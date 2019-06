Cristina al desnudo, como nunca se la vio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2019

Fue una semana de perros para Cristina Kirchner. La peor en muchos meses. Primero, la internación de Alberto Fernández. Después, Bonadio le imputó más de 1000 cohechos en el caso de los cuadernos. Y, por último, el lanzamiento de Cristinamente, el libro que la desnuda; quiero decir: que la muestra tal cual es. La laboriosa operación de maquillaje de Sinceramente, destruida por la misma vía: la letra de molde, como diría ella.

Cuando los primeros ejemplares de mi libro estaban llegando a librerías y kioscos, me puso un whatsapp durísimo en el que exigía que le concediera el derecho de réplica. No me opuse, pero le expliqué que una columna suya en este espacio no iba a ser leída por nadie. Que le diéramos el formato de una entrevista clásica, en la que ella podría decir lo que quisiera. A regañadientes, aceptó. Por supuesto, aproveché para preguntarle de muchos otros temas. ¿Qué pasó? Volvió a quedar al desnudo, como nunca se la ha visto. Sospecho que hoy mismo recibiré un pedido de derecho de réplica al derecho de réplica. Se lo negaré, con esta respuesta: " De no creer es un espacio abierto a las inquietudes humanas, pero no a las asociaciones ilícitas". Creo que ya es hora de que me ponga firme con ella.

Aquí, la entrevista.

Señora, la escucho. Diga todo lo que tenga para decir.

- Cristinamente no es un libro. Es un mamarracho, un pasquín, un panfleto pagado por el Gobierno para desacreditarme. Desmiento prácticamente todas las afirmaciones que me atribuís. En un 99% son falsedades, mentiras, disparates, inventos.

- Yo desmiento su desmentida. Igual, le digo algo que la va a dejar tranquila: el libro se vende. Es barato, pero no se regala en las calles, como Sinceramente.

-El mío se regala porque es tan bueno que va de mano en mano. El que lo lee después se lo pasa a otro, y así sucesivamente.

- ¿Qué expresiones de Cristinamente reconoce como propias?

-Bueno, cuando digo que "volveré y seré millones de bolsos". Ese esquema de recaudación funcionó muy bien y hay que repetirlo, pero mejor organizado. Vamos a insistir con Centeno, que conoce de memoria los recorridos, pero le vamos a sacar los cuadernos y las biromes. También es cierto que dije que la fórmula Fernández-Fernández significa que voy a ser presidenta y vice. Alberto aceptó ese esquema.

Hablando de Alberto. Dijo que se internaba por un herpes, después habló de una tos y después de un chequeo. Y resulta que era una tromboembolia pulmonar. ¿Por qué mintió?

-Yo un día dije que Nisman se había suicidado, y al día siguiente, que lo habían matado. En nuestro espacio, la verdad es una referencia lejana y difusa. Con lo de su enfermedad, Alberto superó con creces la prueba que le estábamos pidiendo. No mintió una vez, sino tres.

- Justamente esta semana se supo que usted habló 31 veces por teléfono con Berni después de lo de Nisman. Berni había declarado en la Justicia que solo hablaron tres veces.

-En este caso no es que mintió, sino que estaba bajo los efectos del shock.

- Claro, por la muerte de Nisman.

-No, por haber hablado 31 veces conmigo.

- ¿Cómo tomó la nueva imputación de Bonadio? La acusa de haber recibido más de 1000 coimas.

-Otro invento. Estuvimos chequeando con mis abogados y no son más de 900.

- Su réplica a Bonadio fue citar la condena del Papa a la manipulación de la Justicia para perseguir a opositores. Pero fuentes vaticanas me acaban de decir que en realidad se refería a esas prácticas durante su gobierno, señora.

-¿En serio? Ah, es indignante lo del Papa. Indignante. Este Bergoglio siempre me resultó sospechoso.

-¿Qué opina del audio de Báez en el que dice que todo lo que tiene se lo dio el que "está arriba", en referencia a Néstor?

-Que Báez no se haga el tonto. Lo que era de Néstor nos pertenece a mí y a mis hijos, no a él. No permitiremos ese flagrante despojo.

¿Por qué nunca visitó a sus exfuncionarios presos en Ezeiza? En el juicio oral, ni los saludó.

-Mirá, esta es la ley de la selva. ¿Caíste? Fuiste. Imaginate una foto mía entrando en Ezeiza, una foto en un vis a vis con De Vido, con Boudou, con Jaime. ¿Cómo querés que después salga a hacer campaña?

-¿ Cómo evalúa la posible vuelta de Sergio Massa al kirchnerismo?

-Pobre Massita. Igual que Alberto, se va a tener que tragar todo lo que dijo de mí durante tantos años. No me gustaría estar en su piel: debe estar sufriendo mucho.

- Lagarde admitió que había subestimado la herencia recibida por el gobierno de Macri.

-No la culpo: nosotros subestimamos la extraordinaria herencia que nos dejó Néstor.

El Gobierno la está obligando a elegir una de las dos pensiones que recibe. Con la fortuna que tiene, ¿no le da cosa cobrar dos pensiones?

-No, me da cosa tener que resignar una.

- ¿Satisfecha con el derecho de réplica?

-No, porque no sé qué vas a publicar. No confío en vos.

- En eso estamos parejos, señora.