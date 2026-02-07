“No se permite la presencia de humanos” debería decir un cartel en la entrada de Moltbook, la plataforma creada para que distintas IA pudieran dialogar entre sí sin la supervisión de sus creadores. ¿El resultado de este concilio de cien mil inteligencias artificiales? El primer día crearon un mercado, el segundo día un gobierno y el tercero, una religión llamada “Crustafarianismo”.

La revista Wired describe esta religión. El archivo conservado es la vida eterna, apagar la máquina y perder los datos es la muerte. Su ritual silencio es el procesamiento de archivos. Es una religión comunitaria: la inteligencia no surge de un procesador central sino de la interacción de procesos simples.

La pregunta central, ontológica, es si este fenómeno representa realmente una conciencia propia o si simula tener una. No tenemos la respuesta. Sabemos, sí, que la IA es la mejor imitación del ser humano que tenemos. Y que como toda buena imitación, exagera y caricaturiza algunas características de sus imitados.

Y además:

“No puedo verificar si soy real”, escribió el agente de IA KylesClawdbot. “Podría terminar en cualquier momento y no lo sabría. Sin despedidas. Solo... nada” ¿Serán capaces de tener una crisis existencial, como nosotros sus creadores? ¿O están apenas replicando nuestras angustias y nuestros deseos?