El camino hacia una justicia de calidad

Durante el actual gobierno se han realizado importantes y valiosas reformas en la justicia y se continuará con el plan diseñado para tener una justicia de calidad, que brinde respuestas satisfactorias y justas a la sociedad.

Hasta ahora se hizo una reforma histórica. Se ha asegurado respeto, independencia y libertad de actuación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a los jueces y fiscales en general. Se promovieron la Ley Penal de Juicio en Ausencia, que permitirá juzgar a los acusados del atentado a la AMIA (el Fiscal ha pedido la captura de Alí Asghar Hejazi, imputado como autor intelectual de este grave delito) y dar justicia, respuesta y memoria a la sociedad y a las víctimas, y otros graves crímenes que hoy permanecen impunes; el Régimen Penal Juvenil, que sanciona a jóvenes mayores de 14 años en conflicto con la ley penal, que comprenden la criminalidad de sus actos y dirigen sus acciones, pero se incluyen penas alternativas, educación, oficio, cultura, deporte, tratamiento y curación de adicciones, etc.; la “Ley de Reiterancia”; el Proyecto de Reforma del Código Penal ( es de 1921) con penas razonables y proporcionadas, delitos graves imprescriptibles, nuevos delitos (ciberdelitos, delitos sexuales, falsas denuncias, fraudes, corrupción, narcotráfico, etc.) y nuevos bienes jurídicos (familia, un valor esencial, discriminación, que debe sancionarse con energía, y delitos cometidos contra y por jurados) y una moderna parte general, que incorpora a la ley la dogmática penal actual y los lineamientos de la Teoría General del Delito. Se aclararon conceptos oscuros o discutidos, se establecieron reglas claras y se otorgó amplia actuación en el proceso de las víctimas.

Basta de impunidad. Se imponen la racionalidad, el sentido común y el principio de “el que las hace las paga”. Se protegen los valores esenciales: la vida, la propiedad y la libertad.

El sistema acusatorio se ha implementado en numerosos distritos judiciales y actualmente rige con éxito en 17 provincias. Sus principios fundamentales son la igualdad entre las partes, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la inmediación, la simplicidad, la celeridad y la desformalización en todas las etapas del proceso (art. 2 del C.P.P.F.). Entre sus principales características se destacan los nuevos roles del juez y del fiscal y la ampliación de los derechos de las partes, especialmente de las víctimas. En la actualidad, el sistema procesal ha mejorado sustancialmente en los numerosos distritos judiciales en los que ya se encuentra en vigencia. Los juicios son considerablemente más breves y dinámicos, tal como lo demuestran los informes de los operadores judiciales y las estadísticas disponibles. Hemos escrito extensamente junto al doctor Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia de la Nación, sobre su importancia para la justicia, el país y la sociedad.

Pero vamos por más. Se seguirá el camino propuesto para el bien de la justicia y de todos. Juicio por jurados en el orden federal, oralidad y plazos razonables en materia civil y comercial, orden y claridad en la justicia en lo Penal Económico cuya competencia abarca ciertos delitos (cheques sin fondos, balance falso) y procedimientos de clausura que materialmente no corresponden a su ámbito de actuación, leyes nuevas y modernas de sociedades comerciales , la nueva ley de Habeas Corpus (que es de 1984) y la actualización del Código Procesal Federal, entre otras reformas en estudio y elaboración.

Se seguirá con la batalla cultural, el triunfo de las ideas de la libertad en todos los órdenes. Se proseguirá con la implementación gradual del ordenamiento procesal federal, dotándolos de capacitaciones, estructura, nueva tecnología, medios de adquisición de prueba modernos, recursos en general, etc.

Se completarán las vacantes y designaciones de jueces de distintos tribunales, fiscales y defensores, demoradas por la política infame, y que resultan imprescindibles para mejorar el servicio de justicia. También se implementará orden en los diferentes Registros, especialmente en el de Automotor, en el que se deben extinguir privilegios de años y priorizar los intereses del ciudadano.

Encontramos un país destruido. Se llevaron a cabo mejoras increíbles: déficit fiscal cero, reducción sustancial de la inflación, austeridad, una mejora significativa en la seguridad y el fin de los piquetes, numerosas reformas económicas, estructurales, en capital humano, en salud, en el ejército, en las relaciones internacionales y en muchos otros ámbitos. Y se seguirá la tarea ya emprendida en la justicia. Nuestro país, la sociedad y nuestros hijos lo necesitan.