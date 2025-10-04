Todos conocemos a gente así. Esa que acude a los dichos populares para enfatizar un pensamiento o cerrar una discusión. Como aquel que afirma que “al que madruga Dios lo ayuda” o el que replica que “no por mucho madrugar se amanece más temprano”.

Algunas personas son demasiado afectas a esa costumbre y otras, sea por olvido, porque lo escucharon mal la primera vez o porque les enseñaron el dicho erróneamente, pueden llegar a transformarlo en una expresión risueña o hasta absurda.

El colmo fue esa mujer que en la mesa de al lado desayunaba discutiendo con quien parecía ser su futura expareja. Alcancé a escuchar nítidamente una catarata de dichos mal dichos que podrían formar parte de una antología. Casi a los gritos le decía: “No sé por qué te pareció mal mi regalo. ¿Acaso no sabés que a caballo regalado no se le tiran los dientes? Vos siempre querés tener el loro y el moro. Pero, claro, me doy cuenta de que gente como vos, con el tiempo, se hamburguesa. ¡Ahí está la madre de Dorrego! Mirá, quiero que sepas que el horno no está para pollos, y por más que te quejes, sé bien que perro que ladra no duerme. Lo que te pasa a vos no tiene nada que ver conmigo: es harina de otro costado. Cada vez que discutimos, me doy cuenta de que no hay salida. Me siento entre la espalda y la pared, como si sobre mi cabeza colgara una espada de Pericles. Pero sé que es inútil, que con vos no voy a conseguir nada. Es como pedirle peras al horno. ¡Basta!, lo que me dijiste fue la gota que horadó la copa. Siempre te justificás con eso de que, total, qué le hace una lancha más al tigre. Pero mejor, dejémoslo así; no hay bien que por mal no venga. Hagamos morrón y cuenta nueva. Y si te visto no me acuerdo.”