El poder del barrendero

Pocas palabras tienen tantas acepciones y tantos sinónimos. Basta buscarla en el Diccionario de la lengua española. Ahí aparecen seis significados. Y 26 “sinónimos o afines”. Paradójico si se considera que se trata de nombrar, precisamente, lo desechable. Pero ese es, precisamente, el valor de la palabra basura. Su origen viene del latín “versūra”, que es la acción de barrer. Es decir de sacar de la superficie lo que no debe estar ahí donde se encuentra.

Por lo tanto, es una obviedad decir que goza de un gran poder quien tiene la capacidad de “barrer” o de hacer desaparecer algo que está en el lugar inapropiado, lo que implica, además, definir qué es desechable. O, en todo caso, de disponer de lo que para alguien aún más poderoso es descartable. Podemos concluir, entonces, que es un grave error el prejuicio de que quien barre hace una tarea menor, denigrante o desechable. Y, por eso mismo, quien la ejerce puede llegar muy lejos si no se deja llevar por la estigmatización y comprende su poder. Así, no debería sorprender que uno de los hombres más poderosos del país se haya iniciado en la vida laboral como barrendero. Tampoco que hoy sea quien tiene a su cargo la mayoría de la basura argentina. Literal. Sin metáforas ni subtextos. Para no confundirse. Ni desechar.