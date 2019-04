Reiteración de la coyuntura y ausencia del debate de ideas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de abril de 2019

Casi todo se ha vuelto una eterna reiteración sobre los acontecimientos diarios, lo cual no permite espacios para tomar distancia y pensar el futuro a los efectos de permitir coyunturas mejores. La permanente concentración en el día a día no da espacio para modificar el rumbo, con lo que la repetición de errores se hace inexorable. Sin duda, la coyuntura permite estar informado; son las noticias del momento que deben transmitirse en el contexto de una irrestricta libertad de expresión. Pero la obsesión por detenerse solo en tapar incendios bloquea la posibilidad de abrir nuevos horizontes e ir al fondo de los problemas al efecto de subsanarlos.

Ni bien alguien se atreve a explorar otros campos irrumpen personajes que denuncian "lo políticamente incorrecto", preocupados por quien se sale del libreto, a lo que se suelen agregar diatribas personales que no ayudan a despejan telarañas mentales. Se vive en estados de emergencia como consecuencia de que son muy escasos los que se toman el trabajo de imaginar cosas diferentes. Así no se zafa de una infame calesita que no cesa de machacar sobre los mismos panoramas.

Desafortunadamente cuando se recoge el guante y se anuncia un debate que contiene ideas de fondo, no aparece mejor ocurrencia que proponer la manera de vender la idea. Craso error. Las ideas no se venden en el sentido de que no están sujetas a las estrategias de comercialización como cuando se vende un dentífrico o un desodorante. Cuando se pretende colocar un producto en el mercado es irrelevante explicarle al cliente potencial cuáles fueron los procesos de producción involucrados, puesto que se consumiría malamente el tiempo en lugar de centrar la atención en los beneficios que reportaría la adquisición del bien en cuestión por parte del comprador.

Sin embargo, a menos de que se trate de un fanático que compra cualquier cosa con solo insinuársela, en el caso de las ideas es inexorable la cuidadosa explicación y argumentación en el contexto de rastrear la genealogía de la idea en cuestión para que el receptor la comprenda y la acepte. No se trata de una venta en la que se exhiben las ventajas del producto final, sino que se torna indispensable explicar el "proceso de producción" y fundamentación de la idea.

La capacidad de síntesis es muy bienvenida, pero hay ideas que demandan razonamientos que insumen tiempo y que no pueden ser tratadas livianamente. Lo aparentemente expeditivo puede eventualmente hacer de apoyo logístico, pero no puede reemplazarse la detenida lectura de ensayos, artículos, libros y el dictado de clases que exponen conceptos de cierto espesor; la lectura "vertical" se diferencia de la "horizontal" que, según Ortega, "patina sobre las letras". No es conducente jibarizar y mutilar razonamientos, pues no solo erraremos fieramente la meta, sino que terminaremos hablando como Tarzán. En la mayor parte de los debates actuales hace falta biblioteca a gritos.

El mal de nuestro tiempo es que nos consumimos la vida en describir el momento y sugerir medidas coyunturales mientras nos devoran los agujeros negros que se profundizan, porque muy pocos son los que abren discusiones que pretenden correr el eje del debate. Y muchos son los que no se atreven a proponer cambios radicales en la agenda. En cambio, lo que genéricamente podemos denominar las izquierdas muestra mucho mayor coraje para plantarse en temas que considera de fondo para sus propósitos. Recordemos la tercera escena del cuarto acto de Hamlet: "Las enfermedades que crecen desesperadamente, se resuelven a través de medidas desesperadas, o no se resuelven". Para ilustrar esta línea argumental aludo a un grafiti en las calles del Mayo francés sobre lo que es pertinente detenerse a meditar: "Seamos realistas, pidamos lo imposible".

En este contexto es del caso apuntar a la perogrullada de que "una cosa es la teoría y otra, la práctica", para significar el absurdo de que una cosa puede funcionar en teoría, pero no lo puede hacer en la práctica. Si el proceso se basa en una buena teoría quiere decir que sirve a la práctica en el sentido de que "nada hay más práctico que una buena teoría", lo contrario es andar por la vida a los tumbos dando palos de ciego. Todo lo que hoy disfrutamos (la computadora, la medicina, la alimentación, el transporte y demás) es fruto del análisis teórico imbuido de la característica de la provisionalidad, abierto a posibles refutaciones.

A esta altura de los acontecimientos que son del dominio público, no es suficiente concluir que debe reducirse el gasto público, lo cual constituye una abstracción, hay que decir concretamente qué funciones se eliminarán y no podar para evitar el mayor vigor, tal como ocurre en la jardinería. Consigno un ejemplo de lo que quiero significar con debates de fondo. Me refiero a la necesidad de cuestionar y reformar el mal llamado sistema de seguridad social (que es en verdad un sistema de inseguridad antisocial). Un sistema de reparto quebrado bajo cualquier criterio actuarial con que se lo quiera mirar en todas partes del mundo en que se lo aplica, y ha servido para que los aparatos estatales echen mano a los fondos para financiarse y colocar en su lugar los consabidos títulos públicos que aumentan aún más las deudas. No se trata de pasar a un sistema de capitalización privado obligatorio, sino de permitir que cada uno disponga del fruto de su trabajo, tal como era antaño, antes del maldito "Estado benefactor" (en verdad Estado saqueador).

Se ha dicho que si el gobierno no obliga a la gente a aportar, no proveerá para su vejez, lo cual contradice lo realizado por inmigrantes en distintas partes del mundo, por ejemplo, en la Argentina, donde nuestros ancestros invertían en terrenitos y departamentos que más adelante fueron asaltados por las leyes de alquileres y desalojos. Este razonamiento no sigue el silogismo hasta sus últimas consecuencias, puesto que cuando los pensionados cobren las jubilaciones debido a los aportes compulsivos habrá que ponerles un policía para verificar que no vayan a emborracharse al bar de la esquina, con lo que se habrá cerrado el círculo orwelliano.

Entre nosotros, mucho más adelante se intentó revertir parcialmente el problema abriendo la posibilidad de elegir sistemas privados pero obligatorios que otro gobierno decidió estatizar nuevamente en uno de los atracos más colosales de la historia argentina, por cuya idea fue premiado un fulano con la vicepresidencia. Por supuesto que esto involucra una serie de intereses creados, pero todas las medidas de fondo lo hacen; el asunto es evaluar el costo-beneficio. Las medidas que van a la raíz de los problemas son difíciles pero necesarias para corregir el estado de cosas que perjudica especialmente a los más necesitados por la carga tributaria y el endeudamiento que se acopla al mantenimiento de estructuras inútiles. Tenemos que salir del atolladero de la coyuntura y plantear temas de fondo, al efecto de vislumbrar horizontes más promisorios y no estar condenados al cercenamiento de libertades.

Doctor en Economía y en Ciencias de Dirección