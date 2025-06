Cristina, la sorpresa inesperada para Milei y Kicillof       

Cristina Kirchner transformó a la confirmación de su prisión domiciliaria en un hecho sin precedentes y a las cavilaciones de la Justicia para notificarla en un acto cuya magnitud conmovió al Gobierno, perplejo y sin reacción frente a la concentración en Plaza de Mayo, que terminó por interpretar como un desafío a la estabilidad de su gestión. Una conducta estereotipada que repite con los acontecimientos públicos que superan sus previsiones y lo obligan a interactuar fuera de las redes, la zona de mayor confort para su estrategia política.

Resulta lógico que nadie del equipo de la expresidenta esté dispuesto a revelar detalles del supuesto plan que tendría para que una Corte ampliada revise y anule la pena recibida por la causa Vialidad. Una revisión inédita en la historia que tiene solo por antecedente el caso de Brasil con Lula, quien la visitará en julio. Pero el control de la lista de candidatos de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires es la prioridad de corto plazo para que aquella ambición de apariencia estrambótica y de largo alcance sea tangible.

La ratificación de su liderazgo en ese territorio como una proyección del que ejerce en el conurbano es la posición de fuerza vital de la que depende su capacidad de conducir a los gobernadores peronistas desde la presidencia del PJ. Ocho provincias eligen a los 24 senadores nacionales cuyos mandatos vencen este año. Trece de ellos pertenecen a los 34 del kirchnerismo y le responden a Cristina en forma directa.

La expresidenta aguarda retener al menos ocho de esos lugares para conservar la llave en la Cámara alta de cualquier iniciativa que precise de una mayoría especial, como la designación de jueces en la Corte. Así como no está claro cuánto puede lograr de todo lo que se propone, Cristina parece contar con reservas de un recurso escaso en la dirigencia argentina. Una palabra política en condiciones de describir la realidad. O, en términos más chabacanos, de construir un relato alternativo al del oficialismo.

Latam Pulse registró una evolución de diez puntos en su imagen positiva entre diciembre (32 %) y abril (42%). En el mismo período la de Javier Milei fluctuó del 54 al 45 por ciento. La consultora observó en mayo una merma equivalente al acumulado de Cristina en esos meses con el anuncio de la salida del cepo cambiario. La expresidente auguró la caída del plan económico en el mensaje que grabó para la multitud reunida en Plaza de Mayo. Su futuro aparece, en ese sentido, asido al de Milei. Igual que Axel Kicillof, sorprendido por la puesta en escena de ese ascendiente sobre un sector de la sociedad que desató su condena.

Ni siquiera la orden de tener preparadas listas propias por si no prospera la unidad con Cristina atemperó el mal ánimo en la reunión del martes en La Plata entre el gobernador y los intendentes que le responden. La euforia de Kicillof en defensa de Cristina ante cada micrófono que tuvo cerca en Plaza de Mayo no sólo marca un contraste con la autonomía que intentó sostener hasta la semana pasada, también es percibida por esos intendentes como el síntoma de la debilidad con la que deberán negociar candidaturas.

El escepticismo por una fractura con el kirchnerismo está ganando incluso a quienes se lo siguen exigiendo. Hasta la CGT aliada con Kicillof por enemistad con Cristina admite como “indiscutible” su centralidad. El entorno de la expresidente asegura, sin embargo, que no se detuvo a pensar quién la suplantará en el primer lugar de la lista en la Tercera Sección. Si bien no hay dudas que lo decidirá ella, comienza a haberlas sobre la necesidad de que sea Máximo Kirchner. Sobre todo por la respuesta a la convocatoria de la marcha.

Por una cuestión de competencia interna que no será admitida por ninguno de sus miembros, algunos relevantes de La Cámpora se resisten a la idea de que pueda ser Mayra Mendoza. La intendente de Quilmes, el senador provincial Emanuel González Santalla y Facundo Tignanelli conforman la mesa que secunda a Máximo en la conducción de La Cámpora. Quienes sueñan demasiado y antes de tiempo, recelan de una posibilidad que la consolidaría como candidata a vicegobernadora en 2027.

