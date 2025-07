De las “chicas Coppola” al circo freak legislativo

Corrían los años noventa y todos los mediodías por la TV Pública –entonces todavía se llamaba ATC– había circo asegurado. En el programa de Mauro Viale se daba cita una suerte de “Corte de los milagros” compuesta por personajes estrambóticos de toda laya: abogados mediáticos, rufianes de poca monta, forenses oscuros, chantas más que expertos en balística, políticos bochincheros, delincuentes que confesaban sus zafarranchos y la policía que llegaba para detenerlos cuando estaban todavía en el aire.

De todo podía pasar ahí: hasta el punto de que el conductor se agarrase a piñas con Alberto Samid. Programa tras programa, desfilaba un tren fantasma, entre patético y desopilante.

Resultaba difícil que en ese aquelarre y con esperpentos de ese calibre alguien pudiera destacarse más que otro. Pero ellas, a fuerza de juventud, belleza y desfachatez, lo lograron hasta pasar a la historia con rótulo propio y conchabo asegurado durante largos meses: “las chicas Coppola”, mujeres sinuosas de cascos ligeros que habían quedado entrampadas entre agitadas crónicas nocturnas, jarrones y merca que giraban en torno de Guillermo Coppola. Mientras el resto de los impresentables iba rotando, ellas siempre se hacían un lugarcito bajo el ala protectora del gran Mauro, que las catapultó al estrellato berreta. Les dedicaba programas enteros en los que las chicas se atacaban entre sí, o a otros, y hasta se tiraban de los pelos cuando se enojaban entre ellas con sus cuentos escabrosos de sábanas calientes y nariguetazos.

El recuerdo viene a cuento porque, de un tiempo a esta parte, en la ya poco honorable Cámara de Diputados se vienen sucediendo involuntarios homenajes vintage a aquellos programas memorables de Viale padre. Sin ir más lejos, este miércoles que pasó, un grupito de legisladoras camorreras armó una batalla tremenda en plena sesión cuando se le fueron al humo al diputado José Luis Espert (que tampoco se caracteriza por usar una prosa refinada).

No eran Samantha Farjat, Natalia Denegri ni Fernanda Villar, sino Florencia Carignano, Paula Penacca y Roxana Monzón, todas ellas legisladoras de Unión por la Patria. Por su parte, las diputadas libertarias Juliana Santillán y la inefable Lilia Lemoine también aportaron sus respectivos numeritos. ¡Qué fiesta se hubiese hecho Mauro Viale con tal circo freak! (no confundir con “Circo beat”, de Fito Páez, que últimamente viene despegándose de algunas de sus propias posturas políticas de un pasado no tan lejano).

Carignano, recordemos, es la misma diputada camporista que le hizo bullying a Gerardo Milman en una sesión anterior y que les revoleó “loca” y “gato” a las libertarias Nadia Márquez y Lilia Lemoine. Esta última, celular en mano, trató de sacar de las casillas a una impertérrita Marcela Pagano, por dar un quorum inconveniente para el oficialismo. Pagano es la misma que en otra vuelta gritaba megáfono en mano.

Las “chicas Coppola” se sonrojarían del último bochorno legislativo en el que también Luana Volnovich provocó al libertario Espert diciendo que la tiene “chiquitita”.

Hay más papelones para este boletín: Cecilia Moreau apeló a una desagradable e insistente metáfora de la Constitución como supositorio.

Carignano acusó con lenguaje arrabalero a Espert de llevar a la Justicia el atentado con estiércol que dejó en estado deplorable el frente de su casa. En todos estos días se estuvo debatiendo si es un delito o una contravención. Sin duda sería esto último si la responsable se tratara de una ciudadana de a pie, pero teniendo en cuenta que la principal acusada es una alta funcionaria de un ministerio bonaerense, la cuestión requiere de un mayor estudio. Si se extralimitó o no la jueza Sandra Arroyo Salgado al mandarla primero al penal de Ezeiza, y después a prisión domiciliaria, se verá con el correr de la investigación. Tal vez la magistrada esté explorando –y lo bien que hace si es así– si existe algún tipo de vinculación entre el ataque a la casa de Espert, los desmanes en TN y las pintarrajeadas en fachadas de medios no kirchneristas. También quizás intenta desentrañar el enigma de qué hacía la camioneta que llevó los excrementos a lo de Espert a metros de la casa/presidio de Cristina Kirchner.

¿Por qué se produjeron más detenciones y allanamientos en Quilmes? ¿Es solo “disciplinamiento”, como dijo la intendenta de ese partido? ¿Nos estamos deslizando hacia un “terrorismo de Estado de baja intensidad”, como calificó la condenada de la calle San José o hay un complot en marcha que debe ser desarticulado? Cortar de cuajo este tipo de escaladas cuando recién empiezan tiene el efecto de desalentar acciones parecidas que se estuviesen planificando. Flaco favor si tales desestabilizaciones se hacen en honor a la consigna “Cristina libre”.