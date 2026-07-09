Cuando el corazón se convierte en el protagonista de la conversación

Hay momentos en los que una emoción colectiva logra algo poco frecuente: ordenar la conversación de todo un país alrededor de una misma idea. En las últimas horas, después de otro partido cargado de tensión de la Selección Argentina, el protagonista no fue solamente el resultado. También lo fue el corazón.

Los portales de noticias hablaron de sufrimiento, de infartos futboleros y de emociones al límite. En las redes sociales aparecieron miles de memes sobre la presión arterial, la taquicardia y los nervios de los hinchas. Médicos y cardiólogos se sumaron con humor a la conversación, recordando que el estrés y la ansiedad también tienen efectos reales sobre nuestro organismo. Incluso quienes habitualmente no hablan de salud participaron del mismo intercambio, demostrando que el fútbol tiene una capacidad única para instalar temas que atraviesan a toda la sociedad. Eso dice mucho de los argentinos.

Vivimos el deporte con una intensidad difícil de explicar. Nos emocionamos durante el himno, sufrimos cada ataque rival, festejamos cada gol como si fuera el primero y sentimos que, durante noventa minutos, el corazón marca el ritmo del país. Esa forma de vivir el fútbol habla de nuestra identidad, pero también nos recuerda algo importante: las emociones tienen un impacto concreto en nuestro bienestar.

No se trata de dejar de sentir. Todo lo contrario. La pasión es una de las cosas que más nos representan como sociedad. El desafío es aprovechar estos momentos para incorporar una conversación que muchas veces queda relegada: la del cuidado cotidiano.

Cuando miles de personas hacen chistes sobre “sobrevivir” a un partido o preguntan en redes sociales si la Selección debería tener un cardiólogo acompañando a los hinchas, detrás del humor aparece una realidad conocida por los especialistas. Durante situaciones de alta tensión emocional aumentan la frecuencia cardíaca y la presión arterial de manera transitoria. Para la mayoría será solamente una anécdota. Para otras personas, especialmente aquellas con factores de riesgo cardiovascular, puede ser un llamado de atención.

Lo interesante es que esta vez la conversación no nació desde una campaña de salud ni desde una efeméride médica. Surgió de manera espontánea. Fue la propia comunidad la que puso el corazón en el centro del debate. Y cuando eso ocurre, aparece una oportunidad muy valiosa: transformar una conversación coyuntural en un hábito que permanezca más allá del resultado del próximo partido.

Esto es lo que tomamos como insight para acercar los consejos de hábitos saludables concientizando respecto del cuidado del corazón. Y esto no requiere grandes cambios de un día para otro. Muchas veces empieza por decisiones simples: controlar la presión arterial, mantenerse hidratado, moderar el consumo de sodio, leer las etiquetas de los alimentos y bebidas, sostener una alimentación equilibrada y mantener una rutina activa. Son gestos cotidianos que pueden parecer pequeños, pero que, con el tiempo, generan un impacto significativo.

Quizás esa sea una de las enseñanzas que deja este Mundial. Así como el fútbol tiene la capacidad de unirnos detrás de una misma camiseta, también puede ayudarnos a hablar de temas que forman parte de la vida de todos. Si durante estos días el corazón fue protagonista de memes, titulares y conversaciones, tal vez valga la pena aprovechar ese impulso para darle un lugar también cuando termina el partido.

Porque los grandes eventos deportivos pasan. La emoción de cada encuentro también. Pero el corazón nos acompaña todos los días.

La autora es gerente de marketing e innovación de Eco Aguas y Bebidas Saludables