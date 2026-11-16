Cartas de lectores: No arruinemos el mensaje; ahora, nuestra parte, el mensaje en Devoto

Nos aruuinemos el mensaje

La visita de Su Santidad León XIV a la Argentina constituye un acontecimiento histórico que debería quedar grabado en nuestra memoria como una celebración de fe, amor y esperanza. Desde su llegada, sus gestos y encuentros nos invitan a reflexionar. Su visita al Cottolengo Don Orione, la emoción que acompañó la interpretación de Abel Pintos y la multitudinaria misa en el Monumento a los españoles son expresiones de un mensaje que trasciende cualquier pertenencia política. Merecen destacarse la organización, la belleza del altar, el coro y, especialmente, la conmovedora respuesta de fe de miles de argentinos que acamparon desde la noche anterior o recorrieron largas distancias para compartir un momento de fe. Allí estaba lo mejor de nuestro pueblo. También fue particularmente emotiva la vigilia de los jóvenes, que expresaron su religiosidad a través del arte y la belleza, como caminos hacia la esencia del ser humano. Se despidió con la misa en la Basílica de Luján que prolongó ese mismo espíritu de fe, esperanza y encuentro. Sin embargo, algunos parecen empeñados en buscar motivos de confrontación: si Milei aplaudió o no, si presentó a Villarruel, qué gesto tuvo significado político o qué palabras pueden interpretarse según la propia militancia. ¿Es realmente eso lo que debemos rescatar de una visita de semejante trascendencia? León XIV vino como mensajero de paz, no como protagonista de nuestras disputas partidarias. Sería lamentable que un acontecimiento destinado a acercarnos terminara convertido en otra oportunidad para alimentar resentimientos.

Si verdaderamente queremos que esta fiesta de amor y esperanza deje frutos duraderos, empecemos por cambiar nuestra manera de contar las cosas. Aprendamos a destacar lo que nos une, en lugar de buscar obsesivamente aquello que nos enfrenta.

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

Jackie-vidal@hotmail.com

Ahora, nuestra parte

El papa León XIV estuvo entre nosotros, y fue maravilloso. Nos recordó que somos hermanos, y debemos vivir como hermanos. No es poca cosa... ¡Vayan y anuncien!, nos dijo. Vale decir: ¡vayamos, y anunciemos! ¿Quién, si no? En el nombre de Jesús, nos invitó a ser santos. No tengamos miedo. Ahora viene nuestra parte...

Gabriel Mazzinghi

gabriel@mazzinghi.com.ar

El Papa en Devoto

Todos y cada uno de los mensajes de su santidad han calado hondo en católicos y no creyentes , han llegado a los corazones de personas que , como dijo un buen amigo, sienten que León XIV, al igual que Messi, son espejos donde uno quiere mirarse. Pero de todos ellos, las palabras que pronunció en la cárcel de Devoto creo que son las se llevan el podio. No es una novedad que las actuales condiciones en las cárceles no regeneran a nadie, desde el trato que reciben los presos, los alimentos deficitarios, hasta la falta de las elementales condiciones de higiene, la falta de los famosos beneficios (papel higiénico, jabón, dentífrico, lavandina, etc.) que reciben cada 15 días de familiares que pueden (no todos pueden) y que debería ser una provisión elemental y primaria si realmente el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción del ciudadano a la vida en sociedad. De lo contrario , solo seguiremos aumentando el resentimiento y el odio de personas que requieren de toda la atención de la sociedad y del Estado. Por que saliendo del cinismo que nos impide ver, la población carcelaria es el talón de Aquiles de toda sociedad, y debemos reflexionar al respecto. Miles de km sin cultivar, enormes espacios sin limpiar, escuelas y hospitales a refaccionar y mantener, etc. ¿No serían más útiles los presos en esos menesteres, merecedores del tan discutido sueldo que perciben? Nada es más significante para la dignidad humana que el trabajo. Con probar no se pierde nada, quien nos dice que León XIV no haya dado con su mensaje el puntapié inicial para que así suceda.

Gracias Su Santidad por su visita, por hacernos ver y reflexionar.

Margarita Di Lella

margaritadilella55@gmail.com

Moneda

Difícil no coincidir con el Santo Padre sobre aquello que el Estado debe proveer a los ciudadanos: salud, educación, contención, trabajo digno, justicia, confianza, honestidad, ejemplo. Hay una obligación, sin embargo, que no mencionó: el Estado debe también proveernos de una moneda, una unidad de cuenta sana, confiable, útil. Tenemos más que probado como la ausencia de este instrumento imposibilita el logro de todos los demás fines. Es la dura tarea de los gobernantes identificar prioridades, definir un equilibrio y elegir entre opciones siempre conflictivas.

Martín Lagos

martinlagos@outlook.com

Vallado

A raíz de la visita de Su Santidad León XIV sacaron las vallas que estaban desde hace varios años frente a la embajada de Rusia. Según dijeron que era porque estaban faltando vallas para la misa y la vigilia papal avenida del Libertador. Con gran beneplácito transité por la vereda en cuestión, después de tanto tiempo (había que caminar por la vereda de enfrente). El viernes pasado pasé nuevamente y ya estaban puestas otra vez. Con el agravante que se las ve más deterioradas que las anteriores: pintarrajeadas, oxidadas ,sucias, etc.

¿Es necesario que esté vallada la embajada? ¿quién lo dispone? Además de incómoda, afea el lugar. Ojalá que esta queja sea oída.

Celia Rispoli

celiarispoli2016@gmail.com

En la Red Facebook

Un fallo rechaza la movilidad jubilatoria de Alberto Fernández y ordena aplicar en su reemplazo la del gobierno de Macri

“Al final, los jubilados estaban mejor con Macri” -Nancy Liliana Prioletta

“Lo dijimos, muchas veces. La ley que ahora dice la justicia que es mejor, nos costó 14 toneladas de piedras” -Martin Nicolini

“Si la justicia considera que esa movilidad de Alberto está mal,debería aplicarla para todos los que fueron damnificados, no sólo para el que hizo visible la injusticia” -

Marta Juárez Bombillas