En un mundo cada vez más digitalizado, donde las transacciones se realizan con un simple toque en la pantalla de un teléfono, sería un error olvidar la importancia que desempeñan la capacidad de generar cercanía con las personas usuarias y más aún, confianza, en el desarrollo de un sector financiero sano y sustentable. Lo que no debemos olvidar, sin embargo, es que sin cercanía no hay confianza. Y que sin confianza, no hay banca.

En esta fecha clave, en que se celebra un nuevo día del personal bancario, quienes ocupamos roles de conducción tenemos la oportunidad de hacer un llamado al interior de nuestras organizaciones para recordar la importancia de multiplicar ambos valores esenciales para consolidar en nuestro país una banca sana y sustentable, que contribuya al desarrollo económico y social, brindando servicios, facilitando el acceso a los recursos y promoviendo la inclusión financiera como herramienta de progreso.

El sector bancario es un pilar fundamental en cualquier economía, y su relación con la comunidad es crucial. La confianza es el cimiento sobre el cual se construye esta relación. Cuando los bancos generan confianza, la ciudadanía deposita sus ahorros, con la seguridad de que sus intereses están protegidos. En nuestro caso, además, a los resultados de desempeño que sostienen 20 años consecutivos de una administración responsable y con resultados positivos, sumamos una visión de servicios que apunta a consolidar lazos comunitarios.

Con esa visión, hoy queremos anunciar que desde el Banco de La Pampa y en el marco del Plan de Expansión de Sucursales, hemos dispuesto la apertura de un nuevo punto de atención en la provincia de San Luis para mediados de 2024, lo que permitirá incrementar la vinculación comercial con esta amplia y pujante región del país. Además, constituye un paso significativo hacia la ampliación de nuestras prestaciones, como también una nueva muestra del compromiso que asumimos con los valores que consolidan la sustentabilidad del sistema bancario: la cercanía y la confianza.

Para este desafío, hemos adquirido un edificio de componentes históricos sobre Av. San Martín, en pleno centro de la capital puntana y como toda sucursal contará con un área de negocios, líneas de cajas, cajas de seguridad y cajeros automáticos de última generación.

Desde su fecha de creación, en 1959, el Banco de La Pampa se ha consolidado como un prestador de servicios financieros, generando valor social y económico. Contribuye al desarrollo de la provincia a través de la cooperación público-privada, un objetivo trazado por el Poder Ejecutivo provincial, a cargo de Sergio Ziliotto. El estímulo del consumo con líneas crediticias, la facilitación de la producción y el agregado de valor en el entramado empresario, el apoyo al campo, el respaldo para las exportaciones y la facilitación para el acceso a garantías son parte de un programa de gestión con visión de desarrollo provincial y regional.

Entendemos que la cercanía geográfica con nuestra clientela es un factor clave en la construcción de la confianza. Cuando un banco decide establecerse en una nueva ubicación, está enviando un mensaje claro de que está dispuesto a invertir en la comunidad y a servir a sus necesidades financieras. Esto no solo facilita el acceso a servicios bancarios, sino que también crea oportunidades para el diálogo y la interacción cara a cara.

En nuestra entidad ha primado la visión de instrumentar una política territorial sólida, con puntos de atención personalizada en La Pampa, donde 80 sucursales y puntos de atención nos permiten una cobertura del 100 por ciento, - cuando la media nacional es del 52 por ciento- convirtiéndonos así en la primera provincia argentina con terminales en todas sus localidades. En muchas de ellas somos además el único agente financiero con presencia en el lugar.

De esta manera brindamos servicios tanto en nuestra capital, Santa Rosa, como en Loventué, un pueblo de 151 habitantes. Este último junto a muchos otros representan en conjunto solo un 15% de las transacciones u operaciones que se efectúan en los Conglomerados Urbanos. El esfuerzo es importante, pero evidencia el rol social y de Agente Financiero que nos toca desempeñar, promoviendo la inclusión financiera.

Pero también llevamos nuestra cobertura a la provincia de Buenos Aires (13 sucursales), Río Negro (4), Córdoba (2), Neuquén (1), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1) y próximamente la primera sucursal en San Luis.

En un país tan vasto como la Argentina, con realidades económicas y culturales diversas en cada provincia, la presencia física de una institución financiera es parte de una misión mayor: la de contribuir a la generación de cercanía y confianza, valores esenciales para la sustentabilidad de nuestro sistema bancario.

El autor es el presidente del Banco de la Pampa