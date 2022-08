Consejo de la Magistratura: una reforma posible

Urge cambiar el sistema de selecci贸n de jueces, para dotar a la Justicia de una legitimaci贸n imprescindible

Consejo de la Magistratura

El debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura se instal贸 en el debate p煤blico en los primeros meses del a帽o, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n que declar贸 la inconstitucionalidad del Consejo de 13 miembros, aprobado a instancias del kirchnerismo en 2006.

El fallo de la Corte fij贸 como fecha final para la subsistencia de esa conformaci贸n inconstitucional abril de 2022; y dej贸 abierta una doble v铆a de soluci贸n institucional. La principal, que el Congreso de la Naci贸n aprobara una nueva Ley para esa fecha. En caso de no hacerlo, la integraci贸n del Consejo se mantendr铆a conforme a la ley original, con 20 miembros, incluido el presidente de la Corte Suprema.

La impericia pol铆tica del Gobierno, y la prepoteada innecesaria y torpe de pretender aprobar una reforma al Consejo sin acordar con la oposici贸n, llev贸 al fracaso de la salida institucional planteada por la Corte (la aprobaci贸n de la nueva ley); y habilit贸 la reorganizaci贸n establecida subsidiariamente por la CSJN para subsanar una eventual crisis institucional derivada de la inexistencia de una ley reglamentaria.

Por ello el Consejo de la Magistratura se reconstituy贸 conforme el modelo original de veinte (20) miembros. Se impone recordar que nada impide al Congreso dictar una nueva ley, pero hasta que ello no suceda, regir谩 la integraci贸n de la ley anterior. El dictado de esa nueva ley regulatoria es una deuda pendiente del sistema pol铆tico en su conjunto. Deuda que resulta muy dif铆cil, por no decir imposible, suponer que sea pagada en lo inmediato.

Con un Ministerio de Justicia de la Naci贸n que se muestra impotente para proponer (ni hablar de designar) a la ministra faltante en la Corte Suprema, o avanzar en la confirmaci贸n del pliego del Procurador General; y cuyas cabezas est谩n m谩s orientada a recuperar las pr谩cticas del 鈥淰atay贸n Militante鈥 que a dise帽ar pol铆ticas p煤blicas que permitan avanzar en las necesarias reformas judiciales pendientes, la posibilidad de sentarse a discutir seriamente una reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura es inviable. Si a ello le sumamos que el oficialismo en su conjunto impulsa una ley payasesca y rid铆cula para conformar una esot茅rica Corte Suprema de 25 miembros, es evidente que en el campo de la pol铆tica parlamentaria es imposible sentarse a dar un debate racional sobre la pol铆tica judicial. El oficialismo quiere doblegar la justicia independiente y por all铆 no hay di谩logo posible.

Es por ello que aparece la oportunidad, que es tambi茅n responsabilidad y deber, del Consejo de la Magistratura, de avanzar en la medida de lo posible en reformas que son imprescindibles y que resultan posibles de ser implementadas. En beneficio de la administraci贸n de Justicia, pero tambi茅n para la legitimidad de su propia existencia y conformaci贸n.

De la interesante ronda de reuniones informativas realizadas en la Comisi贸n de Justicia de la C谩mara de Diputados al discutir el Consejo, hubo un tema en el cual existi贸 un consenso virtualmente un谩nime entre los expertos consultados: la necesidad de reformar el sistema de concursos para la selecci贸n de magistrados.

El sistema actual de concursos por cargo, con evaluaci贸n 煤nica y calificaci贸n de antecedentes variables, no va m谩s. El sistema ha fracasado, es lento, ineficiente y poco transparente. No conforma a nadie y no ha servido para 鈥渁fianzar la justicia鈥 ni para 鈥渇ortalecer la independencia judicial, y asegurar la idoneidad de los jueces de la Naci贸n鈥. Luego de m谩s de veinte a帽os, que este sistema sea un poco mejor que el anterior ya no alcanza.

Es por ello que existe consenso entre los expertos, de todas las corrientes pol铆ticas e ideol贸gicas, en que se debe implementar el sistema de 鈥渆valuaci贸n anual anticipada de postulantes鈥, el cual permite dar celeridad a la propuesta de los candidatos, incorporar diferentes medios de evaluaci贸n de las variadas idoneidades que exige la labor judicial; unifica y transparenta la evaluaci贸n de los antecedentes y limita la discrecionalidad de las entrevistas en la conformaci贸n de las ternas.

