Cartas de lectores: Jura de diputados, endeudamiento, aleccionador

Jura de diputados

Con las formalidades correspondientes se llevó a cabo en el Congreso Nacional la jura de los nuevos diputados y muchos de ellos la hicieron mediante un discurso vergonzoso, incongruente, agresivo u ofensivo para la institucionalidad legislativa, así como también para con el poder judicial que ha sentenciado condenas por evidentes delitos de corrupción a la señora Cristina Fernández de Kirchner y a muchos de los exfuncionarios de su gobierno. Cabe destacar que tales juramentos no deberían haberse aceptado porque no cumplen con lo establecido en el reglamento de la Cámara para tales efectos, y, por otra parte, porque le quitan a la misma su cualidad de “honorable”.

Oscar Edgardo García

Endeudamiento

El inefable gobernador de la provincia de Buenos Aires ha manifestado que si no le aprueban el endeudamiento debe recortar en salud y educación. Un muy interesante cambio de opinión de quien se jactaba de poner la educación y salud en primer lugar de sus prioridades.

Le sugiero (aunque sé que mi consejo no será tomado en cuenta), que revise los gastos políticos de la provincia, entre ellos el escandaloso gasto de la Legislatura bonaerense y del Poder Ejecutivo que él preside.

Es muy probable que si lo hace podrá privilegiar lo que debe y no su bolsillo y el de sus adláteres.

Juan Maria Steverlynck

DNI 16.557.292

Aleccionador

La legisladora Klug a punto de dejar su banca nos ha regalado un compendio brillante de las virtudes que aportan al Congreso los legisladores K. Disfrazado de una portada loable como lo es la protección del medio ambiente, presenta un proyecto desopilante que tiene como fondo ideológico castigar al campo, la eterna obsesión contra los “oligarcas”. Es inconcebible que diga proteger el medio ambiente la representante de un partido que alberga en sus filas al intendente de La Matanza, cuyo distrito es un modelo de insalubridad, con basurales a cada esquina y gente viviendo entre aguas servidas. Y, finalmente nos alecciona en forma inequívoca sobre la calidad y pobreza de objetivos de legisladores que, a precio de oro, invaden las cámaras legislativas y esquilman con su sola presencia los recursos públicos. Sepa el pueblo votar.

Carlos Sala Spinelli

DNI 8.659.476

Ganado vacuno

Según las estadísticas del año 2022 emitidas por el Departamento de Agricultura de EE.UU., el número de vacas en todo el mundo supera los mil millones de cabezas. Proponer un impuesto a las 20 millones de cabezas en la provincia de Buenos Aires confirma que el único objetivo es puramente recaudatorio, porque creer que esta medida va a mitigar el calentamiento climático mundial es muy difícil.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Tolerancia

La sociedad argentina parece tener menos tolerancia para la corrupción en la AFA que para quien ha ocupado la presidencia de la Nación. A Tapia no lo defiende nadie, en cambio hay quienes aseguran que Cristina Kirchner es inocente.

Raúl Davaro

DNI 13214..899

Fuerzas Armadas

A raíz de la llegada de los aviones supersónicos F16 que irán a equipar a nuestra decaída aviación militar, varios ciudadanos han manifestado su disconformidad con esa adquisición; argumentan que no tenemos conflictos que ameriten esa inversión. Urge combatir, en todos los niveles, la ignorancia y el desinterés respecto a la defensa nacional, sus realidades, exigencias y valores. Se debe actuar para convencer a los argentinos que la defensa es atemporal y permanente; hoy pude que no se visualicen conflictos, pero ellos pueden surgir en el tiempo, y por ello debemos estar, todo el tiempo en todos los tiempos, capacitándonos y transmitiendo estrategias, tácticas, técnicas y procedimientos, de generación en generación para hallarnos siempre preparados. Sería una ligereza dejar de lado el famoso Si vis Pacem, para bellum. Es necesario que los argentinos comprendan que una economía independiente, o una política internacional conforme al propio interés, requieren de un efectivo sostén de la sociedad para el esfuerzo militar en época de paz y así hallarnos en condiciones de lograr la disuasión, y de este modo, se desalienten veleidades belicosas. La disuasión sólo puede darse cuando la eficacia del instrumento militar depende de su credibilidad o de su determinación para ser utilizado. El principio rector de este concepto, se basa en evitar una guerra, más que en ganarla.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Pasaje

Fui a comprar un pasaje para volar a Neuquén a las oficinas de Aerolíneas Argentinas en la calle Florida. Al entrar encontré un tótem para sacar número y especificar el motivo de la visita; compra de pasajes, cambio de vuelo, etc. Al lado del tótem se encontraba una empleada la que me preguntó mi número de DNI y ella misma lo tecleó, luego de lo cual me entregó el papel. El “trabajo” de esa señora es totalmente superfluo.

Conté exactamente 16 posiciones para atender al público, pero en sólo dos de esas posiciones había un empleado.En determinado momento, una empleada que atendía una de las posiciones, se desocupó, pero lejos de atender al siguiente pasajero, se puso a hablar por teléfono durante casi diez minutos. Por fin, llegó mi turno. Un pasaje a Neuquén $ 800.000.

No más comentarios…

Fabio Piatigorsky

