Cartas de lectores: Tensión con España, pelea insólita, guerra en la Corte

Tensión con España

El conflicto desatado entre la Argentina y España ha trepado hasta niveles inimaginables. Declaraciones a cargo del presidente del gobierno y del ministro de Trabajo ibéricos y de Javier Milei amenazan con llegar a una ruptura de relaciones diplomáticas. El diferendo existente podría zanjarse si Pedro Sánchez reconociera que su intromisión en la interna política argentina fue inapropiada. Haber instado a votar por Massa en las últimas elecciones constituyó una injerencia inaceptable. El clímax alcanzado podría desactivarse, a su vez, si el funcionario español se disculpara por la acusación vertida hacia nuestro jefe de Estado: “Consume sustancias”. Obviamente, por el lado local, cabría que el líder libertario se arrepintiera de haber tildado de “corrupta” a la esposa del mandatario europeo.

Rever posturas –de uno y otro lado– posibilitaría arribar a un salomónico e imprescindible entendimiento.

Alejandro de Muro

demuroalejandro4@gmail.com

Pelea insólita

La insólita pelea de Sánchez vs. Milei fue comenzada por aquel cuando Milei estaba en plena campaña presidencial. En las discusiones, quien comienza con los ataques es el culpable de que ocurran. Si no hubiese comenzado Sánchez, Milei no habría agredido. Luego siguió el ministro de Transportes español, acusando a nuestro presidente de dichos habiendo consumido sustancias (drogas). Sabemos que Milei es polvorita, cómo no habría de reaccionar febrilmente.

Como hijo de vascos pero argentino, recuerdo en 1965, mi primer viaje a España como adulto, que, en viaje del aeropuerto madrileño de Barajas, el taxista casi me baja del auto solo porque, tocando tema político, critiqué a Perón, y el chofer me dice “...joven, siendo niño recuerdo los barcos con trigo que Perón nos envió a una España muerta de hambre”. Tuve que pedirle disculpas.

Creo que Sánchez debería retractarse y pedir disculpas por haber sido el iniciador de esta estúpida discusión que a nada bueno conduce.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Guerra en la Corte

La lucha intestina por el poder en el máximo tribunal de la república, entre denuncias de nepotismo e “intereses oscuros”, de lo que da cuenta la nacion en su portada del domingo, constituye una pésima señal a la ciudadanía. El último bastión al que puede recurrir el común de los mortales en defensa de sus derechos parece estar más preocupado en dirimir sus feroces internas que en cumplir su fundamental función institucional como cabeza de uno de los poderes del Estado que es servir de contrapeso de los otros poderes y ser custodio de la Constitución nacional. Sumado a la postulación de un juez de dudosa reputación para su futura integración conforma un panorama desalentador, una conducta vergonzosa y un ejemplo lamentable para la sociedad en un trance en el que se juega el futuro de la patria.

Javier Ezequiel Indij

DNI 24.881.408

Cuidar al que produce

Puedo entender las intenciones del Presidente por querer cambiar el esquema de corrupción imperante en nuestro pais desde hace muchos años, pero pienso que debería evitar meter a todos en la misma bolsa: el que produce y da trabajo es castigado con una presión impositiva que lo lleva a desistir y ante la desocupación consiguiente el Estado cae en el asistencialismo, que luego le resulta imposible sostener.

Hay que alentar al que produce y da trabajo, al que hace ciencia y tecnología y ser moderado con los impuestos.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Casta y populismos

Excelente la columna de Jorge Fernández Díaz de anteayer. No somos víctimas, sino creadores de la casta, así como de los populismos de izquierda y derecha. Pero la conformación de ese “nosotros” tiene vericuetos que influyen en el resultado final de su cotidiano actuar. No es lo mismo un agregado de “individuos” que practican un “civismo hipócrita” (apolítico a la Ignatieff) que una ciudadanía educada en una ética cívica de mínimos republicana (necesariamente política a lo Savater). El agregado de individuos solo preocupados por sus intereses personales no construye una república ni colabora con el sostenimiento del orden democrático liberal y sus instituciones. La construcción de ciudadanía, además de contemplar intereses y formas de vidas particulares, siempre está ligada a lo político, en el sentido de atender a un espacio público común de convivencia con los otros. Esta es una deuda de la democracia, en definitiva, nuestra. Porque nosotros somos el sistema político.

Mauricio Devoto

Club Político Argentino

mdevoto11@gmail.com

Subsidios

La herramienta del subsidio puede ser muy adecuada para lograr una distribución del ingreso más equitativa, pero como toda herramienta puede ayudarte a crear una gran obra o cortarte una mano, dependiendo de cómo se use. Es sabido que las personas que viven en zonas desfavorables (otro tema para tratar) cobran esos subsidios, por ejemplo quienes viven en la Patagonia. La vida hizo que me cruzara con tres personas que viven en la provincia de Buenos Aires, pero con domicilio en una provincia patagónica. Habiendo pasado una década, siguen cobrando jubilaciones superiores a sus excolegas bonaerenses, lo cual no suena tan justo. Si yo conozco tres, me imagino los que debe haber.

Usar herramientas sin controles de seguridad es peligroso y la herramienta del subsidio nos puede estar costando una mano.

Gabriel Martiarena

DNI 20.735.925

