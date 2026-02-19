Cartas de lectores: Rol de la oposición, votación, cierre de Fate

Rol de la oposición

Una oposición democrática busca alternativas políticas mediante métodos pacíficos y electorales. En nuestro país, es claramente antidemocratica. No actua como contrapeso institucional sino que intenta entorpecer o destituir. No hay propuestas superadoras ni planes consistentes: hay negación, descalificación y un discurso cargado de resentimiento. Cuando esa lógica se impone, la discusión democrática se degrada hasta la confrontación permanente. Nietzsche advertía que el resentimiento invierte valores y convierte la reacción en principio. En política, eso se traduce en inestabilidad y falta de continuidad: se actúa para bloquear, no para construir; para impedir, no para mejorar. La democracia exige responsabilidad. La oposición es democrática cuando formula propuestas, corrige rumbos y ofrece alternativas viables. Encauzar el malestar social hacia reformas institucionales que equilibren justicia, orden y desarrollo es la tarea. Cuando el enojo reemplaza al criterio, el Estado pierde racionalidad y la sociedad su horizonte.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Votación

Casa uno de los 72 senadores tiene el derecho de pensar como le parezca respectos de la manera en que se deben recompensar salarialmente las ausencias laborales a causa de las enfermedades inculpables y las que no lo son. Lo que es inconcebible es que pocos días después de la aprobación de la ley en el Senado los mismos que la votaron entiendan que hay que modificar el artículo 48 que contempla ese ítem y que ellos mismos aprobaron. O la votaron sin leerla o lo hicieron sin estar convencidos. La realidad es que hicieron un papelón. Si en una empresa privada alguien cometiera un error de estos seria inmediatamente excluido. Como le diría un entrenador de fútbol a un arquero: “las que van afuera no me las meta adentro”.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Cierre de Fate

Quienes recordamos la extorsión a la que los gremios sometieron a los fabricantes argentinos de neumáticos, huelgas que desabastecieron el mercado local y obligaron a los consumidores a pagar precios exorbitantes por un insumo crítico, no podemos dejar de vincular esa distorsiva presión sindical con la pérdida de competitividad contra lo importado. Este hecho pone de relieve la imprescindible necesidad de una sería reforma laboral que modernice el sistema industrial en nuestro país. Secuestraron en su momento a Fate y ahora se quedaron sin el pan y sin la torta. Gremialistas prebendarios que no piensan en sus obreros, solo en sus intereses particulares.

Edgardo D. Rolla

DNI 7.591.079

Vacíos

Insólito que el señor Luis Caputo haya publicado desde su cuenta que no entendía porqué las empresas no estaban festejando la media sanción de la reforma laboral. Y mucho más insólito que el presidente Milei lo haya avalado. Soy solo un profesional contador, pero me basta el sentido común para sacar conclusiones claras. Como bien ha dicho el Dr. Mario Ackerman, profesor emérito de la UBA en derecho laboral, escritor, consultor de universidades norteamericanas y europeas, esta reforma provocará un aumento exponencial de los litigios porque cambia los derechos adquiridos de los trabajadores actuales. Como bien señala y comparto, al tratarse de un tema tan importante, debería haberse iniciado un debate jurídico previo e incluso las modificaciones que se introdujeron " a mano alzada" según sus palabras, y crean vacíos de interpretación. Conclusión: récord de juicios en el horizonte. Así que, señores Caputo y Milei, despierten por favor. No improvisen. Es necesario mejorar la ley de contrato de trabajo, pero no así. Ya bastante tenemos con una economía en stand by que no arranca y una inflación que en dos meses va a cubrir más del 50% de la prevista en el presupuesto 2026 (10,1%). Las empresas y trabajadores están muy preocupados con esta reforma. Todos deberíamos estarlo.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Avancemos

La CGT exige frenar la reforma laboral, los trabajadores elegimos este gobierno para realizar esa reforma entendiendo que las normas actuales son una causa significativa de la decadencia y el empobrecimiento de los trabajadores, sean formales o no. Esperamos no ser defraudados y que los cambios se implementen sin demoras pese a las amenazas gremiales.

Dejen gobernar, estamos hartos de perder el tiempo, avancemos hacia un futuro próspero.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Puntos básicos

Argentina, un país con potencial alejado geográficamente de los conflictos mundiales actuales, no es aún atractivo para los inversores externos no especulativos porque siempre redefine su política de desarrollo cada cuatro años. Quizás sea hora de que oficialismo y oposición sean más realistas y acuerden puntos básicos para promover un desarrollo sustentable del país y así hacerlo más previsible.

Martin A. Marcó

DNI 8.405.860

Proporcionalidad

La reciente modificación del artículo 38 de la Ley 11.683, en el marco de la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, actualizó los montos de la multa por falta de presentación de declaraciones juradas. Los valores son fijos, elevados y uniformes. Esa uniformidad es el problema. El sistema tributario argentino reconoce diferencias de escala en múltiples ámbitos -fiscalización, facilidades de pago, criterios de riesgo- pero al momento de fijar sanciones formales, esa lógica desaparece. La misma multa que para una gran corporación representa un costo administrativo menor, para una pyme implica una carga de otra dimensión. No es solo una diferencia cuantitativa: es una diferencia cualitativa. La respuesta llegó por vía administrativa: la Instrucción General ARCA 2/2026 introdujo plazos diferenciados según segmentos antes de activar la sanción. Una medida razonable desde la gestión. Sin embargo, su dictado evidencia que la proporcionalidad no fue resuelta en el plano legislativo. Cuando la razonabilidad queda desplazada al enforcement, el contribuyente no se rige exclusivamente por la norma, sino también por la política de aplicación. Y las políticas pueden variar. El principio de legalidad en materia sancionatoria no exige únicamente tipicidad. Exige también proporcionalidad intrínseca. La calidad del diseño legislativo no debiera depender de ajustes administrativos posteriores.

Carlos Leizerow

DNI 13.736.719

Therians

Con respecto a los therians, quisiera recordar esta frase de Albert Einstein: “ Dos cosas son infinitas, la estupidez humana y el universo, y no estoy seguro de lo segundo“.

Alberto Diaz

DNI 10.492.915

En la Red Facebook

El paro

“¿Esa es la solución? Se perjudican, a sí mismos,además del descuento!" - Claudia Sosa Dansey

“Pongan transporte y van a ver cual es el nivel de adhesión...” - Alejandro Gustavo Miranda

“Yo trabajo” - Silvia Alejandra Sánchez

“¿Y cual es la solución para la CGT? ¿Cuál es la solución para que el país crezca? Sacar a la gente de la pobreza. Cómo eliminar el trabajo en negro. Solo les interesa el % que le sacan a la gente que trabaja"- Juan Carlos Espejon