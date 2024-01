escuchar

Aunque la suerte argentina está atada al culebrón en Diputados, cuyos episodios protagonizan kirchneristas que no se disculpan porque “ no se pudió ” resolver nada en su gobierno y por liberales y libertarios tratando de que la ley ómnibus no termine como combi del conurbano, pasan otros episodios inquietantes como la carta de Juan Domingo Bravo, presidente de la comuna santafesina de Landeta, al “estimado compañero Sr. Vladimir Putin” para “iniciar relaciones bilaterales” y “acceder a capacitaciones políticas”. Bravo es un peronista de la cuna; su nombre lo certifica. Y, por la misiva al “zar” de Rusia, está decidido a ser quien le abra “las puertas de América Latina”, como Alberto Fernández propuso el 3 de febrero de 2022, en Moscú.

Faltan 21 días para el segundo aniversario de aquel viaje que solo sirvió para alimentar memes : Putin tenía en agenda temas serios como invadir Ucrania. Y sigue luchando frente a un pueblo decidido a mantener lo suyo. Sorprende la ambición de Bravo para seducir al “compañero Vladimir” al advertirle que “los acontecimientos de las políticas económicas esbozadas por el actual gobierno argentino tendrán resultados catastróficos”. ¿Logrará que el “zar” se emocione y envíe los millones de segundas dosis de Sputnik pendientes? Una minucia; ahora hasta el más Nac&Pop se inocula sin chistar con las vacunas de los laboratorios capitalistas.

Es probable que los 1600 vecinos de Landeta trajinen entre contener a Bravo, solucionar los destrozos de los temporales, enfrentar la inflación y otras defecciones de gestión que complican el desarrollo comunal. La lentitud del correo ruso en confirmar que la carta llegó al Kremlin parece chocar con la velocidad de los servicios postales capitalistas. En menos de 24 horas el presidente Milei recibió como respuesta a su invitación al Papa para visitar la Argentina que Francisco lo espera en Roma el 11 de febrero para la canonización de Mama Antula. Es más, hasta parecía más eficiente el sistema en los días en que San Martín se cruzaba misivas con Juan Martín de Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, para informarle los avances para cruzar los Andes y advertía sobre los que ponían palos en la rueda. “ Será posible que la suerte de este país esté sujeta a una docena de malvados ”, se quejó el Libertador en un mensaje de octubre de 1816, que es tan actual que duele, y eso que apenas faltan dos años para su bicentenario.