27 de febrero de 2020

Desde el arranque del año, los gremios estatales bonaerenses están sometidos al reclamo de sus afiliados, algunos muy airados, en asambleas que se han desarrollado en los ministerios platenses, para obtener una recomposición salarial que recupere el poder de los salarios carcomidos por la inflación.

En algunas de esas reuniones sindicales, les pidieron que lo hicieran con la misma vehemencia con la que peleaban con la administración de María Eugenia Vidal. La presión se la trasladaron a Axel Kicillof, que luego de varias reuniones dispuso un aumento de suma fija a cuenta de paritarias de $4000 ($3000 en marzo y $1000 en abril). Si bien los gremios rechazaron ese aumento, los empleados estatales esperaban una reacción más airada de parte de sus representantes, a tono con lo vivido en los últimos años, cuando eran acérrimos opositores.

Ese malestar no reconoce ramas de actividad cuando se tiene enfrente a un gremialista oficialista, aunque este no haya sido parte de la discusión. Días pasados lo percibió un cliente en una fiambrería en el barrio norte de La Plata. "Vos sí que no tenés problemas y podés comprar jamón crudo", le espetaron a Roberto Baradel, jefe del Suteba, mientras esperaba ser atendido.

