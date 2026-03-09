Cartas de lectores: AFA, designación, situación dolorosa

AFA

Tienen razón los dirigentes de la AFA cuando dicen que están siendo perseguidos por el gobierno. La buena noticia para ellos es que van a dejar de serlo cuando terminen de aclarar y justificar una serie de cuestiones económicas e impositivas cuya aclaración se viene dilatando. Una vez mas pagan los hinchas y los clubes, los cuales, al igual que los usuarios del transporte publico, son víctimas de los paros organizados por los sindicalistas.

Por favor, no sigan “manchando la pelota”.

Mauricio Maurette

DNI 13.380.744

Designación

¿Otro Lijo? El gobierno tiene vocación por torpedear la confianza de los ciudadanos en materia Judicial. Primero fue la postulación de Ariel Lijo, que no prosperó por el clamor de los votantes. Ahora nos sorprende con la designación del Dr. Mahiques como ministro de Justicia. Sus antecedentes dejan dudas sobre sus calificaciones para el cargo, pero sus primeras medidas en favor de ralentizar la investigación de la AFA ya corroboran lo desacertado de su nombramiento.

Jorge Blaquier

DNI 4.289.633

Situación dolorosa

Con pena en el corazón leí, en la edición del 4 de este mes, el artículo escrito por Micaela Urdinez titulado “El conejo nos salva”. Felicito a LA NACION y a la autora de la nota, por recordarnos que en la Argentina hay gente que la pasa mal, que no tiene nada. Y no se trata de echar culpas a uno u otro político, o de cargarles la responsabilidad de lo que les sucede a los que están padeciendo esas situaciones.

Da pena la dolorosa situación de Silvia Rosana, “Mónica”: vive en el Impenetrable chaqueño, tiene 7 hijos, y su marido por un accidente acaba de perder un ojo y tiene riesgo de perder el otro...Es admirable porque ella no se queja, no echa culpas....busca alimentar a sus hijos con lo que puede: todos los días sale a cazar con sus perros, intentando conseguir algún conejo... Pero más pena da leer los comentarios publicados en esa nota: ¿es posible que tengamos tan poca empatía?¿es posible que criterios ideológicos anestesien tanto nuestra alma que en vez de pensar en cómo ayudar, tanta gente la critique, sin hacerse cargo de su situación, casi dando la impresión de no haber leído la nota?

El imperativo de Ortega y Gasset, “argentinos a las cosas”, nos reclama pensar qué más podemos hacer para paliar esas carencias; nos interpela porque muchos de nosotros tenemos más cosas de las que necesitamos.

Que Dios nos ayude a hacer un país más justo, en el que todos seamos más generosos, más solidarios.

José María Klappenbach

DNI 11.988.210

Remate

Sobre el remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner, solo con leer la dilación que se está produciendo, que los caminos de la justicia permite una y otra vez, nos deja en claro que ni teniendo condena firme se logra que la justicia se aplique con celeridad.

Recordemos, justicia que no es rápida, no es justicia.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Guerras

Asistimos en los últimos tiempos a la desolación que provocan las guerras con sus secuelas desgarrantes. Pareciera ser que la histórica se repite y la palabra paz es un término en desuso.

Desalentador destino, ante la regresión de la condición humana.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Cúneo Libarona

Como abogado, seguí de cerca la labor del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en distintas conferencias y exposiciones públicas. Mi generación creció admirando su trayectoria profesional y muchos elegimos esta carrera inspirados en su ejemplo y compromiso con el derecho. Desde el Ministerio, demostró la misma convicción, impulsando leyes e iniciativas que durante años parecían imposibles. Su gestión logró avanzar en proyectos estructurales que fortalecen el sistema jurídico argentino. Ojalá ese camino continúe por el bien del país.

Justo Greco Pahissa

DNI 37.905.719

Valentía

Quiero agradecer a LA NACION la posibilidad que nos da a los lectores de informarnos a través de periodistas brillantes como Pagni, Guyot, Alconada Mon y tantos otros. Es muy larga la lista. Celebramos la valentía de sus artículos para que nos enteremos de temas muy oscuros.

María Teresa Mayorga de Vernengo

DNI 3.867.036

Matrícula

Los agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos de la provincia de Buenos Aires tenemos una Caja de Previsión Social denominada Caaitba por la cual, si nos jubilamos tenemos que dar de baja la matrícula con un haber que no alcanza para vivir dignamente. Por lo tanto, estamos obligados a seguir trabajando hasta enfermar y/o fallecer, tal como lo expresaron los médicos bonaerenses en una carta de lector el 23/10/2024. Nosotros ya habíamos presentado en la sede de Caaitba el 15/03/2024 una solicitud, firmada por 41 profesionales de los cuatro Colegios para que modifiquen la actual Ley 12.490, de manera de poder jubilarnos sin dar de baja la matrícula. A pesar de haber pasado dos años de aquella presentación, Caaitba no ha presentado el proyecto de ley al Congreso provincial. Apelamos al buen criterio de las autoridades de la Caaitba, que vienen administrando la Caja desde hace muchos años para solucionar este problema de los matriculados mayores que no perjudica de manera alguna a los matriculados jóvenes.

Octavio R. Roca

DNI 12.311.173

Osvar L. Ambrosoni

DNI 5.616.770

En la Red Facebook

A un año de la inundación en Bahía Blanca. El video de un rescate emocionante

“Pufff... qué emocionante. Aún las imágenes de ese día no se borran” -Rocio Zuñiga

“Como bahiense siempre vamos a estar agradecidos con toda la Argentina por su solidaridad” -Mary Iglesias

“¡Todavía duele!” -Pierii Oviedo

“¡Emocionante! Después de tanta tristeza, las caras de felicidad es lo más” -Celestina Barayazarra

“¡Vamos Bahía! ¡A ponerse de pie!, dejando de lado a los chorros y corruptos, que deberán castigar con votos”

Simon Negro