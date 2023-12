escuchar

Carta de la semana

Belliboni no nos representa

Eduardo Belliboni, al frente del Polo Obrero Tendencia, ha anunciado manifestaciones, planes de lucha, movilizaciones e incluso que va a rodear al Congreso nacional en caso de no estar de acuerdo con el paquete de leyes que enviará Javier Milei. Como si todo esto fuera poco, manifestó públicamente que deseaba que a Milei le fuera mal. Todo un ejemplo de democracia. En sus últimas declaraciones expresó que iban a marchar a la cartera de Desarrollo Social a exigir el pago del aguinaldo de fin de año, un bono de $50.000, un aumento del 100% en el monto de los programas Potenciar Trabajo, la entrega de mercadería y “productos navideños”. Solo le faltó exigir vacaciones, antigüedad y horas extras. Será para la próxima. También habló de luchar por “nuestras reivindicaciones”, no aclarando cuáles eran. En su discurso la palabra “trabajo” no se encuentra. Lo único que le pedimos es que no se arrogue la representación de los jubilados. Salvo una pequeña minoría que se jubiló sin aportes, debido a la demagogia populista el resto trabajó más de 50 años. Nos sentiríamos avergonzados de que un personaje como Belliboni nos representara.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Connivencia

Dieciséis tornillos sujetaban la chapa de bronce que protegía la parte inferior de la puerta de entrada de mi edificio, en Cerrito y Santa Fe. Los cosechadores de bronces tuvieron tiempo de desatornillarlos y llevarse una de las placas. La otra no. Quizás encontraron que era demasiado el trabajo o magro el resultado. Sí alcanzaron a comer en el umbral y los restos del festín los encontró el encargado a las cinco y media de la mañana con algunos tornillos esparcidos. El martes pasado por la noche, en casa de unos amigos, en Aráoz y French, constaté que los pomos de las puertas de entrada y servicio habían sido seccionados. El operativo de que diera cuenta la nacion, en que por razones de “higiene” se clausuraran dos o tres chatarreros en Constitución, tuvo la efímera vida de lo que no se persigue de verdad. Un simulacro de lo que debería ser la verdadera persecución de estos delitos: las autoridades, en connivencia con los delincuentes. Connivencia: disimulo o tolerancia en el superior acerca de las transgresiones que cometen sus subordinados contra las reglas o las leyes bajo las cuales viven. Así estamos.

Germán Carvajal

DNI 10.200.998

Procurador Casal

El gobierno que asumirá luego del triunfo enorme de La Libertad Avanza de Javier Milei anunció que el Ministerio de Justicia estará a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Este anticipó el nombramiento del procurador general de la Nación, persona distinta de quien está a cargo interinamente de esas funciones, el Dr. Eduardo Casal. En su interinato, Casal se jugó por la Argentina, con riesgo constante de la vida en momentos terribles de pretensión hegemónica del gobierno kirchnerista, que procuró permanecer indefinidamente en el poder. La Corte Suprema tuvo en Casal a un pivote ineludible para preservar su independencia y estabilidad. La ciudadanía descontenta que se expresó por Milei tuvo a Casal como una luz en defensa de los derechos y garantías constitucionales y contra arremetidas en exceso por parte de gobiernos locales y del poder político federal.

En mi libro El Estado como un don y el Estado como castigo analicé todo lo que había que hacer en la Argentina. Llegué a la conclusión de que si había que dar una solución nueva y estable para el país, había que examinar todas las variables posibles en la contemporaneidad mundial. En los temas vinculados con la Justicia propuse soluciones que abarcan al país, sus regiones, sus provincias, su idiosincracia regional y federal. El tema de las sentencias arbitrarias no es baladí. Cuando un tribunal dicta una sentencia arbitraria, debe tener consecuencias para el tribunal. Debe haber un registro de sentencias arbitrarias, con comunicación permanente para el pertinente juicio político. Provincias que, por su tamaño, no pueden tener la cantidad de tribunales con la que cuentan Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe deben agruparse por zonas y tener tribunales de apelación con potestad en las provincias de cada una de esas zonas. La Patagonia es un caso típico.

