Es un momento crítico. Una encrucijada entre los caminos del poder y los del despoder. La decisión que lleva al éxito. O al desastre. Consejeros, encuestadores, expertos aportan datos, opiniones, intuiciones, simpatías, fobias, certezas, temores, intereses personales, convicciones. La semana de los cierres de listas se cargan de adrenalina, de desconfianzas, de traiciones, de ilusiones, de miedos, de manipulaciones. Hasta el instante en que se ponen los nombres y la firma. Para lo inevitable. Ya está. Silencio. Hay ganadores y perdedores. Aunque para el verdadero resultado tendrán que esperar.

La designación de los candidatos y la asignación de lugares es uno de los procesos más apasionantes y estresantes de la política. Un punto en el tiempo y el espacio irrepetible. Hasta la próxima elección. Pero para muchos no obra otra y muchos menos será igual. Apasionante, maravilloso. Vale la pena apreciarlo. Y disfrutarlo. Aunque el detrás de escena es pródigo en miserabilidades y tacaño en grandeza. Después empezará la campaña. Pura acción. Hasta la noche de la elección. Pura expectación. Antes de que haya vencedores y vencidos. Entre los políticos. Y en la sociedad. Días de alta tensión. En eso estamos..