Decretazo, la fórmula contra el cristiterrorismo

Cuánta falta nos hacía un perfil ejecutivo como el de Milei. ¿No le votan los pliegos de Lijo y García-Mansilla? Marche el decreto 137, con fritas y huevo. ¿El cristiterrorismo pretende hundirle en el Congreso el acuerdo con el Fondo Monetario? Decretazo. ¿Descubren cosas raritas en el Instituto Nacional del Cáncer? Decretazo para disolverlo, o traspasarlo al Ministerio de Salud, que por ahí es lo mismo. Javi está feliz: se ha vuelto un decretodependiente, adicción que disfruta porque lo muestra resolutivo, de pocas pulgas, dictadorzuelo. Y, por supuesto, le sale más barato que andar convenciendo a legisladores inescrupulosos, tipo Kueider, que actualizan sus tarifas por encima de la inflación.

Javi ha confiado en rueda de amigos que, aun detestando a Hugo Chávez, y más la ideología de Hugo Chávez, y mucho más las estatizaciones de Hugo Chávez, le divertía el tono sobreactuado con que sentenciaba la suerte de empresas, medios, estancias, edificios y hasta locales comerciales: “¡Exprópiese!”. Era grito de guerra, santo y seña y un hit del marketing político, que pronunció más de 1000 veces, a razón de diez por semana. Javi lo está mirando con cariño: “¡Decrétese!”. Qué lindo, Presi: que las formas republicanas no te impidan patentar un estilo de conducción. Si una memecoin pinta bien, nada de tuits: “¡Decrétese: $LIBRA, la nueva moneda nacional!”.

Es cierto que, en ocasiones, los DNU no son todo lo mágicos que parecen. Ahí lo tenemos a Lijo, complicado. El muchacho picarón pidió licencia como juez federal para asumir en la Corte, tal cual manda el fast track de Javi; pero la Corte se la negó. Él, un angurriento: hay consenso en que no le da ni para árbitro en un picado y quiere ser juez en dos instancias. Y la Corte, excesivo celo: qué es eso de rechazarle una licencia al juez más licencioso de la Argentina. Lijo ha decidido presentar batalla: hasta que no pise tierra firme no piensa renunciar al tribunal federal, fuente de toda razón y sustento, plataforma que lo lanzó a la fama. Ahora espera que el Senado le apruebe la incorporación a la Corte. A eso apuntaba. Toda una vida resguardando su trayectoria para que salga el 137 y se la ensucie.

En cambio, un trámite expeditivo que convalide el acuerdo con el FMI resulta muy aconsejable. Si vas por una ley, las ovejas descarriadas que hoy pueblan las dos cámaras se ponen locas de contentas. “¡Vuelvo a salir en la tele!”, me dijo un diputado híbrido, mitad pirucho, mitad kircho. “Acá estamos las ratas, hambrientas, esperándolo con cuchillo y tenedor”, amenazó otro. “Hace meses que emisarios del Gobierno no me llaman ni me tocan la puerta. En cualquier momento muero víctima del síndrome de abstinencia de la Banelco”, se rio una veterana senadora. No le veo la gracia. Justamente por personas como ella a Javi se le ocurrió lo del DNU, de curso más sencillo. Digámoslo: la fórmula del decretazo –especialmente para volver a endeudarse con el Fondo– no lucirá muy ortodoxa, pero Javi solo conoce la ortodoxia de la Escuela Austríaca de Economía, que en su noveno precepto indica: “No consentirás pensamientos ni deseos impuros, como gastar en una ley lo que te podés ahorrar con un decreto”.

Para el triángulo de hierro –“ancla de plomo”, lo llamó Mauri Macri, un desconsiderado– no son tiempos de soplar y hacer botellas. Una nota de anteayer de Alconada Mon le plantea al Presi “18 preguntas que sigue sin responder” sobre el criptoescándalo. A dos días de publicado el cuestionario, ninguna novedad. Hay que viralizar en las redes: “Se han extraviado 18 respuestas del presidente Milei. Cualquier dato, dirigirse a la Casa Rosada”. A ver, no son preguntas; son dagas. ¿Por qué volvió a confiar en Novelli, que ya lo había embocado con otra moneda trucha? ¿Cobró honorarios por asistir, en octubre, al Tech Forum, donde se puso a entera disposición de los mismos aventureros que después engendraron $LIBRA? Si él y su hermana no tienen vínculos con los aventureros, ¿por qué uno de ellos declaró que está esperando una orden para transferir 100 millones de dólares “al gobierno argentino o a la Argentina”. Javi, please, son cien palos: ¡mandá la bendita orden!

Aunque Kari quedó pegada a este asunto que huele tan mal, sigue eufórica: “Pegada, pero líquida”. Lilita Carrió la acusó de ser “la cajera”. Qué cosa esta Lilita: pasan los años y sigue difamando. Cómo “cajera”: recaudadora.

En cuanto al tercer vértice, Santi Caputo, Caputín, se sacó mal con Manes en la Asamblea Legislativa y lo encaró a punta de amenazas y golpes. Es verdad que Facu había osado interrumpir al Presi levantando desde su banca, con las dos manos, la Constitución. Al Pelu no le molestó tanto ser interrumpido como que izara el libro esencial del Estado, de ese Estado que se propone “destruir” por ser “el origen de todos los males”. Y de todos los Manes, agregaría yo: sujetos fracasados que se meten en política para lucrar.

Javi, quizás a la Constitución le ha llegado también su hora. Destruirla es muy fácil. Con un decreto.