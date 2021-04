Covax en la Argentina y en el mundo: una carrera por la equidad

De la mano del mecanismo Covax llegaron este fin de semana a la Argentina 218.000 dosis contra el Covid-19, de un total de cerca de 2 millones que se espera que lleguen durante el primer semestre del año. El arribo del cargamento de la vacuna Astra Zéneca/Oxford, fabricada por SK Bioscience de Corea del Sur, marcó el puntapié inicial de la llegada de dosis al país como parte de esta iniciativa histórica global que impulsan Unicef, la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI) y la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI), para llevar adelante la mayor operación en la historia de adquisición y suministro de vacunas a nivel mundial.

Las 218.000 dosis del mecanismo Covax se suman así a la campaña de vacunación que el gobierno de la Argentina inició el 29 de diciembre pasado, con vacunas obtenidas a partir de acuerdos bilaterales con los productores.

La posibilidad de contar con la población de riesgo y prioritaria inmunizada contra el Covid-19 genera hoy gran expectativa, en un contexto en que la producción y distribución de las vacunas se realiza contrarreloj. La demanda generada por la pandemia a nivel mundial no tiene antecedentes: en un mundo desigual, donde no todos los Estados tienen los mismos recursos, cada uno va detrás de las dosis necesarias para inocular a su comunidad. Y es justamente por eso, porque el acceso es inequitativo, que se vuelve fundamental que la asignación de vacunas no dependa solo de los recursos económicos con los que cuenta cada país.

El mecanismo Covax se basa en el principio de equidad: es un esfuerzo inédito para garantizar que cualquier vacuna, que resulte segura y eficaz, llegue a todos los países del mundo lo más rápido posible, independientemente de su nivel de ingresos. Esta alianza reúne 190 economías que, al estar unidas, adquieren más capacidad de negociación con los laboratorios, para obtener precios más bajos y el compromiso de distribución a todos los Estados que la integran.

Sólo en el primer mes de distribución, Covax permitió el acceso de más de 32 millones de dosis a 60 países; los primeros fueron Ghana, Costa de Marfil e India. Unicef, el organismo que integra la alianza con más experiencia en la compra y distribución de vacunas a nivel global, estuvo a cargo de la entrega de 20 millones en 47 países. En América Latina y el Caribe la OPS usa el Fondo Rotatorio, que por más de 40 años ha trabajado para el acceso a vacunas seguras y de calidad por parte de los estados miembros y territorios en la región, como el brazo de cooperación técnica y compras del mecanismo Covax. La Argentina forma parte del grupo de países que adquirió dosis a través del mecanismo Covax con fondos propios. Sin embargo, es importante saber que hay 92 países, definidos por el Banco Mundial como economías de ingresos bajos y medianos bajos, que reciben ayudas económicas para la compra de vacunas.

La búsqueda de la equidad en la lucha contra el Covid-19 se renueva todos los días. A principios de este año tanto Unicef como la OMS alertaron que más de tres cuartas partes de las 128 millones de dosis de vacunas que se habían administrado hasta ese momento se concentraban en los 10 países que representan el 60% del PBI mundial. Poco después, comenzaron a distribuirse las vacunas del mecanismo Covax con otros criterios, basados en la igualdad de acceso.

La pandemia confirma que estamos conectados y lo que sucede a muchos kilómetros de casa, repercute en la vida de cada una y cada uno de nosotros. Nos obliga a distanciarnos y, a la vez, a estar más unidos que nunca. La carrera por la inmunización mundial sólo podemos ganarla juntos, sin dejar a nadie atrás.

Brumana, representante de Unicef Argentina

Pérez-Gutiérrez, representante de OPS/OMS en Argentina

Luisa Brumana Enrique Pérez-Gutiérrez

