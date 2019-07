Obsesiva conquista de la lengua de Dante

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de julio de 2019

De padres bengalíes, la británica Jhumpa Lahiri vivió tempranamente en una especie de exilio lingüístico. Nómade de espíritu, se enamoró no del inglés sino del italiano, y dedicó esfuerzos a aprender esa lengua. En otras palabras (Salamandra) es el diario personal de ese aprendizaje, abundante en hallazgos y agudas observaciones. Educada en esa nueva lengua por maestros italianos en los Estados Unidos, donde vive, Jhumpa decidió migrar a Roma. Mientras escribía en inglés ( El intérprete del dolor, La hondonada), aprendió el italiano como lectora obsesiva, asistida por un diccionario, y en las conversaciones diarias, y lentamente se aventuró a escribir en la lengua de la que procuraba apropiarse. "Cuando leo en italiano me siento una huésped, una viajera -anota en un pasaje-. En cambio, cuando escribo me siento una intrusa, una impostora". En otras palabras es la crónica precisa de las mudanzas que llevó a su vida (y a su vida de escritora) la lengua que al fin convertió en su patria. Lejos de la altisonancia de los aparatos teóricos, el tono de la reflexión es siempre amable y no exento de cierta poesía.