Mendoza tiene la mejor imagen positiva entre los intendentes de la Tercera. Promedia los 23 puntos. Muy lejos de los 38 de Cristina. Pero aún así, triplica la de otros en municipios importantes, según el estudio realizado en mayo por un encuestador que trabaja para el gobierno nacional. La conmoción por la marcha profundizó la crisis que mantiene paralizado al Pro. Daniel Angelici fracasó en el intento de conciliar posiciones entre Jorge y Mauricio Macri en la reunión que los tres mantuvieron el 12 de junio. El jefe del gobierno porteño se rehúsa a un cambio de gabinete que suponga admitir su responsabilidad por la derrota del 18 de mayo. Jorge Macri se la atribuye a la jefa de campaña, María Eugenia Vidal, y a la participación en ella de su primo. Hay quienes creen que si el resultado no fue peor es por la intervención del expresidente. Ese aparente vacío de poder es, paradójicamente, el escudo que protege a Cristian Ritondo de las acusaciones por desvirtuar el mandato original del Pro para negociar con La Libertad Avanza una alianza electoral en la provincia.

No hay constancias serias del presunto reclamo airado que se le habría efectuado en la reunión que la mesa nacional del Pro mantuvo el viernes. Apenas se le habría pedido que las posiciones del bloque no debiliten la de los intendentes para negociar con los libertarios. “Parece el delegado de Karina Milei ante el Pro y no el nuestro ante ella” bromeó con amargura uno de ellos. Los intendentes se reunirán el lunes con Ritondo en una semana definitoria. El 9 de julio vence el plazo para inscribir alianzas. Tal vez Ritondo pueda consolarlos. La aprehensión de los libertarios excede a los identificados con Jorge Macri, como tendrían derecho a sospechar Soledad Martínez (Vicente López) y Pablo Petrecca (Junín). En la misma situación están Sebastián Abella (Campana) vinculado a Diego Santilli, el adelantado del Pro entre los libertarios. Pero también Javier Martínez (Pergamino), el amigo de Angelici por quien debería velar Ritondo para honrar la afinidad con el empresario de la industria del juego.

A la oposición salvaje y las denuncias penales tampoco son ajenos Jorge Etcheverry (Lobos) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). ¿Su homónimo de Zárate, Marcelo Matzkin, es la excepción? Responde directamente a Ritondo. El trato uniforme incluye cederles del cuarto al sexto lugar en la lista de concejales y de legisladores provinciales. Humillación semejante a la sufrida por Néstor Grindetti en Lanús antes de dar un portazo y amenazar con sumarse a Fernando y Julio Zamora a una tercera vía.

¿Tendrá Cristina con qué tentar a los intendentes de Esteban Echeverría y de Tigre? Si lo hiciera, completaría la polarización electoral que promueve Milei con la desaparición de cualquier alternativa moderada de centro. Es lo que le insinuó Juan Grabois a Sergio Massa con la abstención electoral en la reunión del PJ que mantuvieron con Cristina. El líder del Frente Renovador atraviesa días complejos.

Hilda Kogan citó para el martes a la primera reunión del Tribunal de Enjuiciamiento a Julieta Makintach. Kogan presidirá ese Tribunal por su condición de titular de la Corte. La jueza del Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 2 de San Isidro prometió contar ante ese jurado que “desde la política hasta la Corte” estaban al tanto de las irregularidades que se le imputan por su actuación en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Massa desmiente el rumor que confirman oficialismo y oposición en la Legislatura bonaerense. Makintach era su candidata a ocupar una de las cuatro vacantes en la Corte. Massa desmiente haber contribuido a su designación como jueza el 22 de diciembre de 2016 en un trámite tan veloz que ni se detuvo en los feriados de los 60 días que insumió.

Tal vez si las actas del N°751 al 759 no hubiesen desaparecido del sistema informático del Consejo de la Magistratura bonaerense sería más fácil determinar esas responsabilidades. Makintach advirtió que no renunciaría, ante el interés de que lo haga atribuido a Massa y también a Sergio Torres. El vocal de la Corte supuestamente urgido por renovar ese cuerpo con la jubilación de de Kogan y Soria.

Torres es sospechado de proteger a Makintach para incurrir en las irregularidades que cometió, arrogándose facultades de las que carece. Particularmente, autorizar la filmación de las audiencias para un documental sobre el juicio que la tendría como protagonista absoluta. Si el Tribunal resuelve iniciar el martes el juicio político a Makintach, una renuncia no tendrá efecto para detenerlo. Más que en su dimisión, la expectativa está enfocada en lo que podría revelar la jueza.