de todo lo obtenido. El dinero que se originaba, después de pagar a la empresa contratada, se destinaría, el 50%, a bienes de capital y el resto se repartiría en partes iguales entre todos los empleados. Abrimos en el hospital oficinas de las principales obras sociales (IOMA, Osecac, UOM, Uocra) para facilitar las autorizaciones y cobranzas. El resultado en menos de tres meses fue maravilloso. La motivación de los empleados y su satisfacción crecieron en forma notable. Gran experiencia. El hospital de San Fernando y más tarde el de Clínicas reprodujeron con éxito la experiencia. El siguiente paso sería pedirle al Ministerio de Salud provincial que otorgara vauchers a los pacientes sin cobertura. La idea era prescindir del presupuesto provincial y cobrar por cada prestación a las coberturas médicas o al ministerio bonaerense. Cuanta más eficiencia, más ingresos y satisfacción de los empleados. Me hice cargo elegido por los empleados sin pedir retribución extra.

Gran éxito que habría que repetir. El motivo de su interrupción fue político y no justificado.

Juan Carlos Parodi

DNI 4.396.466

Parlasur

Espero ansiosamente que entre los recortes burocráticos que se esperan aparezca la cancelación de la asociación de nuestro país al Parlasur. A mi entender se trata de una entidad supranacional sin sentido alguno, que solo servirá de refugio a burócratas de la política que engrosaran el déficit fiscal, con gastos de asesores, hotel, viáticos, etc. Creo que este tema encaja perfectamente en el ideario que expresa el presidente electo y seguramente será acompañado por otros presidentes de países coincidentes con sus ideales.

Eduardo Manuel Nicora Echagüe

DNI 4.862.122

