Lo verdadero y lo falso del señor Alberto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de agosto de 2019

Leyendo una columna de Andrés Oppenheimer me enteré de que horas después de las PASO empezó a circular un artículo falso de Mario Vargas Llosa, titulado "Sí, lloro por ti, Argentina". Parece que era indisimuladamente trucho. "Es un fake" (un invento, un relato, diríamos acá), salió a tranquilizar Álvaro, el hijo del premio Nobel. Mi amigo Andrés está alarmado por la proliferación de noticias falsas en las redes, y mi íntimo amigo Mario me llamó para aclararme que sigue llorando por el resultado de las PASO, pero que todavía no escribió nada sobre eso.

Entre nosotros también circula mucha cosa trucha por estos días. Alberto Fernández dijo el domingo, en una entrevista con Clarín, que va a defaultear la deuda con los tenedores de bonos argentinos. Imagínense: ardió Troya. El lunes, cuando ya los mercados tomaban nota en Wall Street de esta bomba nuclear, Guillermo Nielsen, su vocero económico, tuvo que negar que esa fuera la intención. Nielsen está haciendo muy bien el laburo de desmentidor, con lo cual en cualquier momento le piden que el que hable de economía sea él. A mí me divierten las idas y venidas de AF, las declaraciones seguidas de aclaraciones, y valoro que se anime a decir que se equivocó. Eso sí, no me gustaría tenerlo de abogado. "Señor juez, olvídese de lo que dije: mi defendido está hasta las manos". Tanto va y viene que por momentos parece que el que lo lleva de la correa es Dylan. Debería imitar a Kicillof, que ganó callado y sigue callado. Que aprenda incluso de la autoflagelación de Cristina: el último trabajo de los cirujanos fue coserle la boca para la campaña. Alberto dijo esta semana que no habrá default y que el cepo al dólar es como poner una piedra en una puerta giratoria. Buenísimo. Por las dudas, ahí mismo salí a comprar dólares.

Sí, está circulando abundante material fake. Dicen que cuando los empresarios -Marcos Galperin y muchos otros- van a reunirse con el victorioso Alberto, primero son atendidos por Wado de Pedro, una suerte de delegado de Cristina. O de Máximo, da igual. Y que el discurso que les baja Wado of Peter no tiene nada que ver con el del candidato. Vil mentira. ¿Quién puede imaginarse que AF tenga diferencias con La Cámpora? A los que le insinúan que si llega a la Casa Rosada va a ponerles un cepo a estos jóvenes revolucionarios, les contesta con lo de la piedra en la puerta giratoria. Se afirma también que los volantes que circularon anteayer en el Malba con la consigna "Macri tiene que renunciar" fueron lanzados por una agrupación kirchnerista. Falso. Los volantes kirchneristas dicen que nada los ilusiona más que ver a Macri gobernar hasta el último día.

Según una versión, el Presidente confesó entre sus amigos que en los 15 minutos que siguieron al escrutinio de las PASO se sintió vacío de poder. Recontra falso. Lo que se había vaciado era el búnker de Juntos por el Cambio. Dicen que Marcos Peña deambula por los pasillos preguntándose qué pasó ese domingo fatal. Marcos me lo desmintió. Lo tienen encerrado en su despacho. Otro rumor indica que a Lacunza, el reemplazante de Dujovne en Hacienda, le pusieron como único objetivo estabilizar el mercado de cambios. Falso. Lo que le pidieron es que les explique cómo corno funciona el mercado de cambios.

No se sabe bien qué es real y qué es ficción en la política argentina de estos días. El súbito cambio de opinión de algunos jueces, empresarios y periodistas, ¿es panquequismo o adecuación a los tiempos? Espert informó que se fue de luna de miel, pero su magra cosecha electoral hace pensar que lo único verdadero es que se fue. En una charla, un tercio del público abandonó la sala cuando el orador, nada sospechado de pertenecer al campo nacional y popular, dijo que el resultado de las PASO le parecía irreversible: ¿se trata de un fenómeno colectivo de negación o, simplemente, de una mera coincidencia de necesidades fisiológicas? Los que creen que todo se explica por un monumental fraude y hablan de urnas "dadas vuelta", ¿se dieron una vuelta por el conurbano profundo? Cuando Alberto Fernández de Kirchner dice que va a crear 6,7,8 nuevos ministerios, incluidos los de Presos Políticos Liberados, Críticos de Cristina Arrepentidos y Desarrollo y Extensión de la Grieta, ¿es verdad o es solo para la gilada, porque lo que se propone es ser más Fernández que Kirchner? A Hebe la acusan de haber tratado de "ratas" a jueces de Comodoro Py y a Rodríguez Larreta. Antes de decir semejante barbaridad se corta la lengua con los dientes. Enojado como está Trump porque Dinamarca no le quiere vender Groenlandia, ¿será cierto que se dispone a hacer una oferta por la Argentina?

Las certezas son pocas. Macri dijo que se terminaron los cambios de gabinete. Jaime Durán Barba volvió de Ecuador descansado, pero le prescribieron que siga de reposo. Si en octubre o noviembre ganan los Fernández, ya sabemos que seguramente tendrán mayoría en el Congreso. Como ya tienen mayoría en la Corte, estarán en sus manos los tres poderes y todos los organismos de control. Muy bueno: se viene la etapa de consolidación institucional que nos debía Cristina.

La última certeza. Están por volver los tiempos en que escribir esta columna era lo más fácil del mundo.