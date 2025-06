Compañero, vive tu propia aventura peronista

“ La mentira más común es aquella con la que una persona se engaña a sí misma ”, denunciaba Nietzsche. En una tecnocultura de tribu –cultivada con relatos políticos, burbujas identitarias y sesgos de confirmación–, ese fenómeno individual se multiplica y se vuelve perenne y colectivo: elijo creer, vivamos la ficción, finjamos demencia . Los kirchneristas –sus militantes y también sus acompañantes terapéuticos– habían iniciado en la derrota una especie de saludable autocrítica según la cual no solo plegaban su sacrosanto relato y admitían la estupidez de haber desdeñado el equilibrio fiscal y la política de seguridad –por tratarse falsamente de “preocupaciones de la derecha”– sino que también se horrorizaban ante las transgresiones institucionales y autoritarias de los libertarios y hasta llegaban a solidarizarse con los hostigamientos personalizados a los periodistas. Pero resulta que un día una resolución de la Corte Suprema de Justicia –basada en un largo proceso anterior donde intervinieron 13 jueces y 7 fiscales en cuatro instancias previas– obró el milagro de que los kirchneristas retrocedieran varios casilleros en el juego de la oca de la amarga lucidez y se enrocaran en la primitiva idea de que esa condena es una “proscripción”, que la “democracia está en peligro” y que la culpa la tienen los periodistas “ensobrados”: un grupo de camporistas dejó de escandalizarse por los insultos de Milei contra nosotros, pasó de la retórica a la acción pura y dura, y atacó el edificio donde Jorge Lanata televisó sus grandes investigaciones durante más de diez años. Siempre es bueno tener a mano a la prensa para echarle la culpa de tus propias fechorías y frustraciones .

Milei actuó un súbito republicanismo y no perdió la oportunidad de echarles la culpa a los periodistas. Que no les faltemos nunca, no sabemos qué harían sin nosotros