La reglamentaci贸n del sistema de selecci贸n de jueces es una atribuci贸n del Consejo, no necesita reforma de la ley. La opci贸n de realizar concursos anuales para ciertas categor铆as de cargos todas las vacantes que se produzcan en adelantes est茅 contemplada en la ley del Consejo de la Magistratura desde el a帽o 2013 (art铆culo 7潞 inciso 6 de la ley 24.937), pero nunca fue aplicada. Ahora es el momento de hacerlo.

Recientemente, los consejeros representantes del 谩mbito acad茅mico Pamela Tolosa y Diego Molea han presentado un m谩s que interesante proyecto de reglamentaci贸n de los concursos anuales que sigue estas l铆neas de acci贸n. M谩s all谩 que el proyecto pueda ser mejorado y robustecido, el Consejo tiene el deber de avanzar en la consideraci贸n de este tema y adoptar esta nueva modalidad de concursos.

Esa es la reforma posible y necesaria que debe realizar el Consejo la Magistratura de la Naci贸n, y debe hacerla ahora.

Y debe hacerlo pues resulta imprescindible para mejorar la justicia. Es evidente que el sistema pol铆tico se muestra impotente para reformar la justicia, y un sector no desde帽able pretende llevarse puesto el sistema constitucional de independencia judicial. En este contexto, no hacer nada es alimentar el demonio que se comer谩 las instituciones, pues el sistema de administraci贸n de justicia tiene problemas serios y reales, y si no hay cambios, terminara de licuar su legitimidad como 煤ltimo baluarte del estado de derecho.

La legalidad del actual Consejo de la Magistratura, y el que lo suceder谩 en noviembre cuando se renueven la totalidad de sus integrantes, no est谩 en discusi贸n. Su actual conformaci贸n es derivada de un fallo de la Corte Suprema, que podr谩 ser discutido o criticado, pero crea una situaci贸n jur铆dicamente incuestionable. Pero es indudable que su legitimidad est谩 en discusi贸n. De modo gen茅rico, por cuanto es indudable que 鈥 hasta ahora 鈥 el Consejo de la Magistratura no ha logrado el objetivo constitucional de 鈥渁fianzar la justicia鈥. Pero tambi茅n por la at铆pica situaci贸n institucional que lleva a su actual conformaci贸n, en la cual se superponen el dictado de una ley manifiestamente inconstitucional (2006), la incapacidad del Congreso de dictar una nueva ley (2022) y un fallo que se dict贸 luego de a帽os de tr谩mite (2021), invoc谩ndose una gravedad institucional tard铆a y morosamente advertida. Tambi茅n una soluci贸n at铆pica, la reinstalaci贸n de una ley derogada que -adem谩s- reintegr贸 al Consejo a la misma Corte que dict贸 dicha resoluci贸n.

Si este Consejo se limita a seguir haciendo m谩s de los mismo, o sea continuar con la l贸gica de funcionamiento negociador entre la pol铆tica de bajo escala y los intereses sectoriales de segunda l铆nea, la falta de legitimaci贸n pol铆tica del Consejo se irradiar谩 necesariamente al Poder Judicial en su conjunto, justamente ahora que necesita el mayor apoyo institucional para seguir avanzando en la lucha contra la impunidad. No reformar lo que debe ser reformado y constituye la m谩s importante labor del Consejo, asegurar la idoneidad de los jueces, dar谩 validez a quienes critican la decisi贸n de la Corte como una maniobra del 鈥渏uego de tronos鈥 entre los poderes y la lucha por el control de las cajas del Estado.

Pero este Consejo de la Magistratura, rengo y de transici贸n, tiene la oportunidad hist贸rica de dar una notable vuelta de tuerca y poner en marcha un sistema de selecci贸n de jueces y juezas que cambie de manera sustancial el proceso de designaci贸n, dot谩ndolo de transparencia y confianza p煤blica, celeridad y eficacia. Esta es la reforma posible, la que puede y debe hacerse, y ella resulta indispensable para demostrar la fortaleza y solidad institucional del Poder Judicial de la Naci贸n y dotar a la legalidad que ampara al Consejo de la Magistratura de la legitimidad de funcionamiento que necesita, para exponerse como baluarte y atalaya de los valores de la rep煤blica democr谩tica y el estado de derecho.

Diputado nacional de Juntos por el Cambio