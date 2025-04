Cristina y Kicillof, dos caras del desdoblamiento electoral

La especulación sobre quién pagará el costo político de poner en riesgo una victoria sobre Javier Milei en la provincia de Buenos Aires por la división del kirchnerismo es lo que demora el anuncio del desdoblamiento que Axel Kicillof blande como un hecho inminente. Al menos en lo inmediato, esa propuesta aísla al gobernador dentro de Unión por la Patria y divide opiniones en su equipo más íntimo de colaboradores.

No solo porque las autoridades competentes la desaconsejan por impracticable sin el acopio previo de recursos humanos y materiales de los que no dispone en la actualidad el Estado bonaerense y que no fueron procurados por el gobernador. También por el riesgo de sepultar su proyecto presidencial si ese proceso termina por favorecer un triunfo de La Libertad Avanza. Kicillof se muestra decidido a desoír las advertencias de la tormenta perfecta que contribuiría a cernir sobre su futuro.

Cristina y Máximo son los únicos que podrían persuadirlo de no atarse a ese mástil y atravesar la tormenta con incertidumbre. El detalle de esta paradoja es que hacerlo desistir implicaría aceptar la validez del derecho que reclama: ser socio activo en la conducción de la alianza que lideran. Sus voceros describen ese espacio con llamativa precisión topográfica. El mismo que se le concedió a Martín Insaurralde entre 2021 y 2023, lapso en el que el exintendente de Lomas de Zamora fue jefe de Gabinete del gobernador, y en el que pretendió sucederlo y obturar su reelección con el aval de Máximo. El jefe de La Cámpora y titular del PJ bonaerense propuso la candidatura presidencial que rechazó Kicillof. El valor argumental de esta cronología sería nulo si la credibilidad en la política no estuviese en niveles tan bajos.

La Libertad Avanza se contagió de la parálisis que conmueve a todo el arco político. Contribuyó a la falta de quorum que hizo fracasar las dos sesiones convocadas ayer en la Legislatura para suspender las PASO, a causa del desacuerdo entre La Cámpora y Kicillof. Al mando de los bloques legislativos, La Cámpora exigía un artículo que rechazara el desdoblamiento.

El resto se abstuvo de tratar los proyectos que Rubén Eslaiman y Teresa García presentaron en las cámaras de Diputados y Senadores. Eslaiman responde a Sergio Massa, y se le atribuye ser uno de los “santos patronos” del legendario Julio “Chocolate” Rigau. Las probabilidades de que Massa relance su candidatura presidencial son inversamente proporcionales a las de Kicillof. Retrocede cuando el gobernador avanza, y viceversa.

Massa no fue invitado al asado de Ezeiza, el domingo, donde Cristina adelantó que sería candidata a diputada provincial por la tercera sección si Kicillof desdobla. Tal vez la secuela de su ambición de sustituir a la expresidenta como candidato a primer diputado nacional si queda firme la condena judicial en su contra por la causa Vialidad.

Federico Otermín lo informó del desarrollo de ese encuentro. Massa y el intendente de Lomas de Zamora intentaron mediar entre Cristina y Kicillof antes de que los dos conversen por teléfono este lunes. Una desilusión en la que coinciden quienes están a favor de un enfrentamiento entre ellos y quienes lo resisten. El ministro de Gobierno y el de Desarrollo, Carlos “Carly” Bianco y Andrés “el Cuervo” Larroque, militan entre los beligerantes. Se les oponen Federico Thea, titular del Tribunal de Cuentas, y la secretaria general, Agustina Vila.

La influencia de Larroque sobre Kicillof irrita a La Cámpora. El gobernador contactó al menos dos veces a Juan Manuel Olmos para garantizar, con efecto relativo, la reelección de Berenice Iáñez como legisladora porteña. Iáñez responde a Larroque y quedó en un incómodo décimo lugar en la lista de Unión por la Patria. Olmos preside el PJ porteño y es interlocutor habitual de Cristina. Su preferencia por la tercera sección apunta a explotar las tensiones entre los intendentes aliados a Kicillof.

