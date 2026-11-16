Dale todo para acá y después todo para allá

Quien crea que está capacitado para tolerar situaciones de presión, estrés y resolución rápida de conflictos automáticamente repiensa todo eso cuando tiene que estacionar mientras atrás el chofer del 132 le hace luces y le tira el bondi encima. Esa batería de bocinas (particularmente ese chiflido que hacen los colectivos) podría sacar de su eje al mismísimo Max Verstappen si no tiene en claro si entra o no en el espacio en cuestión.

Ya la primera misión es ir despacito con el auto en busca del lugar indicado. Hay que ser buen conductor y poner balizas mientras uno se desliza tranquilamente, pero sin interrumpir el tránsito, hasta encontrar lo deseado. Es clave entender que si delante va otro auto haciendo lo mismo, hay que pisar, pasarlo y adelantarse, porque es un enemigo directo en la misión de estacionar. Una vez hallado el hueco comienza la odisea.

Se trata de la mayor prueba de carácter jamás creada: requiere acomodar bien el auto, girar el volante todo para un lado, dar marcha atrás, después enderezar el volante, otra vez para atrás, y luego todo el volante para el otro lado. Facilísimo si se quiere estacionar en una calle de Mataderos a las siete de la tarde de un domingo. Pero si usted dobló por Paraguay, vio un lugar prometedor y quiere hacer esta maniobra, deberá saber que detrás está la República Argentina exigiendo que se mueva. Todos esos que tocan bocina son la mayor prueba de caradurez que existe porque todos en algún momento (usted incluido) tuvieron que estacionar y trataron de hacerlo lo más rápido posible. Sin embargo, es muy tentador entregarse al enojo colectivo y reventar a bocinazos y luces a ese pobre cristiano que maniobra primero para acá, después para allá, luego para acá.

El mayor triunfo posible para un conductor es meter el auto en tres maniobras, bajarse y ver que la distancia al cordón es la indicada y que no hay señales que impidan dejarlo ahí. La mayor derrota, la más humillante, es intentar estacionar una vez, dos y hasta tres y, por la presión popular que espera detrás, poner primera y abandonar la zona. Es el equivalente a olvidarse los pantalones en casa y salir en calzoncillos a la calle. Existen grupos de autoayuda, algo así como Estacionados Anónimos, que reúnen a aquellos conductores que no pudieron con los nervios y sucumbieron a las luces altas de la Amarok que tres autos más atrás exigía pasar. Gente que se despierta con pesadillas en mitad de la noche sacudidos por la presión acumulada.

También hay una tribu de vivillos que, ante la pregunta de si saben manejar, responden: “Sé manejar pero no estacionar”. Ergo: no saben manejar. O peor: “Sé estacionar pero no marcha atrás”. En este caso, podrían estacionar en un playón totalmente libre de cualquier obstáculo, aunque si estacionan para adelante la pregunta es cómo lo van a sacar para atrás si no saben usar la reversa (palabra que acá se emplea como sinónimo, porque aunque figure la “R” en la palanca de cambios, nadie puede decirle así en Argentina).

Una vez estacionado, uno se da cuenta de que no es tan difícil como muchos lo pintan. El miedo que algunos tienen se disuelve cuando se estaciona una, dos o tres veces. Es cuestión de hacer el proceso mental, de respirar y apelar a la paciencia ajena. Hay que decirlo: también existe la buena onda entre los conductores, que entienden que se está ante una maniobra lógica, habilitada y con sus reglas para permitir una circulación ordenada. Ya estacionado, es cuestión de ir, hacer lo que uno tenía pensado, terminarlo y volver plácidamente hasta el lugar en cuestión para descubrir que el auto no está y que en el cordón hay una hoja pegada que avisa: “Vehículo removido por grúa. Diríjase a la playa de acarreo ubicada en la Av. 9 de Julio y Sarmiento”. No por nada a Ricardo Darín lo apodan “Bombita”.