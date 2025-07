Consulta para Milei

Desásneme, presidente Milei. Aunque el refrán dice que “la letra con sangre entra”, preferiría que, si se toma la molestia, sea sin insultos.

La duda es la siguiente: si bien no dejo de maravillarme con los continuos progresos que, en materia de disminución de la pobreza, según parece, se vienen constatando en las planillas estadísticas, tal como usted nos informa frecuentemente, no termino de entender, y por eso me permito consultarle respetuosamente, de qué manera eso se vuelve tangible en las personas de carne y hueso.

Comprendo perfectamente que una baja persistente de la inflación pone más a tiro aún de los bolsillos humildes productos y bienes básicos que antes se volvían más inalcanzables con el aumento desbocado de los precios. Pero partamos de la base de que estos casi nunca bajan, sino que, en el mejor de los casos, suben menos. Sin embargo, por poquito que se encarezcan, la cuenta termina siendo más alta.

Entonces, y aquí viene la pregunta concreta: ¿cómo es posible que una persona con ingresos formales o informales modestísimos pueda salir de la pobreza si la canasta básica no solo no baja su valor, sino que continúa en alza, aunque lo haga en menor proporción que antes?