Este año vencen los mandatos de los cinco que representan a Larroque, La Cámpora y a los intendentes de La Matanza y Ensenada, Fernando Espinoza y Mario Secco. Jorge Ferraresi no estuvo en la reunión que convocó Kicillof el martes luego del acto que compartió con Julio Alak y en el que se enfrentaron las barras de Estudiantes y Gimnasia en la remodelada Plaza San Martín.

La exigencia del intendente de Avellaneda por el primer lugar en la lista de Kicillof provoca roces con Secco, que tiene otros con el de La Plata: lo acusa de apropiarse de los recursos destinados a obras públicas por el gobierno bonaerense. Alak confió a sus amigos que está dispuesto a terminar con el delito luego de los incidentes entre esas barras.

Debería correr para eso el manto protector tendido sobre Iván Tobar gracias a su influencia en la Justicia y en la policía. Seguramente habladurías. Tobar es el jefe de la barra de Estudiantes y se le atribuye liderar bandas vinculadas al narcomenudeo y al delito común.

Alak habría hecho lo suficiente para que sea detenido por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y no por su aparente ahijado. El fiscal platense Gonzalo Petit Bosnic. A Kreplak se lo asocia con la expresidenta, con quien Alak dialoga con frecuencia. El juez ordenó detener a Tobar por amenazas en las redes a magistrados que investigan por corrupción al exdelegado de la Uocra, Juan Pablo “el Pata” Medina.

Kreplak habría concluido que las imágenes difundidas coincidían con las de un inmueble de Tobar. Un trabajo pericial extraordinario para quien no ordenó medidas de prueba mientras subrogó el expediente donde se investigaba a Insaurralde por enriquecimiento ilícito.

La oposición asiste impotente al desafío de Kicillof a Cristina. Especulan que el gobernador aprovecha su debilidad. Lo mismo que harían ellos con la de él si no se los impidiera la que padecen. Kicillof les aseguró el lunes a Maximiliano Abad y Miguel Fernández que desdoblaba. Abad es senador nacional y lidera la UCR bonaerense, que preside Fernández. A cambio de su solidaridad, Kicillof se comprometió a destrabar la vacante que la UCR reclama en la Corte. El pleno de ese cuerpo y el del Tribunal de Casación Penal se excusaron anteayer de presidir el jurado para enjuiciar a Víctor Violini por liberar presos peligrosos en la pandemia.

Violini fue suboficial de la policía bonaerense e integra el Tribunal de Casación Penal. La decisión adoptada por sus pares y los vocales de la Corte es la misma a la que apelaron para no presidir el jurado que destituyó a Claudio Scapolan, el exfiscal de Tigre acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al narcotráfico. El de Daniel Soria es el caso más llamativo. Dilató su decisión hasta que finalizó su mandato como presidente de la Corte.

Manuel Alberto Bouchoux presidirá el jury contra Violini, que prescribirá en junio de 2025. Si Bouchoux constituye el jurado antes, esa fecha carecerá de validez para suspender el proceso y continuará su marcha. Preside el Tribunal de Casación Penal y asumió como juez en julio de 2024. De sólidos antecedentes académicos y en la Justicia, Bouchoux aceptó presidir el jury. Es el único de ese cuerpo que no trabajó con Violini.

Alak entorpeció el avance contra Violini mientras fue ministro de Justicia. Mucho antes intervino para que su exfuncionario, Soria, fuera designado en la Corte. Alak desea suceder a Kicillof. La UCR de Abad propuso a Bouchoux como juez. Kicillof habría desistido de desdoblar antes del 10 de abril, el plazo que se había autoimpuesto. Las negociaciones para definir el rostro del opositor a Javier Milei continuarán este fin de semana.

Daniel Bilotta Por