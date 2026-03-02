Cartas de lectores: La oposición, el odio, pensamiento y palabra

La oposición

La oposición es tan necesaria, como el periodismo o el Poder Judicial en las democracias sanas. Se deben a la porción de población que los votó, pero también deben ser contrapesos que vigilen y garanticen la independencia de los poderes, y limiten los excesos que puedan tentar a los oficialismos. Es una responsabilidad institucional enorme sobre la que descansa el sistema republicano. Deberían ser una alternativa decente, elegible y dispuesta a tomar el mando en las siguientes elecciones, en caso de que el oficialismo no cumpliera con sus promesas. Es una pena que en la Argentina no sean más que una banda de violentos y gritones que son capaces de hacer cualquier cosa dentro y fuera del Congreso sólo para proteger sus cajas. Convierten una tarea noble y necesaria en un circo absurdo. Se oponen a todo por reflejo condicionado, buscando la manera de hacer fracasar al gobierno porque ése es su único objetivo, aunque ello suponga la condena a millones de argentinos. Han sido horribles siendo gobierno, pero son muchísimo peores siendo oposición. Milei no es eterno, y algún día tendremos que volver a confiar en el sistema. Que Dios nos pille confesados.

Marcelo Amaral Correa

El odio

La violencia, la agresividad, la crueldad de la delincuencia, la basura que se acumula en todas partes, hechos de los que informan los medios todos los días, comprueban el odio que reina entre nosotros. Ignoro si ese odio es genético o consecuencia de la frustración por no haber sabido gobernarnos y convivir en armonía.

Juan Peña

Pensamiento y palabra

Eximia nota la del periodista Hector H. Guyot en la edición del sábado pasado. Confieso que comparto lo que me provoca la IA cuando pienso el futuro del homo sapiens y de nuestra humanidad, pese a sus históricos bemoles. Recuerdo que el genial Albert Einstein, quien con su Teoría General de la Relatividad echó las bases del plan nuclear y su bomba atómica, cuando le preguntaron si él sabía el camino que había abierto mostró su arrepentimiento.

Confiemos en que los billonarios inversores y su ejército de soldados de la “teoría ingenua de la información” que explica el gran investigador Yuval Noah Harari encuentren la fórmula para encauzar y mejor direccionar la temida Inteligencia Artificial.

Carlos Tonelli

Palabras hirientes

El Papa León XIV se ha pronunciado con mucha claridad al comienzo de su primera Cuaresma como pontífice. Entre varios consejos, proclamó: " desarmemos el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes". Con el debido respeto y con esperanza sueño que nuestro presidente, que está haciendo muchas cosas bien, adhiera a este pedido del Santo Padre , a quien ya ha invitado formalmente a visitar la Argentina. Que así sea.

Denise N. de Gallagher

Darío Lopérfido

Darío Lopérfido tenía 61 años. Muy pocos para morir y abandonar su compromiso con la cultura y la defensa de los valores democráticos. Pero, quedó demostrado que ciertos males, por devastadores, son muy difíciles de vencer. Máxime cuando, como en el caso del ELA, no muestra flancos por donde socavarlo. Lopérfido fue blanco de un deterioro físico y cognitivo acelerado. Sin embargo, insuficiente, por ejemplo, para obligarlo a renunciar, casi una semana antes de su deceso, a la columna que desarrollaba en Radio Rivadavia. Lo escuché intercambiar con Cristina Pérez, conductora del ciclo, comentarios optimistas y comprometidos con la realidad. En ese momento disimuló, con una presencia de ánimo admirable, los embates de una enfermedad que, apenas siete días después, le marcaría el final.

Existen muchas maneras de sobrellevar la esclerosis lateral amiotrófica. El exsecretario de Cultura y Comunicación de la Nación (presidencia de de la Rúa) eligió una que quedará, para siempre, como ejemplo de entereza irrenunciable.

Alejandro De Muro

Adicciones

El artículo del expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, con la lucidez que lo caracteriza, es descarnado y esclarecedor y debería ser considerado muy seriamente por los políticos que ignoran los problemas actuales y futuros de una sociedad global indefensa ante tantos cambios de paradigma. Cuando el estado abandona al ciudadano a su suerte, las adicciones ofrecen un escape engañoso pero letal.

Adriana de la Canal

Marcelo Gallardo

Sólo Marcelo Gallardo puede tener una despedida como la que vivió el juever por la noche en el estadio de River Plate. El director técnico que alguna vez llevó a River a tocar el cielo, hoy decide dar un paso al costado, ya que los resultados ahora no acompañaron. Porque en el fútbol –como en la vida– también hay rachas, hay luchas y hay decisiones valientes. Se va el más exitoso de la historia millonaria, pero sobre todo un líder que priorizó el prestigio de un club por encima de su nombre propio. Su gesto nos recuerda algo simple: el valor no está sólo en ganar, sino en saber hasta dónde dar y cuándo soltar. Gracias Marcelo por todo lo que fuiste, lo que sos y lo que brindaste. Porque los ídolos no se miden sólo por los resultados, sino por la huella que dejan en la cancha y en la gente.

Fin de un ciclo. Respeto y amor eterno. Siempre será un hasta pronto.

Gloria E. Valdovinos

