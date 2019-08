El escritor oculto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019

En 2019 se cumplió un siglo del nacimiento de Jerome David Salinger, autor de El cazador oculto ( The catcher in the rye), un libro tan extraordinario que casi siete décadas después sigue vendiendo cientos de miles de ejemplares por año. Su protagonista, el ingenuo, querible y rebelde Holden Caulfield, es un personaje construido con el profundo humanismo de los grandes maestros y, a la vez, con la implacable pluma del cronista de guerra.

Salinger conoció lo peor de la guerra. Estuvo en el desembarco de Normandía, en la playa Utah, y peleó en la batalla de las Ardenas, en la que los estadounidenses perdieron 85.000 hombres, y en la del bosque de Hürtgen, la más larga en la historia de Estados Unidos. Volvió cambiado, pero como suele ocurrir con los grandes artistas, la monstruosa experiencia de la guerra se sublimó en obras admirables. Emblemático es el caso de Un día perfecto para el pez banana, el primero de su libro Nueve cuentos, que deja al lector atontado.

En 1953, Salinger se recluyó y se sabe poco de su vida. Su biografía más extensa fue publicada en 2010 ( www.lanacion.com.ar/1479410); Salinger había fallecido poco antes. Su obra sigue sumando adeptos, pero no podemos saber si eso lo haría feliz.

