Cartas de lectores: Dar el ejemplo, recordar el pasado, el Himno

Dar el ejemplo

Cuesta entender que Manuel Adorni siga siendo jefe de Gabinete. Más allá de su eventual responsabilidad en las acusaciones que enfrenta, lo que resulta llamativo es el contexto: en un momento donde se exige austeridad y coherencia, surgen decisiones que transmiten exactamente lo contrario. No parece ser el tiempo para actitudes que puedan interpretarse como privilegios, gastos innecesarios o desconexión con la realidad que atraviesa la sociedad. Justamente ahora era cuando más se necesitaba dar el ejemplo. En lugar de eso, se le están ofreciendo argumentos a una oposición que espera cada error. Por eso, sorprende que el presidente Javier Milei continúe sosteniéndolo en un cargo de tanta relevancia.

Ignacio María Areco

DNI 27.497.471

Recordar el pasado

“Quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo”, dijo alguien. Pues bien, a un año de las elecciones, vemos con asombro que el presidente, a quien no pueden negársele logros de importancia, alimenta a diario con sus dislates a una oposición que tiene como único objetivo destruirlo. También “Villarroel no descarta su postulación”, “Macri se distancia del gobierno y puede considerar candidatearse”. En resumen, no existe una fuerza alternativa que no sea el mileísmo. Pero al paso que vamos llegaran a las elecciones atomizados y debilitando su fuerza electoral. Mientras, el peronismo/kirchnerismo, al tiempo que destruye, finge disputas que como siempre, se evaporaran un día antes de las elecciones, yendo todos juntos aun odiándose, y sumiéndonos una vez más en el peligro de llegar al poder y devolvernos al abismo. ¿No aprenderemos nunca? ¿Podrán nuestros políticos alguna vez postergar sus aspiraciones personales frente a los inmensos riesgos que enfrenta el país?

Triste, pero parece que no.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

El Himno

Con alguna frecuencia concurro a ceremonias o actos en los que se interpreta el Himno Nacional Argentino. Sugiero a los organizadores que antes de dar inicio a la simbólica canción se invite a los presentes a ponerse de pie y guardar la compostura que el caso debiera imponer. Es notable observar la indiferencia e irrespeto con la que gran cantidad de participantes pareciera soportar el “mal momento”, al que naturalmente no se les ocurre acompañar intentando cantar las estrofas de la composición patriótica.

Julio Orma Carrasco

DNI 4.546.376

Enseñanza médica

Hace un año señalé en LA NACION que la enseñanza de medicina en la Universidad de Buenos Aires no era, a mi criterio, suficientemente adecuada. En 2004, estando a cargo de la 5ta. cátedra de medicina del Hospital de Clínicas, recibimos aproximadamente 90 alumnos para cursar las materias Medicina 1 y 2, las más importantes de la carrera; la enseñanza se impartía de lunes a viernes. Actualmente cursan 260 alumnos, 40 % de ellos extranjeros, y sin profesores adjuntos porque no se llama a suficientes concursos. De 2019 a 2025 los dos titulares a cargo fueron a la vez titulares del servicio de Cardiología. Los estudiantes extranjeros no vienen atraidos por la excelencia, sino porque es gratuita y sin examen de ingreso. Esta problemática se soluciona en gran parte implementando un examen de ingreso luego de aprobado el CBC y cupo para todos, solo para la facultad de Medicina. Depende de una resolución del decano, Luis Ignacio Brusco, su consejo directivo y del rector Ricardo Gelpi y el consejo superior; con decisión política tardaría dos meses en resolverse. En cuanto al posgrado, no se exige ninguna constancia de que el médico lee algo de medicina alguna vez. Esto se soluciona sencillamente, copiando el excelente sistema de Estados Unidos para todo el país; solo exige créditos fáciles de obtener a cualquier edad y no tira ningún médico por la ventana. Depende del ministro de Salud Pública, Dr. Mario Ivan Lugones, y ahora que lo sabe del Sr. Presidente, Javier Milei. Estas dos medidas mejorarían muchísimo la atención médica, reducirían la mortalidad y le permitirían ahorrar al sistema de salud, a la UBA en su facultad y red de hospitales universitarios, a las obras sociales y pacientes, mucho dinero, que podría aplicarse a mejorar los magros salarios médicos, que también son importantes. No hay nada más caro en medicina que un médico burro, que pretende remplazar su ignorancia pidiendo estudios caros y recetando medicamentos innecesarios.

Me he limitado a señalar hechos, estos pueden explicarse o interpretarse, pero no pueden negarse. ¿A alguien le importa?

Guillermo Mendoza

DNI 4.204.499

Turista perjudicado

Como turista costarricense viajé a la Argentina con la ilusión de conocer la Patagonia. Sin embargo, mi experiencia se vio seriamente perjudicada por la aerolínea Flybondi. Había comprado un pasaje por aproximadamente US$ 500, pero el vuelo fue cancelado la noche anterior, sin solución ni asistencia efectiva. Para no perder el viaje, me vi obligado a adquirir de urgencia otro boleto por US$ 1300 con otra aerolínea. Más de 30 días después, aún no he recibido el reembolso correspondiente. Este tipo de situaciones no solo genera un perjuicio económico importante, sino que deja una imagen negativa para quienes visitamos el país. La falta de cumplimiento y de respuesta afecta directamente la experiencia turística en la Argentina.

Sebastián Patiño

s.patinoabarca1995@gmail.com

TelePASE

La ciudad de Buenos Aires anunció la obligación de usar TelePase en todas sus autopistas, caso contrario se multará a quien las use sin el correspondiente dispositivo. En lo personal tengo el dispositivo hace mucho tiempo, sin embargo jamás recibí una factura por los viajes ni mucho menos el detalle del cobro pero jamás se olvidan de debitar el pago de mi tarjeta de crédito. ¿Cuándo sucederá que podamos verificar lo que alegremente nos cobran?

Gonzalo Arias

DNI 17.659.250

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“Que la puerta no sea giratoria y se arregla todo” -Pascual Darco

“Que no salga hasta viejo” -Anita Naynay

“¿Y mañana lo liberan?” -Adriana Gamba