También traté el tema de las penas y de sus cumplimientos de acuerdo con la sentencia del caso. El fallo debe cumplirse, no tenerse por hecho con tiempos acortados por circunstancias absurdas. En ese libro tiene La Libertad Avanza elementos útiles para su gestión. Pero en su empeño no podrá “avanzar” rompiendo la Justicia, representada hidalgamente, en el caso de la Procuración, por un jurista de notable valentía cívica como Casal. No se trata de su amparo por jubilación. Se trata de algo mucho más vital. El mayor defensor de la Justicia entre quienes componen el cuerpo electoral que dijo “basta” no puede ser atacado. Tiene que ser designado procurador general de la Nación de manera estable. Y si no lo fuera, el nuevo gobierno arrancaría con un deplorable acto de injusticia, haciendo pedazos la esperanza de los que actúan de forma más genuina en el ámbito jurídico. O sea, de los que se desempeñan siempre en resguardo de la sociedad y de las personas.

Señor Milei; honre al país, a la Justicia y a los argentinos de bien. Proponga al Senado que preste acuerdo para el nombramiento del Dr. Casal como titular de un cargo en el que ha puesto de manifiesto sus intachables condiciones de funcionario probo y eficiente.

Alberto F. Robredo

DNI 4.273.448

Facultad de Derecho

En mi condición de exprofesor de la Facultad de Derecho de la UBA les solicito al señor decano y al cuerpo directivo que haciendo uso del derecho de admisión impidan cualquier actividad académica del ciudadano Alberto Ángel Fernández, toda vez que al desempeñar el cargo de presidente de la Nación violó reiteradamente la Constitución nacional y atacó al Poder Judicial y a sus integrantes de manera denigrante. Alguien que ha cometido tales despropósitos no puede tener cabida en un ámbito donde se predica el respeto a las leyes y se cultiva la ética profesional.

Ricardo Beati

DNI 8.110.249

Seguridad

El nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad es un acierto mas del presidente electo Milei. Su actuación en el gobierno de Macri fue destacada . Hoy día el personal policial y de las FF.AA. lo destacan en cada oportunidad. Por eso indignan las declaraciones de Sabina Frederic.

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Día del Médico

La Academia Argentina de Ética en Medicina hace llegar en su día un cálido saludo a todos los colegas que con conciencia moral ejercen la profesión. Los médicos somos conscientes de que la crisis del sistema de salud, de vieja data, se enmarca en la crisis general, pero la salud es una prioridad vital y exige medidas inteligentes de quienes toman las grandes decisiones. El factor humano en la cadena de valor no ha sido bien valorizado, tanto en el sistema público como en el privado. La participación del médico en el gasto en salud no es comparable al costo de la tecnología médica o de los medicamentos, por citar dos ejemplos. Existe la percepción de que la profesión no es considerada de manera justa, máxime si sopesamos los muchos años de estudio, preparación y entrenamiento, así como la responsabilidad ética y legal que asumimos. Basta con comparar los salarios con los de otras profesiones y oficios carentes de estas cargas. Las exigencias sociales, institucionales y legales difieren sustancialmente. Los reclamos no han sido tenidos en cuenta si nos atenemos a los magros resultados, pues los problemas de fondo nunca fueron resueltos, tampoco bien encaminados. El médico, más allá de ser irreemplazable, tiene necesidades y obligaciones como cualquier ciudadano, incluso suele ser el sostén de una familia. Es hora de dispensarle la gratitud que corresponde, tanto en la vida social como comunitaria, por el servicio que presta, y a su vez dignificar la relación médico-paciente.

Roberto M. Cataldi Amatriain

Presidente Academia Argentina de Ética en Medicina

DNI 4.995.152

Adiós a una gran dama

De visita en Buenos Aires junto a su esposo, el muy renombrado exdirector del Buenos Aires Herald Robert Cox, Maud Daverio falleció en la madrugada del 1° de diciembre.

Distinguida escritora e historiadora, profesora en el College of Charleston, Carolina del Sur, Maud ha sido una incansable luchadora por los derechos humanos toda su vida. Acompañó heroicamente la gesta de su marido cuando este dirigía, escribía, recibía a los parientes de desaparecidos y hacía todo lo posible para que el Herald fuese un faro de libertad en los terribles años setenta. Su querido Bob, compañero por más de seis décadas, nunca ha parado de decir que su apoyo físico y moral en esos tiempos fue absolutamente vital para que él pudiera desempeñar el muy premiado rol que le tocó vivir.

La vida de la familia Cox ha sido particularmente azarosa. Como consecuencia de las amenazas recibidas, en particular por uno de sus cinco hijos, en diciembre de 1979 se vieron obligados a partir para el exilio. Pudieron volver hace exactamente cuarenta años, con el retorno de la democracia. Si bien siguieron residiendo en Estados Unidos, han regresado regularmente a la Argentina, de donde sus corazones jamás partieron. Ahora Dios ha querido que esta maravillosa mujer ascienda al cielo desde la tierra que la vio nacer.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION