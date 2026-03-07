De la Web como show de rarezas

En pocos meses las redes -reconozcámoslo, nuestro segundo hogar- se empezaron a llenar de imágenes de gatos humanoides, niños muy pobres haciendo esculturas con basura o Jesucristos de físicos hercúleos que acompañan a presidentes belicosos. Alguien les puso el nombre de “Insane AI Slop” y son aquellas imágenes absurdas creadas con IA que constituyen una quinta parte de lo que circula por la Web.

Mark Zuckerberg celebra a estas caricaturas perturbadoras como hijas de la tercera fase de internet: primero gente común compartiendo sus cosas, después especialistas “generando contenidos”, ahora una IA desbocada que inunda las pantallas con los monstruos engendrados en los sueños de su razón.

Tiburones que usan zapatos, gatos que tocan el violín, Jesucristos arrojando billetes de un dólar. Rarezas como estas atraen a millones y millones de seguidores. Si es verdad que el mundo es un teatro, las redes son cada vez más parecidas a un freakshow, una kermesse de anomalías, una exhibición de curiosidades.

Y además:

Este contenido extravagante y evidentemente falso despierta risas pero es extraordinariamente adictivo y produce algo que se dio en llamar “brain rot” o podredumbre cerebral. Las empresas tecnológicas responsables de esta circulación prometen abordar el tema.